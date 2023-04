MotoGP Americhe 2023, FP2: super Martin, bene Bagnaia! Bezzecchi fuori dalla Q2

Si vola nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio delle Americhe, al punto che il record della pista di Austin trema sotto i colpi ripetuti dei piloti impegnati a giocarsi il passaggio diretto alla Q2 nella notte italiana, in pieno pomeriggio texano. Il migliore di tutti alla fine è Jorge Martin, che con 2.02.178 sfiora il suo stesso record della pista di un decimo e mette tutti dietro, bravo a sfruttare la scia di Alex Marquez. Fa tutto da solo, invece, come sempre, ''Pecco'' Bagnaia che è secondo staccato di appena 63 centesimi e non può fare l'ultimo tentativo (aveva margini di miglioramento) perché trova in pista le bandiere gialle esposte per la caduta di Johann Zarco nelle fasi finali. Con la sua caduta il francese rovina anche il tentativo di Joan Mir di qualificarsi per la Q2, con lo spagnolo della Honda che lo evita per pochissimo al termine del serpentone di Austin.

QUARTARARO IN, BEZZECCHI OUT Alla Q2 ci vanno invece un grande Alex Rins, che con la Honda del team di Cecchinello incassa appena 2 decimi dalla Ducati di Martin, e si mette dietro altre due moto di Borgo Panigale, quelle di un sempre concreto Luca Marini e del rivitalizzato Alex Marquez. Si qualificano direttamente alla fase che conta della qualifica anche le due Aprilia di Maverick Vinales (6°) e Aleix Espargaro (9°), la Yamaha di Fabio Quartararo (che deve ringraziare Bagnaia per la scia) e le KTM di Jack Miller (10°) e di Brad Binder (8°), con quest'ultimo che costringe alle forche caudine della Q1 il leader del mondiale Marco Bezzecchi, il quale resta fuori per 37 millesimi. Già detto di Mir, 12°, restano al palo anche Takaaki Nakagami, Johann Zarco, Miguel Oliveira (caduto a inizio sessione), Franco Morbidelli, Michele Pirro, Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, Stefan Bradl (A terra nei minuti finali), Augusto Fernandez (scivolato a 14' dalla fine) e Jonas Folger.

Pubblicato da Simone Valtieri, 14/04/2023