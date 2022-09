MotoGP San Marino 2022, Quartararo fa subito la voce grossa nelle FP1

IL RUGGITO DEL CAMPIONE Fabio Quartararo fa subito la voce grossa in questo inizio di weekend, prendendosi il miglior tempo delle FP1 del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Il pilota francese della Yamaha è stato subito molto veloce, balzando più volte in testa alla classifica nel corso della sessione, per poi chiudere con il già ottimo tempo di 1'32''313. Fabio ha messo in fila la solita armata di moto italiane, con Jack Miller e la wild card Michele Pirro con la Ducati staccati di 224 e 380 millesimi rispettivamente. Molto bene anche Aleix Espargaro e Maverick Vinales, che con la loro Aprilia seguono in 4° e 5° posizione con tempi in fotocopia con quelli di Pirro, mentre Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini, prossimi compagni nel team Ducati ufficiale della prossima stagione, seguono in 6° e 7° piazza con 4 e 5 decimi di ritardo.

TOP TEN IMPORTANTE La top ten è chiusa da Alex Rins con la Suzuki e dalle altre due Ducati di Luca Marini e Johann Zarco. È importante sottolinearlo perché, nonostante le libere della mattinata si siano svolte con tempo sereno e qualche raggio di sole in pista, il meteo per il weekend è altamente imprevedibile e potrebbe piovere sia nel pomeriggio (poco probabile), che domattina (più probabile). Per questo motivo entro la giornata di oggi potrebbero uscire i nomi dei dieci piloti che domani parteciperanno alla Q2, e al momento i primi esclusi sono Pol Espargaro (Honda) e Brad Binder (KTM). Fuori anche 13° Marco Bezzecchi (Ducati), 16° Andrea Dovizioso (Yamaha), all'ultima gara in carriera, 17° Franco Morbidelli (Yamaha) e 22° Fabio Di Giannantonio (Ducati).

Pubblicato da Simone Valtieri, 02/09/2022