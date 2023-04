MotoGP Americhe 2023, gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW

La MotoGP approda in Texas per il GP delle Americhe: gli orari per seguire in tv e streaming la gara del COTA di Austin

BACK IN THE U.S.A. La terza tappa del Motomondiale avrà luogo in Texas, nel sud degli Stati Uniti d'America. Sulla pista dove Marc Marquez è quasi imbattibile, e dove Alex Rins ed Enea Bastianini (ancora in forse dopo l'infortunio patito in Portogallo) sono stati gli unici in passato a riuscire a superare l'otto volte iridato, il mondiale riparte con un leader a sorpresa, Marco Bezzecchi, vincitore del GP dell'Argentina, e con un Pecco Bagnaia in cerca di riscattodopo la caduta che lo ha visto protagonista proprio a Termas de Rio Hondo. Saranno tanti però i candidati al podio sulla pista americana, con tutta l'armata Ducati schierata (Marini, Zarco, Martin, Diggia e Alex Marquez, oltre ai già citati Bagnaia, Bastianini e Bezzecchi) ci sarà da tenere d'occhio le Aprilia di Vinales, Espargaro ed Oliveira, le KTM di Binder e Miller e le Yamaha di Quartararo e del ritrovato Morbidelli. E le Honda? Marc Marquez tornerà in sella dopo aver saltato l'Argentina per infortunio ma dovrà probabilmente scontare un doppio long lap per la manovra ai danni di Oliveira in Portogallo, e Mir è ancora acciaccato, per cui la casa giapponese punta forte sul già citato Rins e su Nakagami.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel terzo weekend dell'anno di MotoGP, Moto2 e Moto3, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare di sabato e domenica! L'appuntamento sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, e in chiaro in diretta anche sul digitale terrestre su TV8. In streaming potrete invece assistere a ogni sessione su NOW, previa sottoscrizione di un abbonamento.

Il COTA - Circuit of the Americas - di Austin, Texas

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD (NOW TV) e TV8

Venerdì 14 aprile 2023

16.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, NOW)

16.50 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, NOW)

17.45 - PROVE LIBERE 1 - MOTOGP (SKY, NOW)

20.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, NOW)

21.05 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, NOW)

22.00 - PROVE LIBERE 2 - MOTOGP (SKY, NOW)

Sabato 15 aprile 2023

15.40 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, NOW)

16.25 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, NOW)

17.10 - Prove Libere 3 - MotoGP (SKY, NOW)

17.50 - QUALIFICHE - MOTOGP (SKY, NOW, TV8)

19.50 - Qualifiche - Moto3 (SKY, NOW)

20.45 - Qualifiche - Moto2 (SKY, NOW)

22.00 - SPRINT - MOTOGP (SKY, NOW, TV8)

Domenica 16 aprile 2023

16.45 - Warm Up - MotoGP (SKY, NOW)

18.00 - Gara - Moto3 (SKY, NOW, differita su TV8 alle 14.15)

19.15 - Gara - Moto2 (SKY, NOW, differita su TV8 alle 15.30)

21.00 - GARA - MOTOGP (SKY, NOW, differita su TV8 alle 17.15)

MotoGP: il podio del GP delle Americhe 2022 a Austin con Bastianini e Miller (Ducati) e Rins (Suzuki)

TUTTO SUL GP DELLE AMERICHE 2023

Il Circuit of The Americas, anche noto con l'acronimo di COTA, è una pista giovane, progettata dal tedesco Hermann Tilke e inaugurata nel 2012. La prima gara della classe MotoGP vi è stata disputata nel 2013 e da allora è la sede fissa del GP delle Americhe, saltato solo nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19. Sorto nei pressi di Austin, Texas, l'impianto può ospitare 120.000 tifosi ed è sede anche di gare in Formula 1 e WEC. Lungo 5.513 km, vi si gira in senso antiorario ma presenta quasi un egual numero di curve destra/sinistra: 20 in totale, 9 a destra e 11 a sinistra. 20 saranno i giri di gara per la classe MotoGP, 18 per la Moto2 e 17 per la Moto3. Il record della pista appartiene a Jorge Martin su Ducati in 2'02''039, tempo che gli è valso la pole nel 2022. Il record di velocità, stabilito sul lunghissimo rettilineo principale di 1,2 km, appartiene a Jack Miller, che nel 2021 toccò i 352,9 kmh con la sua Ducati, mentre il giro più veloce in gara lo ha realizzato lo scorso anno Enea Bastianini sempre su Ducati, chiudendo un passaggio in 2:03.521.

Le informazioni meteo saranno aggiornate più a ridosso dell'evento. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 14 aprile: temperature: max ??°, min ??°; ???, precipitazioni ??%, umidità ??%, vento ?? km/h.

Sabato 15 aprile: temperature: max ??°, min ??°; ???, precipitazioni ??%, umidità ??%, vento ?? km/h.

Domenica 16 aprile: temperature: max ??°, min ??°; ???, precipitazioni ??%, umidità ??%, vento ?? km/h.

Pubblicato da Simone Valtieri, 05/04/2023