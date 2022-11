Moto2 Valencia 2022: Ogura cade ancora! Fernandez è campione del mondo!

ANCORA MAIORCA! Dopo Izan Guevara, Augusto Fernandez diventa il secondo campione del mondo proveniente dall'Isola di Maiorca quest'anno! (Il quarto della storia dopo Jorge Lorenzo e Joan Mir). La magica isola del Mediterraneo deve ringraziare stavolta Ai Ogura, che nonostante dei primi giri arrembanti, chiede troppo alla sua moto e finisce nella ghiaia (qui il video della caduta) quando sta lottando per la prima piazza con Arbolino. Il giapponese finisce secondo nel mondiale con tanto rammarico, alla seconda caduta consecutiva, mentre terzo finisce Aron Canet, oggi caduto quando era quarto. Guardando alla gara, il vincitore del Gran Premio della Comunità Valenciana è Pedro Acosta, il compagno del campione del mondo che va a prendersi la terza vittoria della stagione e il titolo di rookie of the year, approfittando della caduta di uno scalmanato Alonso Lopez, scivolato nelle prime fasi di gara. Sul podio con lui finiscono il campione Augusto Fernandez e un bravissimo Tony Arbolino, che sfiora la rimonta e finisce al quarto posto nella classifica iridata. Cadono in tanti, tra cui Vietti, Canet, Beaubier e Chantra, mentre peccato per Mattia Pasini, che era ottavo quando è stato fatto cadere dallo spagnolo Alcoba.

LA GARA Al via Lopez mantiene la prima posizione su Acosta con Arbolino che si inserisce in terza posizione. Cade al primo giro Simone Corsi - all'ultima gara della carriera in Moto2 - mentre ci sono subito scintille tra i due che si stanno giocando il mondiale, con Fernandez che viene passato da Ogura e da Aldeguer. Lopez e Acosta vengono passati da Arbolino e Ogura quando si toccano tra loro, con Lopez che si becca un ''warning'' per essere andato a cercare la carena di Acosta. Si toccano ancora Lopez e Acosta che - oltre alla posizione - si giocano il ruolo di rookie of the year. Arbolino prende un minimo margine su Ogura, che ha bisogno di vincere con Fernandez fuori dal podio per sperare di trionfare nel mondiale. Acosta prende la terza piazza a Lopez quando il pilota della Boscoscuro prima va ancora lungo, poi cade, facendo salire in quarta piazza Fernandez. In quinta piazza risale Cameron Beaubier, tra i più veloci in pista nei primi giri, che però cade dopo aver passato Fernandez, mentre si sdraia anche Celestinno Vietti, ottavo fino a quel momento. Il mondiale si decide a 18 giri dalla fine, quando Ai Ogura cade nella ghiaia e Augusto Fernandez vince matematicamente il campionato mondiale Moto2! Il giapponese si arrende dopo un bel duello con Acosta, che eredità il secondo posto e va a caccia dell'ottimo Arbolino. Fernandez è terzo e può già festeggiare! Nei giri successivi calano le gomme sulla moto dell'italiano che cede la posizione prima a Pedro Acosta, poi la seconda ad Augusto Fernandez, con il quarto, Aron Canet, non troppo lontano quando mancano 13 giri al termine. Cade anche Somkiat Chantra quando mancano 10 giri al termine, nello stesso identico punto e nello stesso modo del compagno di Ogura, con la wild card Mattia Pasini saldamente nella top ten. La gara dell'italiano, però, purtroppo finisce a 7 giri dalla fine, buttato fuori pista da Jeremy Alcoba mentre difendeva l'ottava piazza. Al giro successivo cade anche Aron Canet, che stava rimontando su Arbolino. Gli ultimi cinque giri non raccontano molto e sul traguardo transitano nell'ordine definito Acosta, Fernandez e Arbolino. La top ten viene chiusa da Aldeguer, Arenas, Gonzalez, Dixon, Alcoba, Agius e Schrotter con Dalla Porta 14°.

Ordine d'arrivo GP Comunità Valenciana 2022 - Classe Moto2

Classifica finale del Campionato Mondiale Moto2 2022

Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 271,5 2 Ai OGURA Kalex JPN 242 3 Aron CANET Kalex SPA 200 4 Tony ARBOLINO Kalex ITA 191,5 5 Pedro ACOSTA Kalex SPA 177 6 Jake DIXON Kalex GBR 168,5 7 Celestino VIETTI Kalex ITA 165 8 Alonso LOPEZ Boscoscuro SPA 155,5 9 Joe ROBERTS Kalex USA 131 10 Somkiat CHANTRA Kalex THA 128 11 Marcel SCHROTTER Kalex GER 123,5 12 Albert ARENAS Kalex SPA 90 13 Bo BENDSNEYDER Kalex NED 87 14 Fermín ALDEGUER Boscoscuro SPA 80 15 Jorge NAVARRO Kalex SPA 78 16 Manuel GONZALEZ Kalex SPA 76 17 Cameron BEAUBIER Kalex USA 73 18 Jeremy ALCOBA Kalex SPA 71 19 Sam LOWES Kalex GBR 55 20 Filip SALAC Kalex CZE 45 21 Barry BALTUS Kalex BEL 30 22 Lorenzo DALLA PORTA Kalex ITA 21 23 Stefano MANZI Kalex ITA 9 24 Alessandro ZACCONE Kalex ITA 9 25 Keminth KUBO Kalex THA 7,5 26 Romano FENATI Boscoscuro ITA 7 27 Senna AGIUS Kalex AUS 7 28 Gabriel RODRIGO Kalex ARG 6 29 Sean Dylan KELLY Kalex USA 5,5 30 Marcos RAMIREZ Kalex SPA 5 31 Borja GOMEZ Kalex SPA 4 32 Taiga HADA Kalex JPN 3,5 33 Mattia PASINI Kalex ITA 1 34 Simone CORSI MV Agusta ITA 0 35 Zonta VAN DEN GOORBERGH Kalex OLA 0 36 Niccolò ANTONELLI Kalex ITA 0 37 Kasmayudin KASMA Kalex MAS 0 38 Rory SKINNER Kalex GBR 0 39 Alex TOLEDO Kalex SPA 0 40 Azroy ANUAR Kalex MAS 0 41 Piotr BIESIEKIRSKI Kalex POL 0 42 David SANCHIS Kalex SPA 0

Pubblicato da Simone Valtieri, 06/11/2022