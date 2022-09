MotoGP San Marino 2022, FP2: Bastianini-Bagnaia in tandem a Misano! Poker Ducati

LA LEGGE DUCATI Se non fosse per la macchia della penalizzazione subita in griglia da Francesco Bagnaia per una leggerezza commessa nelle FP1, quella di oggi sarebbe la giornata perfetta per la Ducati. Nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, infatti, sono ben quattro le moto di Borgo Panigale davanti a tutti, e con la pioggia prevista per domani possono sorridere anche Martin e Bezzecchi, altri due ducatisti nella top ten e, dunque, virtualmente qualificati alla Q2 di domani. Ma andiamo per ordine: nel finale di sessione ''Pecco'' Bagnaia ha trainato Enea Bastianini al miglior tempo della sessione in 1:31.517, prendendosi il secondo riferimento cronometrico in 1:31.631. Alle spalle dei due italiani, futuri compagni di team nel 2023, ci sono Jack Miller e Johann Zarco, staccati rispettivamente di 185 e 320 millesimi dalla vetta.

BRAVI BEZ & MORBIDO! Il primo senza una Ducati sotto il sedere, come spesso accade, è Fabio Quartararo, che con la sua Yamaha accusa un ritardo di 326 millesimi da Bastianini, con le due consistenti Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargaro alle sue spalle con un ritardo nell'ordine dei 4 decimi. Oltre a Jorge Martin (8°) e Marco Bezzecchi (9°), c'è anche Franco Morbidelli nei dieci, che evidentemente predilige questa pista sulla quale nel 2020 vinse una favolosa gara. Fuori dalla Q2, al momento, tanti big: Pol Espargaro, Miguel Oliveira, Brad Binder e Alex Rins sono tutti in fila a un passo dai dieci. Per quanto riguarda gli italiani troviamo le tre Ducati di Fabio Di Giannantonio, Michele Pirro e Luca Marini e la Yamaha di Andrea Dovizioso tra il 17° e il 20° posto.

Not a bad day's work for @FabioQ20! 💪



But once again those Ducatis prove to be the thorn in his side! ⚠️#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/k554hPSqrx — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 2, 2022

Pubblicato da Simone Valtieri, 02/09/2022