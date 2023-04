Moto2 Americhe 2023, Arbolino lotta con Acosta e resta leader iridato

Sono solo due i piloti in pista nella classe Moto2 del Gran Premio delle Americhe: Pedro Acosta e Tony Arbolino. L'italiano, scattato benissimo dall'ottava casella è balzato in terza posizione praticamente subito, passando presto anche Alonso Lopez e Pedro Acosta e mettendosi a tirare. L'unico a reggere il suo passo è stato proprio ''Pedrito'', che gli è rimasto nello scarico per quasi tutta la gara, provando ad attaccare in ogni modo e riuscendo a passare l'italiano solo all'ultimo giro, dopo una quantità inimmaginabile di staccate oltre il limite di entrambi. Con questo secondo posto Arbolino mantiene comunque la vetta della classifica con 7 punti di margine sullo spagnolo. Sul podio con loro sale un bravo Bo Bendsneyder, l'olandese al primo podio in carriera in Moto2, bravo ad avere la meglio all'ultimo giro su Jeremy Alcoba, Alonso Lopez e Aron Canet (questi ultimi due a contatto nel giro finale). Solo nono il poleman Celestino Vietti, che è scivolato subito indietro dopo il via, mentre a punti va anche Dennis Foggia, 14°.

MOTO3 Poche soddisfazioni per l'Italia, invece, nella gara della classe d'esordio, tutt'altro. I due piloti messi meglio in griglia, Matteo Bertelle e Stefano Nepa, non hanno finito la gara e Riccardo Rossi ha raccolto un solo punticino, 15°. Nepa, peraltro, è stato centrato in pieno da David Munoz nei giri finali, rimediando anche una brutta botta alla gamba già infortunata lo scorso anno in Malesia. Le soddisfazioni, invece, sono tutte per il suo compagno di squadra Ivan Ortolà, al primo successo nel motomondiale con una rimonta da urlo dopo una quasi caduta dopo curva-1 al primo giro. Lo spagnolo ha preceduto i connazionali Jaume Masia e Xavier Artigas, con il brasiliano Diogo Moreira quarto e davanti Daniel Holgado. Questi ultimi due comandano a braccetto la classifica con 49 punti e 17 di margine su Artigas.

