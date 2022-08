MotoGP San Marino 2022, gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW

La MotoGP torna in Italia per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini: gli orari per seguire in tv e streaming la gara di Misano Adriatico

GP DI SAN MARINO IN TV La MotoGP torna a casa Rossi, anche se Valentino Rossi per la prima volta dacché si corre a Misano Adriatico (2007), non ci sarà. Ci sarà però ''Pecco'' Bagnaia, reduce da tre successi consecutivi ad Assen, Silverstone e Spielberg, che vorrà bissare il risultato ottenuto qui lo scorso anno nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini e continuare a tenere aperta la lotta per il titolo iridato. Ma anche Fabio Quartararo ha vinto qui lo scorso anno, nella gara-bis denominata GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, al termine del quale ha festeggiato il suo titolo iridato. Della partita faranno parte anche le Aprilia, soprattutto con Aleix Espargarò, ancora secondo nella classifica iridata, e le tante Ducati in griglia, soprattutto quelle degli italiani Enea Bastianini, prossimo pilota ufficiale Ducati, Marco Bezzecchi e Luca Marini. E non dimentichiamo Suzuki e KTM, mentre le Honda e le altre Yamaha sembrano fuori dalla partita. Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel quattordicesimo weekend dell'anno di MotoGP, Moto2 e Moto3 (con anche la MotoE), trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali! L'appuntamento britannico sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, in streaming su NOW, e in chiaro in differita anche sul digitale terrestre su TV8.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA E IN DIFFERITA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, DAZN e TV8

Venerdì 2 settembre

08.25 - Prove Libere 1 - MotoE

09.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, NOW)

09.55 - Prove Libere 1 - MotoGP (SKY, NOW)

10.55 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, NOW)

12.35 - Prove Libere 1 - MotoE

13.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, NOW)

14.10 - Prove Libere 2 - MotoGP (SKY, NOW)

15.10 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, NOW)

16.50 - Qualifiche - MotoE

Sabato 3 settembre

09.00 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, NOW)

09.55 - Prove Libere 3 - MotoGP (SKY, NOW)

10.55 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, NOW)

12.35 - Qualifiche - Moto3 (SKY, NOW, sintesi su TV8 dalle 15.30)

13.30 - Prove Libere 4 - MotoGP (SKY, NOW)

14.10 - Qualifiche - MotoGP (SKY, NOW, sintesi su TV8 dalle 15.30)

15.10 - Qualifiche - Moto2 (SKY, NOW, sintesi su TV8 dalle 15.30)

16.25 - Gara 1 - MotoE (SKY, NOW, sintesi su TV8 dalle 16.45)

Domenica 4 settembre

10.20 - Warm Up Moto3, MotoGP, Moto2 (SKY, NOW)

11.00 - Gara Moto3 (SKY, NOW, differita TV8 alle 14.00)

12.20 - Gara Moto2 (SKY, NOW, differita TV8 alle 15.15)

14.00 - Gara MotoGP (SKY, NOW, differita TV8 alle 17.00)

15.30 - Gara 2 - MotoE (SKY, NOW, differita TV8 alle 18.30)

Il tracciato di Misano Adriatico è stato costruito nel 1972, subendo diverse modifiche nel corso dei primi anni di attività. Dopo dieci gare ospitate tra il 1980 e il 1993 (3 GP di San Marino e uno d'Italia) la pista romagnola è diventata appuntamento fisso del Motomondiale dal 2007 come GP di San Marino e della Riviera di Rimini e lo scorso anno (così come farà anche quest'anno), a causa della pandemia ha raddoppiato la presenza in calendario con la denominazione di Gran Premio dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini. Il tracciato gira in senso orario per un totale di 16 curve, sei a sinistra e dieci a destra, una lunghezza di 4,2km. Sono diversi i rettifili, il più lungo dei quali misura 530 metri con una larghezza di 14. Il record del tracciato in gara appartiene ad Enea Bastianini, che lo ha realizzato nel 2021 in 1'32''242, un secondo e due decimi più lento della pole position dello stesso anno di ''Pecco'' Bagnaia, che scattò davanti a tutti con la Ducati e il super tempo di 1'31''065. Il record della pista ''Marco Simoncelli'' di Misano appartiene a un altro ducatista, il francese Johann Zarco, che nel 2021 toccò i 302,5 km/h.

Ci si attende un clima già autunnale per il Gran Premio di San Marino del prossimo fine settimana, con la pioggia che potrebbe imperversare nei primi giorni e con temperature comprese tra gli 18° e i 26°.Va però sottolineata la possibilità che le previsioni non siano così precise a una settimana dall'evento. Di seguito i dettagli da weather.com

Venerdì 2 settembre: temperature: max 25°, min 18°; temporale, precipitazioni 80%, umidità 78%, vento 11km/h.

Sabato 3 settembre: temperature: max 26°, min 19°; temporali sparsi, precipitazioni 50%, umidità 75%, vento 11km/h.

Domenica 4 settembre: temperature: max 26°, min 19°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 23%, umidità 77%, vento 13 km/h

Le previsioni saranno più accurate nei giorni immediatamente precedenti l'evento.

Pubblicato da Simone Valtieri, 28/08/2022