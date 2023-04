MotoGP Americhe 2023, FP1: Marini parte col piede giusto, occhio a Quartararo

Se il buongiorno si vede dal mattino, nonostante il cielo plumbeo sopra al Circuit of the Americas di Austin, Luca Marini può dirsi estremamente soddisfatto della prima sessione di prove libere del Gran Premio delle Americhe. Ad Austin, il pilota del team Mooney VR46 ha messo tutti dietro con un ottimo 2:03.250 staccato nel finale, davanti a un ritrovato Fabio Quartararo che con la Yamaha si è fermato ad appena un decimo e mezzo dal pilota della Ducati, precedendo di quasi altrettanto il suo connazionale Johann Zarco, ancora su Ducati. Molto bene anche Alex Marquez, quarto, davanti alla KTM di Jack Miller e e alla quarta Ducati nei sei, quella di Jorge Martin del team Prima Pramac.

BENE PECCO, NON BEZ Mattinata positiva anche per ''Pecco'' Bagnaia, che non ha montato una gomma soft nuova nel finale e si è fermato in settima posizione girando con gomme medie usate e restando ad appena mezzo secondo dal compagno di VR46 Academy. In top ten chiudono anche Vinales con l'Aprilia, Nakagami con la Honda e Binder con la KTM. Al momento sono virtualmente dalla Q2 Joan Mir (Honda) e Franco Morbidelli (Yamaha), che hanno incassato circa un secondo da Marini, mentre Marco Bezzecchi non è riuscito a sfruttare la gomma soft nel finale, scivolando e vanificando il suo tentativo migliore. Per il leader della classifica c'è il 13° tempo davanti ad Alex Rins (unico in pista ad aver vinto ad Austin in MotoGP viste le assenze degli infortunati Marquez e Bastianini) e al rientrante Miguel Oliveira. Chiudono la classifica - alle spalle anche di Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, Aleix Espargaro e Augusto Fernandez - i tre piloti subentrati per questo weekend: Stefan Bradl (Honda), Michele Pirro (Ducati) e Jonas Folger (GasGas).

