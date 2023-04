MotoGP Americhe 2023: le classifiche e i risultati del weekend

I RISULTATI DEL WEEKEND Dopo le emozioni di Portogallo e Argentina, la MotoGP torna in pista dopo una settimana di pausa, e lo fa sul divertentissimo Circuit of the Americas di Austin, per gli amici ''COTA''. Non ci sarà l'infortunato Pol Espargaro, sostituito dal tedesco Jonas Folger, mentre dovrebbero rientrare Marc Marquez, Joan Mir, Miguel Oliveira ed Enea Bastianini. Il leader del mondiale Marco Bezzecchi e il campione del mondo Francesco Bagnaia si daranno ancora battaglia, dovendosi però guardare le spalle da un nutrito gruppo di concorrenti. Di seguito trovate tutti i risultati del weekend della classe regina, dalle FP1 del venerdì alla gara di domenica, e occhio alla novità ''sprint race'' del sabato pomeriggio.

I risultati del weekend del GP delle Americhe 2023

Domenica 16 aprile, ore 21.00

Risultati della gara Sprint del GP delle Americhe 2023

Sabato 15 aprile, ore 22.00

Sabato 15 aprile e domenica 16 aprile

Sabato 15 aprile, ore 18.15

Sabato 15 aprile, ore 17.50

Risultati delle Prove Libere 3 del GP delle Americhe 2023

Sabato 15 aprile, ore 17.10

Risultati delle Prove Libere 2* del GP delle Americhe 2023

Venerdì 14 aprile, ore 22.00

*Classifica combinata con i migliori tempi di FP1 e FP2

Venerdì 14 aprile, ore 17.45

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/04/2023