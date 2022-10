MotoGP Australia 2022, FP2: Zarco ancora davanti! Più Quartararo che Bagnaia

ANCORA DUE DUCATI! Dopo una ventosa mattinata di FP1, si è conclusa anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Australia, con un vento, se possibile, ancora più forte sull'Isola di Filippo, che dal 1987 ospita il Motomondiale. Davanti a tutti si è piazzato ancora una volta Johann Zarco, che nel finale ha messo in fila tutti coloro i quali hanno provato a prendersi il palcoscenico, riempiendo la cronotabella di luci rossi e fermando i cronometri sul tempo di 1:29.475, 38 millesimi appena meglio del suo compagno di moto Marco Bezzecchi, che conferma la doppietta Ducati del mattino sostituendosi all'idolo di casa Jack Miller, soltanto 13° al pomeriggio non riuscendo a trovare il giro buono. Ma la situazione è decisamente fluida, con ben 18 piloti raccolti in 7 decimi e la top ten chiusa in appena 4 decimi. Terzo della mattinata

LA CORSA ALL'IRIDE Il primo dei piloti interessati nella corsa al titolo mondiale è il leader della classifica iridata Fabio Quartararo, che sigla la quarta prestazione ma che è apparso molto facile in sella per tutta la sessione, e i cui 139 millesimi di ritardo dal connazionale non sembrano preoccupare. Poi troviamo Aleix Espargaro in settima piazza, preceduto anche dal compagno di Aprilia Maverick Vinales e da un Marc Marquez sornione e sempre pericoloso con la sua Honda, munita per la prima volta di alette di ispirazione Ducati, sia davanti che sul codone. Francesco Bagnaia si ferma in ottava posizione, a poco più di due decimi da Quartararo e a quasi quattro da Zarco, precedendo di una manciata di millesimi Enea Bastianini, nono. Chiude la lista dei provvisori qualificati alla Q2 Jorge Martin, con la quinta Ducati nei dieci. Fuori restano, al momento, Miguel Oliveira (KTM) e il rientrante Joan Mir (Suzuki), entrambi comunque sotto i 90 secondi sul giro. Gli altri italiani: bene Fabio Di Giannantonio, che a discapito del 17° tempo prende meno di 7 decimi dalla vetta, mentre sono più staccato Franco Morbidelli (Yamaha) e Luca Marini (Ducati), 19° e 20° rispettivamente con più di un secondo incassato.

Pubblicato da Simone Valtieri, 14/10/2022