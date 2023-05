Come frena una MotoGP a Le Mans? I segreti del GP Francia 2023 con Brembo

È il momento di conoscere i segreti del Circuito Bugatti di Le Mans! Scopriamo come si guida (e si frena!) in Francia grazie ai dati Brembo

FRANCIA, QUINTA TAPPA La quinta tappa del mondiale la MotoGP prevede il Gran Premio di Francia, sull'iconico circuito di Le Mans nella sua versione corta, il Bugatti. Lo scorso anno a vincere fu Pecco Bagnaia, due anni fa Jack Miller, un pista dunque amica della Ducati. Per ricordare come si affronta il tracciato francese, affidiamoci a Brembo, l'azienda italiana leader nel settore e che rifornisce tutti e 11 i team della MotoGP. Di seguito troverete la carta d'identità del Circuito Bugatti, i dati di tutte le frenate principali e un focus video sulla frenata più severa della pista di Le Mans. Buona lettura!

I SEGRETI DELLA PISTA DI LE MANS

Meno di un mese dopo la celebre 24 Ore che ha aperto il Mondiale Endurance, il Circuit Bugatti ospita il GP Francia. Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con il 100 per cento dei piloti del Mondiale MotoGP, questa pista rientra tra i circuiti più impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 si è meritato un indice di difficoltà di 4, il valore più alto di questa prima parte di campionato insieme a Jerez. Per scongiurare il rischio che i dischi superino la temperatura ideale, molti piloti adotteranno dischi High Mass, cioè con fascia frenante alta. Materiale divenuto abituale anche in caso di pioggia grazie all’utilizzo di apposite cover.

Categoria di frenata : Hard (4 su 5)

: Hard (4 su 5) Tempo speso in frenata : 32%

: 32% Lunghezza circuito 4.185 metri

4.185 metri Numero di giri : 27

: 27 Numero di frenate : 9

: 9 Le tre curve più impegnative: curva 6, curva 8 e curva 11

In Francia le rivoluzioni sono di casa e la MotoE non poteva essere da meno: dopo essere stato identificato in passato come Coppa del Mondo, quest’anno il campionato si è guadagnato la titolazione di Mondiale, complici i miglioramenti delle prestazioni delle moto, tutte realizzate dalla Ducati, come si è visto nei diversi test compiuti. Tutte queste moto si servono dell’impianto frenante Brembo, a partire dal doppio disco anteriore in acciaio T-Drive da 338,5 mm di diametro e 6,8 mm di spessore dotato di alettature sul diametro interno per migliorare il raffreddamento. Made in Brembo è anche la pinza anteriore monoblocco ricavata dal pieno GP4RR M4 32/36, così come la pompa radiale PR 19/18.

In ogni giro del circuito di Le Mans i piloti usano i freni 9 volte per un totale di 29 secondi, equivalenti al 32 per cento dell’intero GP. L’impiego non è però uniforme perché nelle prime 5 curve i freni sono impiegati appena 2 volte e mai per più di 3 secondi alla volta. Dalla curva 6 alla 9 invece sono sempre attivi e per lungo tempo: da 3,3 secondi a 4,9 secondi per ciascuna curva. Come è evidente ciò ostacola il raffreddamento dei freni e spiega l’elevato sforzo richiesto all’intero impianto. La pista transalpina si distingue inoltre per la mancanza di decelerazioni di almeno 190 km/h. Alto è anche il carico complessivo sulla leva del freno esercitato da ciascun pilota dalla partenza all’arrivo delle gare standard: quasi 9,7 quintali.

Delle 9 frenate del circuito di Le Mans 2 sono classificate come impegnative per i freni, 4 sono di media difficoltà e le restanti 3 poco scarsamente impegnative. La staccata più dura per la MotoGP è alla nona curva: le moto passano da 292 km/h a 105 km/h grazie ad un’azione sui freni di 4,5 secondi mentre la pressione del liquido freni arriva a 10 bar. I piloti esercitano un carico di 5,2 kg sulla leva del freno, subiscono una decelerazione di 1,5 g e nel frattempo percorrono 233 metri.

E nei videogiochi?

Affrontare la Curva 9 del Circuit Bugatti nel videogioco MotoGP non è così banale come si crede: anzitutto bisogna portarsi sul lato destro e poi bisogna tenere d’occhio i cartelloni pubblicitari. Si supera il primo ancora in accelerazione e quando si scorgono i muri gialloblu di gomme dietro il secondo si frena forte. Quando si passa sotto il ponte si scende in piega ma senza chiudere troppo la traiettoria perché la curva 10 è destrorsa.

