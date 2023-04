MotoGP Americhe 2023, Bagnaia domina la sprint ed è a -1 da Bezzecchi

Un Francesco Bagnaia granitico trionfa nella gara Sprint del Gran Premio delle Americhe e si riporta a ridosso di Marco Bezzecchi nella classifica generale con la coppia Ducati che è sempre più in vetta al mondiale. Il campione del mondo in carica lotta solo un paio di giri con la Honda di Alex Rins dopodiché cambia marcia e se ne va, chiudendo con scioltezza in prima posizione. Sul podio sale proprio Rins, bravo a riprendersi la seconda posizione dopo un iniziale sorpasso di Aleix Espargaro, e Jorge Martin, che approfitta di uno svarione del connazionale con l'Aprilia per prendersi la terza piazza e difenderla fino alla fine. Nel corso della gara cadono Fabio Quartararo e Alex Marquez, mentre dopo una partenza disastrosa, i due ragazzi del team Mooney VR46 Ducati di Valentino Rossi, Marco Bezzecchi e Luca Marini, risalgono fino alla sesta e settima posizione alle spalle della KTM del sempre costante Brad Binder. A punti finiscono anche Oliveira (Aprilia) e Miller (KTM), mentre raccolgono zero punti il 3°, 4° e 5° nel mondiale, ossia Johann Zarco, Alex Marquez e Maverick Vinales.

MALE I VR46! Allo spegnimento dei semafori parte benissimo Alex Rins che però non riesce a beffare il poleman Pecco Bagnaia alla prima curva. Arriva il sorpasso invece al serpentone e il ducatista si accoda allo specialista e vincitore del GP delle Americhe del 2019. Alle loro spalle ottime partenze per Aleix Espargaro e Fabio Quartararo, che chiudono in 3 e 4° paizza il primo giro, mentre disastrosi gli abbrivi di Marini (-10 posizioni), e Bezzecchi (-6 posizioni), tutti usciti dalla top ten dopo il via. Nei dieci ci sono invece Martin, Zarco, Marquez, Miller, Oliveira e Binder. Anche nel corso del secondo giro Bagnaia transita in testa ma senza riuscire a fare il vuoto alle sue spalle, con un Rins sempre minaccioso nei suoi scarichi. Lo spagnolo commette però un errore e si fa passare da Aleix Espargaro, mettendosi a lottare con Quartararo. Bagnaia prende così un piccolo margine sugli inseguitori.

PECCO CI PROVA, QUARTARARO CADE Nonostante il buon passo mostrato nelle libere, Bagnaia non sembra riuscire a scappare rispetto a un Aleix Espargaro in palla, che riesce a rosicchiare decimo su decimo, con Rins che cerca di non perdere il treno buono. Dietro di loro Jorge Martin sfrutta la potenza del suo motore Ducati per liberarsi, non senza fatica, di Quartararo e salire in quarta posizione. Alle loro spalle Marquez passa Zarco mentre il leader della classifica Bezzecchi guadagna due posizioni e sale in nona, alle spalle di Brad Binder. Per un paio di giri il divario tra Bagnaia ed Espargaro resta di 4 decimi, ma all'inizio del quarto giro Pecco dà uno scrollone e aumenta il suo gap arrivando a quasi un secondo. Dietro Quartararo perde un'altra posizione su Alex Marquez e va lungo, faticando tantissimo in rettilineo. Alle spalle di Bagnaia, comunque, sono piuttosto vicini i cinque piloti successivi, ma per restare attaccato al trenino, il francese allunga troppo la staccata di curva uno e all'inizio del quinto giro, scivola e saluta la contesa. Nello stesso giro cade nello stesso punto anche Michele Pirro.

RINS ON FIRE A metà della sprint Bagnaia ha portato a un secondo e due decimi il margine su Espargaro e Rins, che hanno un minimo margine su Martin e Alex Marquez. Nei dieci continua la risalita dei due ducatisti del team Mooney VR46 con Bezzecchi che sale in ottava piazza grazie alla caduta di Quartararo e Bezzecchi in nona superando Oliveira. Al giro sei Alex Rins rompe gli indugi e attacca Aleix Espargaro, ma il pilota dell'Aprilia incrocia le traiettorie e torna in seconda posizione. La battaglia avvantaggia Bagnaia che porta a 1''5 il suo vantaggio. Poi fuori dal podio ci sono Martin e Marquez molto vicini, ma con un margine di sicurezza di circa 3 secondi su Binder, che ha passato Zarco, Bezzecchi e Marini che chiudono la zona punti. Al settimo giro Rins ci riprova e stavolta riesce a prendere la seconda piazza, con Bagnaia che aumenta il suo vantaggio fino alla soglia dei 2 secondi quando mancano tre giri.

CADE MARQUEZ Sempre nel corso del settimo giro Rins va lungo e Aleix Espargaro lo segue, andando largo e lasciando passare Martin che sale in terza piazza, mentre alle loro spalle scivola Alex Marquez che consente agli inseguitori di salire di una posizione, con Binder quinto, Bezzecchi e Marini subito dietro dopo aver passato Zarco, ottavo e minacciato dall'Aprilia di Oliveira. Quando comincia il penultimo giro Francesco Bagnaia ha 2''6 di margine su Rins, che guadagna su Martin che lo segue a oltre un secondo. Fuori dal podio, ma in zona punti, ci sono Espargaro, Binder, Bezzecchi, Marini, Zarco e Oliveira, con i due della VR46 che hanno nel mirino la KTM del sudafricano.

PECCO TRIONFA! Bagnaia comincia l'ultimo giro con un margine vicino ai 3'' su Alex Rins, che ha in tasca il secondo posto visto il margine di 1''5 su Martin e Aleix Espargaro, che si giocano l'ultima piazza del podio. Alle loro spalle Binder resiste al ritorno di Bezzecchi e Marini che non sembrano riuscire a prenderlo. Curva dopo curva arriva la bandiera a scacchi e finisce proprio così, con Pecco Bagnaia che trionfa e si porta a casa i 12 punti della sprint, davanti ad Alex Rins e a un bravissimo Jorge Martin, che alla penultima curva sventa l'attacco disperato di Aleix Espargaro e si tiene la terza piazza. Quinto resiste Brad Binder, con Bezzecchi e Marini in sesta e settima piazza. Conquistano punti anche Oliveira, ottavo, e Miller, nono, mentre uno spento Vinales arriva decimo, superando un ancor più in difficoltà Zarco, scivolato lontanissimo. In virtù di questo risultato Bezzecchi riesce a restare leader della classifica iridata, perdendo 8 dei 9 punti che aveva di margine sul compagno di Academy e guidando ora con appena una lunghezza di vantaggio.

Pubblicato da Simone Valtieri, 15/04/2023