MotoGP, Phillip Island: Joan Mir torna in sella alla Suzuki GSX-RR

Quella di Danilo Petrucci in sella alla Suzuki è stata evidentemente solo un’apparizione spot (e si sapeva). Già a partire dal prossimo appuntamento MotoGP, in Australia sulla pista di Phillip Island, in programma nel weekend del 16 ottobre prossimo, Joan Mir tornerà infatti regolarmente al proprio posto. Il campione del mondo 2020, in procinto di passare in Honda HRC al fianco di Marc Marquez dopo la notizia del ritiro ufficiale di Suzuki dalla MotoGP al termine di questa stagione, proverà infatti a correre nella tappa australiana, a quasi due mesi dall’infortunio alla caviglia sofferto nel corso del GP Austria al Red Bull Ring.

Joan Mir impegnato a Losail 2022 (Credits: Brembo)

VERSO L’OK DEI MEDICI Il maiorchino aveva già provato un rientro lampo nel fine settimana di Aragon, ma il troppo dolore al termine delle prove lo avevano spinto a gettare la spugna e a concedersi un po’ di riposo e di fisioterapia extra. Adesso, dopo uno stop di quasi due mesi e aver saltato quattro GP, Mir è pronto per risalire in sella alla sua GSX-RR per la terz’ultima volta in carriera. Decisivo sarà comunque il parere dei medici, che dovranno autorizzare il maiorchino a gareggiare su una pista come quella di Phillip Island, non certo banale sul piano fisico.

Test Sepang 2022, Joan Mir (Suzuki)

PARLA MIR “Sembra che tutto stia andando per il meglio – ha spiegato Joan Mir – e sono stato molto felice di sentire le ultime notizie dai dottori che mi hanno seguito nel percorso di riabilitazione. L’infortunio sembra guarire bene e il lavoro di recupero ha pagato. Non sono ancora al 100% della condizione ma sento che è arrivato il momento di tornare, perché la situazione è di molto migliorata rispetto alle scorse settimane. Voglio correre queste ultime tre gare con il team, quindi spero che mi sentirò bene in sella e che possa essere in grado di guidare”. “Siamo molto felici – ha aggiunto il manager Livio Suppo – che Joan possa tornare con noi a Phillip Island. Anche se siamo stati aiutati da piloti molto bravi, abbiamo sentito la sua assenza e sarà bello riaverlo con noi sulla sua moto. Faremo di tutto per dargli la possibilità di godersi la gara in una delle sue piste preferite”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 06/10/2022