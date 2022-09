MotoGP San Marino 2022, FP3: Miller e Bagnaia davanti a tutti! Bravo Morbidelli

TRIS DUCATI Nella terza e decisiva sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini è andata in scena l'ennesima prova di forza della Ducati, che ha piazzato sei moto su nove nella top ten! Il migliore di tutti è stato Jack Miller, che prima della gazzarra finale ha piazzato lì un 1'31''296, a due decimi e spicci dal record della pista, ottimo per prendersi la vetta della classifica e il passaggio diretto in Q2. Come lui saranno nella sessione decisiva delle qualifiche sia Francesco Bagnaia, che per ben due volte ha perso la possibilità di passare in testa per un errorino nel T4 e si è fermato a 71 millesimi, sia Enea Bastianini, che non ha migliorato la prestazione di ieri, utile comunque per la terza piazza definitiva. Ricordiamo che Francesco Bagnaia avrà bisogno questo pomeriggio di scattare il più avanti possibile per via della penalizzazione subita in griglia per una leggerezza commessa nelle FP1.

BEFFE MARTIN E BEZ A causa delle cadute nel finale delle Honda di Pol Espargaro e Taka Nakagami, sono uscite alcune bandiere gialle che si sono rivelate poi fondamentali per la compilazione della top ten. Dalla classifica finale, infatti, escono Marco Bezzecchi e Jorge Martin, entrambi con un tempo realizzato senza rallentare con le gomme gialle e dunque scesi rispettivamente in 11° e 15° posizione. Passano, invece, al turno decisivo delle qualifiche Fabio Quartararo (Yamaha), arrabbiato nel finale per non aver potuto fare l'ultimo tentativo, Alex Rins (Suzuki), bravo a sfruttare la scia di Bagnaia, Johann Zarco (Ducati), Maverick Vinales - anch'esso con un tempo cancellato nel finale, gli sarebbe valso la quarta piazza - e Aleix Espargaro (Aprilia), Franco Morbidelli (Yamaha), bravo fino a ora per tutto il weekend, e Miguel Oliveira (KTM). Fuori anche i ducatisti Luca Marini (13°), Michele Pirro (16°) e Fabio Di Giannantonio (18°), e Andrea Dovizioso (Yamaha), all'ultima gara della carriera, 21°.

Frustrations for @FabioQ20 at the end of FP3! 👀



Once again the Ducatis just pip him to the post ⚔️#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/p4uCMfyMA1 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 3, 2022

