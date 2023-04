GP Americhe, Bastianini ci prova ma non ce la fa: Michele Pirro al suo posto in Ducati

Enea ha testato a Misano la Panigale V4S, ma non ha ricevuto l'ok dei medici per tornare a correre già ad Austin: obiettivo rientrare per il GP Spagna a Jerez, il 30 aprile

Dopo Marc Marquez, anche Enea Bastianini è costretto a dare forfait. E, un po’ come accaduto già due domeniche fa sul circuito di Termas de Rio Hondo in Argentina, anche nel prossimo fine settimana di Austin la griglia di partenza della classe regina delle due ruote sarà ricca di defezioni. Perché mancherà il lungodegente Pol Espargaró, sostituito sulla GasGas dal tedesco Jonas Folger, e non ci sarà neppure l’otto volte campione del mondo ancora alle prese con la frattura alla mano destra causata dal clamoroso errore commesso a Portimao e rimpiazzato dalla riserva di casa Honda Stefan Bradl. Ma mancherà anche il “Bestia” sulla Ducati ufficiale, ancora alle prese con i postumi dell’infortunio alla scapola: a comunicarlo è stata la casa di Borgo Panigale, che ha anche annunciato che il forte pilota riminese sarà sostituito nel GP delle Americhe da Michele Pirro.

MotoGP Portogallo 2023, Portimao: Enea Bastianini (Ducati)

IL COMUNICATO “Dopo aver completato qualche giro a Misano sulla Panigale V4S – si legge nella nota diramata dalla Ducati – Enea Bastianini ha effettuato un ulteriore check-up medico a Forlì nella clinica del Dottor Porcellini, che ha confermato che il pilota ha ancora bisogno di poche settimane per recuperare completamente dall’infortunio alla spalla destra sofferto nel GP del Portogallo. Enea proseguirà la sua riabilitazione con l’obiettivo di tornare in pista a Jerez, mentre in Texas sarà sostituito da Michele Pirro”.

MotoGP 2023: Michele Pirro (Ducati) sostituisce Enea Bastianini ad Austin | Foto: Ducati Corse

LA CARICA DI BASTIANINI Poche parole ma tanta grinta da parte di Bastianini, che sui propri canali social ha manifestato il dispiacere di non poter essere in sella al Circuit of the Americas, pur nella consapevolezza che il peggio è ormai passato: “Ce l’ho messa tutta e ci ho creduto fino ad oggi, ma purtroppo il tempo era troppo poco. Non volerò verso Austin, ma oggi sono tornato a sorridere”. A questo punto l’obiettivo è tornare in pista per il GP di Spagna a Jerez, in programma nel fine settimana del 30 aprile (qui il calendario completo). Sarà invece presente Miguel Oliveira, costretto a saltare la gara di Termas per via di un dolore all’anca in seguito all’incidente con Marquez a Portimao.

Pubblicato da Salvo Sardina, 12/04/2023