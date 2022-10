MotoGP Australia 2022, la pole è di Martin! Bagnaia porta Marquez in prima fila

Martin firma la 14° pole dell'anno per la Ducati. Marquez, secondo, ruba la scia a Bagnaia (terzo) per tutta la sessione. Espargaro e Quartararo in 2° fila

DUCATI A QUOTA 14! Alla fine la pole position del Gran Premio d'Australia se l'aggiudica comunque la Ducati - per la quattordicesima volta quest'anno su 18 occasioni - ma non quella più pronosticata. È stato infatti Jorge Martin a stabilire il nuovo record della pista di Phillip Island in 1:27.767 e a prendersi la prima casella sulla griglia del tracciato di Melbourne. Con lui scatteranno Marc Marquez e Francesco Bagnaia, con lo spagnolo della Honda che ha seguito per tutta la sessione la ruota dell'italiano della Ducati, bravissimo in ogni caso a mantenere alta la concentrazione e a non farsi condizionare dall'ingombrante presenza dell'otto volte campione del mondo alle sue spalle. Pecco si è fermato alla fine a 186 millesimi dal poleman e compagno di moto Martin, trainando Marquez ad appena 13 millesimi dalla pole. Lo spagnolo aveva tra l'altro seguito Bagnaia anche nel primo tentativo, rischiando però di sdraiarsi e salvandosi dalla caduta quasi per miracolo: un altro segnale che il numero 93 è tornato.

SI GIOCA IL MONDIALE Non è andata però così male per Bagnaia, che è riuscito a mettersi alle spalle entrambi i diretti concorrenti per il mondiale, e per una frazione di secondo. Aleix Espargaro e l'Aprilia, infatti, che apriranno la seconda fila, è stato beffato di appena 4 millesimi dall'italiano, mentre Fabio Quartararo con la Yamaha è quinto con appena 20 millesimi di ritardo sul principale rivale in classifica. Ci sono però altre quattro Ducati nei nove: la seconda fila viene chiusa dalla Ducati di Johann Zarco, mentre in terza troviamo Luca Marini, Jack Miller e Marco Bezzecchi. Quarta fila tutta spagnola con Alex Rins (Suzuki), Alex Marquez (Honda) e Maverick Vinales (Aprilia).

ENEA, PER POCO! Si era viaggiato da subito velocissimo già nella Q1 con Zarco e Rins che erano passati alla Q2 con tempi super, già sul 28 basso. Era rimasto fuori per 38 millesimi Enea Bastianini che domani metterà la sua Ducati grigia in quinta fila, assieme alla Honda di Pol Espargaro e alla Suzuki di Joan Mir. Il pilota riminese recrimina per aver trovato sulla sua strada in traiettoria la KTM di Miguel Oliveira proprio nel giro decisivo, anche se non è sembrato arrabbiato a fine sessione con il pilota portoghese. Sesta fila per la KTM di Brad Binder e per le Yamaha di Cal Crutchlow e Darryn Binder. Settima fila compilata dalla KTM di Remy Gardner, dalla Ducati di Fabio Di Giannantonio e da Oliveira, under investigation per il possibile impedimento recato a Bastianini. Ottava e ultima fila per Raul Fernandez (KTM), per uno spento Franco Morbidelli (Yamaha) e per il substitute rider Tetsuta Nagashima (Honda).

Pubblicato da Simone Valtieri, 15/10/2022