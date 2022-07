C'è vita dopo la Suzuki: Alex Rins firma con il team Honda LCR

ACCORDO BIENNALE Dopo la decisione della Suzuki di uscire dalla MotoGP al termine dell'attuale stagione, Alex Rins ha già trovato un nuovo team con cui gareggiare a partire dal 2023. Lo spagnolo ha infatti firmato un contratto biennale con il team LCR di Lucio Cecchinello. Un ingaggio di prestigio per la scuderia che schiera due Honda affidate quest'anno ad Alex Marquez e a Takaaki Nakagami: Rins è nel Motomondiale dal 2012 e dal 2017 gareggia nella classe regina, dove ha conquistato 3 delle sue 15 vittorie in carriera e 15 podi su 55 totali. Nel 2020 ha terminato al terzo posto della classifica generale, alle spalle del compagno di squadra Joan Mir e di Franco Morbidelli.

UNA NUOVA SFIDA Rins ha commentato così la firma del nuovo contratto: ''Sono molto contento di entrare a far parte dell’LCR Honda Team. Cambiare team e moto è una sfida ma sono pronto a dare il mio 100% e a mettere in pratica tutto quello che ho imparato nelle mie stagioni in MotoGP. La fiducia di Lucio e di Honda è stata fondamentale per me per decidere di accettare questa nuova sfida con questa Casa. Ringrazio tutti loro per questa opportunità''.

IL PESO DELL'ESPERIENZA Da parte sua, Lucio Cecchinello ha sottolineato l'importanza di aver firmato un pilota esperto come Rins: ''Sono lieto di annunciare che Alex Rins nel 2023 sarà pilota dell’LCR Honda CASTROL. Abbiamo appena firmato il contratto e quindi finalmente possiamo comunicarlo. Rins è un pilota esperto, veloce ed è già andato a podio. Questo bagaglio di esperienza oltre alla sua abilità nel dare dei suggerimenti precisi ai suoi tecnici, come ho sentito, sicuramente ci aiuterà a migliorare il nostro pacchetto della moto, puntando a lottare per altri podi''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 19/07/2022