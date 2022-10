Moto2 Australia 2022: Lopez domina, Fernandez cade e Ogura ringrazia

DOMINIO LOPEZ Il Gran Premio d'Australia sembra più una gara a eliminazione, con tante cadute eccellenti e i giochi per il mondiale che sono totalmente aperti a due gare dalla fine: Tony Arbolino e Augusto Fernandez cadono mentre sono sul podio virtuale, Celestino Vietti scivola mentre è sesto e in rimonta. Nessuno, però, avrebbe potuto insidiare Alonso Lopez, il pilota della Boscoscuro che ha dominato la corsa dal primo all'ultimo giro, finendo sul podio davanti a Pedro Acosta e Jake Dixon. L'unico che approfitta dello ''zero'' di Fernandez è perciò Ai Ogura, in difficoltà per tutto il weekend ma grazie ai 5 punti dell'11° posto il giapponese è ora in testa al mondiale con 3,5 punti di margine sullo spagnolo. Quasi fuori dai giochi, invece, Aron Canet, terzo a 48 punti e oggi soltanto nono, dietro a tanti piloti che di solito si mette alle spalle. Giornata da dimenticare per gli italiani, visto che non vedono la bandiera a scacchi neanche Dalla Porta, Corsi e Antonelli. Brutta giornata anche per Jorge Navarro, centrato in pieno da Corsi dopo la scivolata e infortunatosi gravemente.

LA GARA Al via scattano benissimo Lopez e Arbolino, che sfruttano un errore del poleman Aldeguer per balzargli davanti nelle prime curve, ma è solo lo spagnolo a fare la differenza, scappando via a un ritmo insostenibile per chiunque. Lopez, però, ha necessità di questo strappo per poi poter fare in tranquillità il long-lap penalty, che sconta al quarto giro rientrando in testa e con margine su Aldeguer, Arbolino, Fernandez e Acosta. Nelle prime fasi cade Jorge Navarro, poi centrato in pieno da Simone Corsi. Lo spagnolo resta pericolosamente vicino al bordo della pista per diversi giri, senza però che la direzione gara prenda decisioni nette riguardo alla sua sicurezza. Portato via in barella dopo troppi minuti, i riflettori tornano sulla gara ma a stendersi è anche Tony Arbolino, che era secondo, lasciando i due piloti del team Ajo, Augusto Fernandez e Pedro Acosta, sul podio virtuale. All'undicesimo giro cade anche Salac, che era in top 5 fino a quel momento, e prelude a un ecatombe di italiani con il ritiro di Dalla Porta e le cadute di Vietti (aveva rimontato fino al sesto posto) e Niccolò Antonelli. Dietro ai primi tre, con Lopez sempre più in fuga e la coppia Acosta-Fernandez all'inseguimento, ci sono Dixon, Beauber e Chantra, con l'altro contendente iridato, il giapponese Ai Ogura, in grossa difficoltà sulla soglia della zona punti. A 10 giri dalla fine, però, Augusto Fernandez cade e regala al giapponese la leadership del campionato. Sul podio provvisorio sale il britannico Jake Dixon. Negli ultimi giri succede poco o niente. Alla fine trionfa Lopez, che mantiene per tutta la seconda parte di gara un vantaggio di circa 4 secondi su Acosta, terzo giunge Dixon. Poi Aldeguer, Gonzalez, Alcoba, Beaubier, Chantra, Canet e Bendsneyder. Ogura, undicesimo, è il nuovo leader del mondiale. Giornata da dimenticare per gli italiani con ilsolo Zaccone a traguardo, sedicesimo.

Ordine d'arrivo GP Australia 2022 - Classe Moto2

Classifica Mondiale Moto2 dopo il GP Australia 2022

Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Ai OGURA Kalex JPN 242 2 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 238,5 3 Aron CANET Kalex SPA 192 4 Celestino VIETTI Kalex ITA 165 5 Pedro ACOSTA Kalex SPA 152 6 Tony ARBOLINO Kalex ITA 150,5 7 Jake DIXON Kalex GBR 143,5 8 Alonso LOPEZ Boscoscuro SPA 135,5 9 Joe ROBERTS Kalex USA 130 10 Somkiat CHANTRA Kalex THA 128 11 Marcel SCHROTTER Kalex GER 107,5 12 Jorge NAVARRO Kalex SPA 83 13 Bo BENDSNEYDER Kalex NED 80 14 Albert ARENAS Kalex SPA 76 15 Cameron BEAUBIER Kalex USA 64 16 Fermín ALDEGUER Boscoscuro SPA 61 17 Jeremy ALCOBA Kalex SPA 57 18 Sam LOWES Kalex GBR 55 19 Manuel GONZALEZ Kalex SPA 55 20 Filip SALAC Kalex CZE 37 21 Barry BALTUS Kalex BEL 30 22 Lorenzo DALLA PORTA Kalex ITA 15 23 Stefano MANZI Kalex ITA 9 24 Alessandro ZACCONE Kalex ITA 9 25 Keminth KUBO Kalex THA 7,5 26 Romano FENATI Boscoscuro ITA 7 27 Gabriel RODRIGO Kalex ARG 6 28 Sean Dylan KELLY Kalex USA 5,5 29 Marcos RAMIREZ Kalex SPA 5 30 Taiga HADA Kalex JPN 2,5 31 Mattia PASINI Kalex ITA 1 32 Simone CORSI MV Agusta ITA 0 33 Senna AGIUS Kalex AUS 0 34 Niccolò ANTONELLI Kalex ITA 0 35 Zonta VAN DEN GOORBERGH Kalex OLA 0 36 Rory SKINNER Kalex GBR 0 37 Alex TOLEDO Kalex SPA 0 38 Piotr BIESIEKIRSKI Kalex POL 0

Pubblicato da Simone Valtieri, 16/10/2022