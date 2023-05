MotoGP Francia 2023, Miller comanda le FP1, Bagnaia rischia ma è 10°

Miller è il più veloce delle FP1 di Le Mans sull'asciutto. Bagnaia rischia ma è in top ten, se piovesse nelle FP2 sarebbe in Q2 con Marini e Bezzecchi

Il quinto weekend dell'anno del Motomondiale è scattato con le prime prove libere del Gran Premio di Francia. La classifica finale si è decisa tutta negli ultimi due minuti, quando praticamente tutti i piloti hanno montato le gomme morbide sia all'anteriore sia al posteriore, stravolgendo una graduatoria che vedeva in testa Bagnaia fino a quel momento. Al termine della sessione il tempo migliore è stato quello di Jack Miller con la KTM: 1:31.449 per l'ex pilota Ducati che si è messo tutti dietro e si è fermato a 999 millesimi dal record della pista detenuto proprio da Bagnaia con la pole dello scorso anno. Alle sue spalle si sono fermati Luca Marini con la Ducati del team Mooney VR46 e l'altra KTM di Brad Binder.

A very busy final few minutes! 🔥



Miller Fever arrives in Le Mans! @jackmilleraus fastest in P1! 🔝#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/6WKj5h2V7U — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 12, 2023

INCOGNITA PIOGGIA Le FP1 odierne sono state estremamente importanti, dando un'occhiata soprattutto al meteo. Se dovesse infatti piovere nelle FP2, questo turno sarebbe già decisivo per la qualificazione diretta alla Q2, e dunque, insieme ai primi tre, ci sarebbero anche le Ducati di Johann Zarco (4°), Alex Marquez (5°), Marco Bezzecchi (8°) e Francesco Bagnaia (10°), quest'ultimo classificatosi 10° in extremis, transitando per ultimo sotto la bandiera a scacchi nonostante un giro perfettibile. Bene anche Joan Mir, che con la Honda ha colto il sesto tempo, e le due Aprilia di Aleix Espargaro e Maverick Vinales, 7° e 9°. Sono invece al momento fuori dalla Q2 Fabio Quartararo (Yamaha) e Marc Marquez (Honda), quest'ultimo scivolato senza conseguenze nella prima parte della sessione. I due campioni sono 11° e 12°, ma out ci sarebbero anche Franco Morbidelli (13°) con la Yamaha, Jorge Martin (16°) con la Ducati e Alex Rins (18°) con la Honda. Per quanto riguarda gli altri italiani, 17° Fabio Di Giannantonio (scivolato, tra l'altro), 19° Danilo Petrucci e 20° Lorenzo Savadori, con gli ultimi due che stanno prendendo confidenza con la moto nelle vesti si piloti sostitutivi rispettivamente di Enea Bastianini e Miguel Oliveira. Da segnalare anche un motore in fiamme per la Honda di Takaaki Nakagami.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 12/05/2023