Ufficiale: Joan Mir approda in Honda al fianco di Marc Marquez

TEAM SPAGNOLO Dopo mesi di attesa è arrivata finalmente l'ufficialità: Joan Mir si vestirà dei colori del Team Honda Repsol nel 2023 e 2024 e diventerà un pilota ufficiale Honda, vista l'uscita della Suzuki dal Motomondiale. Il campione della classe MotoGP 2020 non sarà a Misano Adriatico questo fine settimana e salterà il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini per via dell'infortunio alla caviglia destra rimediato in una brutta caduta al via del GP d'Austria, ma almeno potrà consolarsi con la sicurezza di avere un sedile, e che sedile, per le stagioni a venire. Così come il compagno Rins, Mir si è accasato in Honda, ma non nel team satellite, bensì in quello ufficiale al fianco di Marc Marquez.

VEDI ANCHE

RISOLLEVARSI Con quelli che sono i due piloti spagnoli migliori del circus a disposizione - almeno stando al palmares - la Honda e il Team Repsol cercano il riscatto dopo un'annata buia, vissuta senza ottenere risultati di rilievo anche a causa dell'assenza per gran parte della stagione di Marquez. Joan prenderà il posto di Pol Espargarò, che correrà invece per la GasGas (KTM) mentre Marc tornerà sulla moto che al momento sta occupando il tester Stefan Bradl. La notizia è stata data con uno scarno comunicato da parte di Honda Racing Corporation che ricorda anche i numeri della carriera di Joan: un titolo mondiale Moto3 nel 2017, il titolo iridato della MotoGP nel 2020, 12 vittorie e 33 podi in carriera nel Motomondiale.

Pubblicato da Simone Valtieri, 30/08/2022