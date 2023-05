MotoGP Francia 2023, FP2: Miller si conferma, Bez dentro, Bagnaia pure, ma che fatica

Una seconda sessione di prove libere tiratissima ha decretato i dieci piloti che si sono qualificati direttamente alle Q2 della sessione di qualifica del Gran Premio di Francia. Non ha piovuto sulla pista Bugatti di Le Mans, come invece era previsto dal meteo, e dunque tutti hanno potuto migliorarsi e ravvivare al sfida per l'ingresso nella porzione decisiva di domani mattina. Il miglior tempo è andato ancora una volta a Jack Miller, che ha migliorato il tempo del mattino di circa mezzo secondo, fermando i cronometri sul tempo di 1:30.950. L'australiano della KTM ha rifilato 119 millesimi all'Aprilia di Aleix Espargaro e 2 decimi tondi tondi a Marco Bezzecchi con la Ducati, migliore degli italiani di questa giornata.

PECCO DENTRO A FATICA Avanzano alla Q2 diretta anche i due alfieri del team Prima Pramac Racing, Jorge Martin e Johann Zarco con la Ducati, poi Maverick Vinales con l'Aprilia, Brad Binder con la KTM e Marc Marquez con la Honda. Lo spagnolo, al rientro dopo tre gare di assenza, prima di stendersi a fine sessione demolendo la sua moto, ha cercato la scia prima di Bagnaia poi di Martin per fare il suo tempo, riuscendo a timbrare l'ottava prestazione. Dietro di lui un Pecco Bagnaia che non è riuscito a trovare il feeling con la gomma Soft e ha staccato all'ultimo istante utile un nono tempo buono per non passare dalle forche caudine della Q1, distante mezzo secondo abbondante dal vecchio compagno di team. 10° e ultimo dei qualificati alla Q2 c'è Alex Marquez su Ducati, che ha messo fuori per appena 3 millesimi Luca Marini. 12° e un po' più staccato c'è il generosissimo Fabio Quartararo, davanti ai due hondisti Mir e Rins. Non bene gli altri italiani: Morbidelli (Yamaha, caduto oggi) 18°, davanti a Di Giannantonio (Ducati), Petrucci (Ducati, caduto anch'esso) e a Savadori (Aprilia). Non proseguirà il weekend Raul Fernandez, per via del dolore al braccio operato di sindrome compartimentale.

VEDI ANCHE

Disaster on @marcmarquez93's last flying lap! 💥



Damage to the motorcycle but he has made it into a Q2 place 💪#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/oSXkXvWIAv — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 12, 2023

Pubblicato da Simone Valtieri, 12/05/2023