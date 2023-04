Enea Bastianini e il rientro ad Austin: dipende tutto da un test

La MotoGP ha pagato un dazio molto pesante nelle prime due tappe della stagione 2023. Tra Portimao e Termas de Rio Hondo sono stati ben cinque i piloti infortunati, tanto che al via del GP dell'Argentina di domenica scorsa erano presenti solamente 17 piloti. Il primo a farsi male seriamente è stato Pol Espargaro nelle prove libere del GP del Portogallo, lo spagnolo ha riportato varie fratture a vertebre e alla mandibola, e dovrà stare lontano dalle piste per qualche mese. Al suo posto il team GasGas Tech3 ha chiamato il tedesco Jonas Folger. Poi si è infortunato nel corso della sprint race lusitana, Enea Bastianini, il pilota ufficiale Ducati che si è rotto la spalla dopo un contatto con Luca Marini e di cui parleremo a breve. Durante la gara domenicale, invece, Marc Marquez ha centrato in pieno Miguel Oliveira, mettendo fuori gioco entrambi, anche se tutti e due dovrebbero essere pronti a tornare in pista il weekend del 16 aprile prossimo ad Austin, Texas, per il GP delle Americhe (non ci sono ancora, però, comunicazioni ufficiali). Infine, nel corso della sprint race di Termas de Rio Hondo, è arrivato anche l'infortunio di Joan Mir, l'altro pilota ufficiale Honda e compagno di Marquez, che dovrebbe anch'esso ritornare a correre ad Austin stando alle parole del Dottor Charte che lo ha visitato subito dopo l'incidente.

TEST DECISIVO Resta perciò un unico dubbio sul lotto di piloti che prenderà il via del prossimo GP e riguarda proprio Enea Bastianini. Il ducatista, infortunato alla scapola, sta recuperando bene, ma per capire se sarà pronto a tornare in sella su una delle sue piste preferite, occorrerà attendere un test in pista, per vedere come l'osso fratturato (e non operato, dopo il consulto con il dottor Porcellini a Forlì) reagirà alle sollecitazioni di una moto da corsa. Per questo motivo, il Ducati Lenovo Team sta predispondendo un test privato in sella a una Panigale V4R da svolgersi nei prossimi giorni, che se darà esito positivo, permetterà al pilota riminese di partecipare al terzo appuntamento iridato. In caso contrario, al suo posto sarà in pista Michele Pirro, il fidato tester della casa di Borgo Panigale.

