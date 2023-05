MotoGP Francia 2023, Bezzecchi domina a Le Mans! Bagnaia e Marquez nella ghiaia!

Marco Bezzecchi mette la sua firma sul 1000° GP della storia del Motomondiale, classe MotoGP! Ti aspetti Bagnaia e invece è il riminese a trionfare nel Gran Premio di Francia, approfittando di qualche caduta davanti a sé, e andando poi via di giustezza a Miller, Martin e Marquez, rendendosi imprendibile per chiunque! Ride il Bez, che alla fine chiude sul podio davanti a Martin e Zarco per una tripletta Ducati in terra di Francia, mentre piangono Bagnaia - caduto a seguito di uno sforunato incidente con Vinales, e Marquez, anch'esso stesosi nel finale. Gara a eliminazione con le cadute anche di Miller, Rins, Mir, Marini e Alex Marquez, mentre ai piedi del podio arriva a sorpresa il rookie Augusto Fernandez su GasGas, che tiene dietro l'esperto connazionale Aleix Espargaro su Aprilia. Chiudono la top ten Brad Binder, che rosicchia qualche punto su Bagnaia, un generoso Fabio Quartararo, un bravo Di Giannantonio, poi Nakagami (Honda) e Morbidelli (Yamaha). In classifica comanda ancora Pecco, ma ha solo un punto di margine sul Bez, poi ci sono Binder e Martin rispettivamente a -13 e -14. Zarco insegue a 28 punti di distacco.

BEZZECCHI IS BACK ON TOP! 🥇



Through all the chaos, Bez remains cool and calm to WIN #GP1000! 👏#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/WPpCIqz9sV — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 14, 2023

MARQUEZ ON FIRE! 278 mila spettatori a Le Mans nel weekend accolgono una MotoGP incandescente. Allo spegnimento dei semafori inizia lo show del 1000° GP della storia! Scatta subito benissimo Marc Marquez mentre il poleman Pecco Bagnaia scivola in quinta posizione passato anche da Miller, Marini e Martin. Pecco si riprende subito la posizione su Martin mentre davanti Marquez prova ad allungare. Nessuna caduta nel corso del primo giro. Mentre Miller si incarica di non far scappare Marquez, Bagnaia mette nel mirino l'amico Marini. Alle loro spalle Bezzecchi è risalito fino alla sesta posizione. Nel corso del secondo giro Miller e Marquez si scambiano più volte le posizioni, Bagnaia prende il terzo posto a Marini mentre Martin va largo e si fa passare da un gruppone di piloti scivolando fino alla 10° piazza.

JACK PASSA MARC! Miller non ha finito di lottare, e all'inizio del terzo giro si riporta in testa su Marc Marquez, Bagnaia, Marini. Vinales e Alex Marquez sono saliti intanto in 5° e 6° piazza davanti a Bezzecchi e un bravissimo Augusto Fernandez. Chiudono la top ten le Ducati di Martin e Zarco, subito davanti a Quartararo, 11°. Del gruppo di testa Marquez e Vinales sono i soli con la Medium all'anteriore, tutti gli altri indossano Soft sia davanti che dietro. Mentre Bezzecchi torna sesto, fa detto che i primi sette si staccano leggermente prendendo un piccolo margine sul resto della griglia. Non ha fatto una bella partenza Binder, che è 14° al quarto passaggio, dietro anche a Di Giannantonio.

VINALES E BAGNAIA, DISASTRO! Nel gruppo di testa continua a essere on fire Maverick Vinales, che si mette in quarta piazza scavalcando Marini e avvicinando Bagnaia. I primi sette sono incollati tra loro, e anche Martin, dopo lo svarione precedente, è in grado di tornare ad accodarsi. All'inizio del sesto giro accade di tutto. Vinales passa Bagnaia, che incrocia le traiettorie. I due si danno due sportellate e finiscono a terra entrambi con un urto violentissimo. Subito dopo Vinales va a cercare Bagnaia, non certo per sincerarsi delle sue condizioni, ma alza anche le mani con l'italiano che sembra tra l'altro infortunato. Al contempo, poche curve più tardi, cadono anche Luca Marini e Alex Marquez, che lo tampona: tre Ducati e un'Aprilia fuori in un Amen!

IT'S ALL GONE WRONG! 😱



Maverick has a HUGE moment and takes both himself and @PeccoBagnaia OUT of the race! 💥#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/6QRLMrr3PS — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 14, 2023

POKER IN TESTA! Davanti restano Miller, Marquez e Bezzecchi che diventa terzo, poi Martin completa il quartetto di testa. All'inizio del giro 8 Bez prova una staccata folle su Marquez, i due vanno larghi senza contatti e si fanno infilare da Martin, che si mette in scia di Miller. Questa bagarre fa avvicinare anche Zarco. Cambia tutta la top ten, con Fernandez sesto, davanti a Espargaro, di Giannantonio, Quartararo e Binder, che entra in top ten per rosicchiare punti. Bezzecchi supera anche Martin, ma la giuria gli affibia una 1 drop position per il sorpasso su Marquez, per cui torna dietro allo spagnolo, e si ricomincia, con Miller che ha potuto prendere qualche metro di vantaggio sugli altri tre. Sembra però aver chiesto già tanto alle sue gomme Martin, con Bezzecchi e Martin che lo ripassano subito prima che si chiuda il decimo giro.

