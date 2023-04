Moto2 Argentina 2023, lo squalo Arbolino vince e vola nel mondiale

Franco Morbidelli, Lorenzo Baldassarri, Mattia Pasini, Celestino Vietti e ora Tony Arbolino. Negli ultimi cinque anni nella classe Moto2, Termas de Rio Hondo è provincia d'Italia. Lo squalo milanese mette la pinna e solca le acque di una pista bagnata sin dal primo giro, e dopo una super partenza riesce a prendere il treno giusto, quello di Alonso Lopez e di Jake Dixon (entrambi con lui sul podio), emergendo nel finale e mettendoseli alle spalle. La vittoria di Arbolino è la settima in carriera, probabilmente la più importante perché lo proietta in una nuova dimensione! Il numero 14 di Garbagnate comanda ora la classifica con 41 punti, con 8 di margine su Aron Canet, quarto nonostante due long lap penalty. In crisi, invece, sia Pedro Acosta - il vincitore della gara del Portogallo, 12° davanti a un Vietti in difficoltà.

MOTO3 Soddisfazioni per l'Italia arrivano anche dalla classe d'esordio. Il vincitore è - per distacco - Tatsuki Suzuki, il giappo-riccionese del team Leopard che se ne va nei primi giri e non si fa riprendere più da nessuno. Negli ultimi esaltanti giri ci si gioca la seconda piazza, che alla fine va al portoghese Diogo Moreira, bravo a rintuzzare gli attacchi di un incontenibile Andrea Migno, senza un team e chiamato all'ultimo momento da CFMoto per sostituire l'infortunato Lorenzo Fellon. Peccato per la caduta di Riccardo Rossi all'ultimo giro, che si stava giocando anch'esso il podio con i due di cui sopra, mentre ottimo sesto è Stefano Nepa. In classifica comanda sempre Holgado,il vincitore di Portimao oggi quarto, che mantiene due lunghezze di margine sul brasiliano.

L'ordine d'arrivo del GP d'Argentina 2023 classe Moto2

La classifica del mondiale - Classe Moto2

L'ordine d'arrivo del GP d'Argentina 2023 classe Moto3

La classifica del mondiale - Classe Moto3

Pubblicato da Simone Valtieri, 02/04/2023