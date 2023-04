MotoGP Americhe 2023, Bagnaia più forte dei trucchetti! Pole davanti a Rins e Marini

Una sessione di qualifica divertente e con strascico polemico quella che è andata in scena al Cirrcuit of the Americas di Austin. La pole position del Gran Premio delle Americhe se la prende meritatamente un Francesco Bagnaia solidissimo, atleticamente e mentalmente. Il campione del mondo si prende anche il nuovo record della pista in 2:01.892 (il primo uomo di sempre sotto al muro del 2:02 in Texas), dopo essersi dovuto scrollare di dosso lo scomodo vagone Alex Marquez, che ha il vizietto del fratello e cerca in tutti i modi di accodarsi al piemontese, nonostante i ripetuti inviti di Pecco a farlo passare. Dopo il primo run i due avevano lo stesso tempo al millesimo di secondo: 2:02.242, frutto per lo spagnolo della scia rubata all'italiano. Lo stesso schema si sarebbe potuto ripetere nel secondo tentativo, ma Pecco ha commesso un errore nel corso del primo giro e Marquez ha dovuto fare da solo, cadendo poche curve dopo. A questo punto in testa era passato un superbo Alex Rins con la Honda, con un tempo vicino ai 122 secondi netti, ma in pista c'era ancora Pecco, che con un giro mostruoso si è messo dietro tutti quanti, trainandosi - stavolta sì con il suo consenso - l'amico Luca Marini, che scatterà in prima fila con lui e Rins.

BEZZECCHI IN RIPRESA In seconda fila ci sarà Alex Marquez, che nonostante la caduta si tiene stretto il tempo del primo tentativo che gli vale la quarta posizione. Con lui ci saranno un ottimo Marco Bezzecchi, che proveniente dalla Q1 è riuscito a prendersi un'ottima casella di partenza, e Aleix Espargaro, che con l'Aprilia ha incassato però circa 6 decimi e mezzo da Bagnaia. Terza fila per un Fabio Quartararo in difficoltà non tanto per sua colpa, ma con il solito mezzo tecnico che non gli permette di più. Il francese è riuscito comunque a tenersi dietro sia l'altra Aprilia di Maverick Vinales che la Ducati di Johann Zarco. In quarta fila troviamo i più delusi di giornata, con Jack Miller (KTM) 10° e Jorge Martin (Ducati) 12°, entrambi protagonisti di due cadute a testa nel corso della Q2, lo spagnolo - peraltro - con due moto diverse. Tra loro 11° posizione per il sempre pericoloso Brad Binder con l'altra KTM ufficiale.

MIR E MORBIDO BEFFATI Dalla Q1 erano saliti i due ducatisti Johann Zarco e Marco Bezzecchi, peraltro quest'ultimo con il tempo ottenuto nel primo tentativo, un 2:02.523 suffiiciente a tenere tutti dietro tranne il francese compagno di marca che ha chiuso in extremis in 2:02.387. Primo degli esclusi Joan Mir, che si ritrova con la Honda ufficiale in quinta fila a più di 2 decimi dalla qualificazione in Q2. Con lui ci saranno un buon Franco Morbidelli con la Yamaha, anch'esso sotto la barriera dei 123 secondi, e il rientrante Miguel Oliveira su Aprilia. Sesta fila per i ducatisti Fabio Di Giannantonio e Michele Pirro (sostituto di Enea Bastianini) che mettono in mezzo la Honda di Takaaki Nakagami, mentre in settima partiranno i due Fernandez, con Raul (Aprilia) caduto nelle fasi finali, davanti ad Augusto (GasGas) e a Stefan Bradl (il tester Honda che ha preso il posto di Marc Marquez). Da solo in ottava fila e 22° posizione scatterà invece il tester KTM Jonas Folger, su GasGas in sostituzione dell'infortunato Pol Espargaro.

Pubblicato da Simone Valtieri, 15/04/2023