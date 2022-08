MotoGP, frattura della caviglia dopo la caduta al Red Bull Ring: Joan Mir salta Misano

La brutta caduta nelle fasi iniziali del MotoGP d’Austria al Red Bull Ring non sarà senza conseguenze per il pilota della Suzuki, Joan Mir. Il centauro spagnolo ha infatti riportato una frattura alla caviglia che lo costringerà a restare a riposo per almeno 15 giorni. Come comunicato dallo stesso Mir sui propri canali social, i consigli dei medici gli impediranno di prendere parte alla prossima tappa del Motomondiale, in programma nel weekend del 4 settembre sulla pista di Misano Adriatico.

IL COMUNICATO “Dopo aver effettuato svariati controlli radiologici – scrive il campione del mondo 2020 sul proprio profilo Instagram – i medici mi hanno consigliato di restare a completo riposo per 15 giorni prima di effettuare una nuova valutazione delle mie condizioni. Sfortunatamente, questo significa che sarò costretto a saltare la gara di Misano ma sono fiducioso di poter tornare in moto per il GP ad Aragon. Voglio anche ringraziare Dainese e AGV (fornitori di tuta e casco, ndr) per avermi protetto e aver evitato che il brutto incidente che ho avuto al Red Bull Ring avesse conseguenze peggiori”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 23/08/2022