BEZ ON FIRE! Comincia l'undicesimo giro e Bezzecchi passa anche Miller, mettendosi in testa, con Marquez che prova a passare anch'esso l'australiano ma senza fortuna. Martin è ancora lì, mentre il padrone di casa Zarco sta tornando sulle prime posizioni, portandosi dietro Augusto Fernandez e Aleix Espargaro. In curva 9 Marquez porta il suo attacco e cerca di rimettersi in scia a Bezzecchi per non farlo scappare. Il riminese passa sul traguardo con 6 decimi sullo spagnolo, ma manca ancora un'eternità al traguardo, ben 16 giri! Da dietro continua a recuperare anche Binder, che diventa ottavo con un sorpasso su Di Giannantonio. Bezzecchi sembra però avere un gran ritmo e intermedio dopo intermedio il margine passa a circa un secondo di vantaggio.

VEDI ANCHE

TENTATIVO DI FUGA Inizia il 14° giro e Bezzecchi guadagna altri due decimi su Marquez, portando a 1''2 il suo margine a metà gara, mentre cade Joan Mir e si ritira, ancora una gara nera per il campione del mondo 2020. dopo aver chiesto troppo alle sue gomme, Miller - che era scivolato in quarta piazza - viene passato in un colpo solo anche da Zarco e da un sorprendente Augusto Fernandez, che sale in quinta posizione. Chi sembra in ottima condizione, invece, è il suo compagno Binder, che lo mette nel mirino. Al giro 15 cade anche Alex Rins, lui in curva 9 però, mentre davanti Bezzecchi sfiora i 2'' di margine sulla coppia Marquez-Martin, con Zarco che resta a 1''5 dal compagno, primo di un gruppetto di cinque piloti chiuso da Binder. Quartararo è nono e non troppo lontano. Gli altri italiani: Di Giannantonio 10°, Morbidelli 12°, Petrucci 13° e Savadori 14°

Bezzecchi has lit the fuse! 💥



He's cleared off at the front! 💨#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/AtJoFGiE4A — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 14, 2023

BEZ GESTISCE La gara si avvia alla seconda parte, con Bezzecchi che mantiene il suo margine attorno ai 2'' su Marquez e Martin. Zarco sembra invece riuscire ad accorciare sul compagno e rientrare in ballo nella lotta per il podio. Sono passati di 18 giri di 27 e a due terzi di gara Aleix Epsargaro passa Miller e sale in sesta posizione, con l'australiano che diventa preda del compagno Binder. Il sorpasso però non avviene subito, mentre davanti Marquez commette un errore, va largo e viene ripreso da Martin che si stava fino a quel momento staccando. Ne approfitta Bezzecchi che porta il suo vantaggio a 2''5 sulla coppia di rivali. Brad Binder, invece, nell'attaccare Miller si prende un long lap penalty per un taglio alla curva 9, con Quartararo pronto ad approfittare dell'occasione per salire in ottava posizione.

MARQUEZ VS MARTIN! Sette giri al termine e Martin rompe gli indugi, attaccando Marquez, che però risponde subito e si rimette in sesta piazza. Sul traguardo passano entrambi con 3'' di ritardo su Bezzecchi, mentre Zarco ora li vede a meno di un secondo. Al giro successivo ci riprova Martin, ma Marquez gliela restituisce ancora in curva 8. Sia Bez che Zarco ringraziano ancora, perché il primo allunga, il secondo si avvicina. Augusto Fernandez intanto continua la sorprendente gara da rookie in quinta piazza, davanti a Espargaro, Miller, Quartararo, Binder e Di Giannantonio. Comincia il quint'ultimo giro e Martin torna nuovamente minaccioso nei confronti del connazionale ma l'attacco arriva solo all'inizio del terz'ultimo giro! E Marquez, anche in questo caso, lo rintuzza. Cade nel frattempo Jack Miller, generoso ma crollato, mentre il compagno Binder ha sorpassato nuovamente Quartararo ed è salito in settima piazza.

CADE MARQUEZ! BEZ VINCE! Ultimi tre giri: Bezzecchi ha 4''5 di margine sui due duellanti rusticani, con Zarco che ora li vede a mezzo secondo. Dietro di loro Espargaro minaccia la top 5 di Fernandez. Comincia il penultimo giro, Martin ci riprova su Marquez, lo passa un'altra volta, Marquez prova a resistere ma perde l'anteriore e finisce nella ghiaia, buttando all'aria una bellissima gara. E così le due Ducati Pramac si ritrovano sul podio per una tripletta Ducati che va concretizzandosi. Augusto Fernandez è quarto ma Aleix Espargaro prova a rubargli questo risultato incredibile. Binder sale in sesta piazza e ringrazia, sono tutti punti rosicchiati a Bagnaia e Bezzecchi. Comincia l'ultimo giro Bez ha una vita di vantaggio, deve solo amministrare per passare per primo sotto la bandiera e tornare a un solo punto in classifica da Bagnaia! Sul podio Martin e Zarco, mentre per la quarta posizione Fernandez riesce a difendersi da Espargaro. Binder, Quartararo, Di Giannantonio, Nakagami e Morbidelli completano la top ten, con 11° Petrucci, 12° Savadori e 13° Folger.

Pubblicato da Simone Valtieri, 14/05/2023