Moto2 Giappone 2022: Ogura vince in casa, Fernandez secondo: il mondiale è roba loro

LOTTA A DUE Il padrone di casa Ai Ogura trionfa nel Gran Premio del Giappone con una gara accorta e una super azione nel finale, rintuzzando la rimonta del leader della classifica Augusto Fernandez che, scattato dalla 11° casella, alla fine è giunto vicino al suo rivale per il mondiale. Sono ora 2 i punti che separano lo spagnolo e il giapponese, unici pretendenti al titolo visto le cadute di Canet e Vietti. Sul podio sale ancora una volta il sorprendente Alonso Lopez, mentre Tony Arbolino, migliore degli italiani, non riesce a fare meglio che sesto, dopo aver annusato le prime tre posizioni per buona parte della gara. Il pilota milanese è stato spravanzato anche da Jake Dixon e Somkiat Chantra. Nei punti è arrivato anche Lorenzo Dalla Porta, quindicesimo, con lo spagnolo Acosta che ha chiuso 7° dopo essere scattato 18°.

SAMUR...AI! Al via erano stati due i piloti a fare la differenza, Canet e Aldeguer, entrambi subito capaci di prendere un buon gap sulla concorrenza, ma tutti e due gli iberici sono caduti nel corso dei primi 4 giri: prima Aldeguer, al secondo passaggio, poi Canet, che veleggiava con un margine superiore ai 2 secondi sugli inseguitori, al quarto. In testa si è formato così un quartetto con Ogura, Lopez, Arbolino e Chantra ma con Fernandez e Acosta in rimonta dalle retrovie. Mentre Vietti cade nelle retrovie, Lopez e Ogura sembrano avere qualcosa in più e provano ad andarsene, mentre Fernandez risale velocemente fino alla terza posizione, approfittando di un errore di Arbolino che va largo e viene passato anche da Dixon e Chantra. Per gli ultimi giri di gara si forma un terzetto a giocarsi le posizioni del podio ma Ai Ogura anticipa tutti riuscendo a fuggire a un ritmo insostenibile per chiunque. Fernandez ci prova ma non riesce a riprendere il fuggutivo, difendendo però la leadership in classifica con il secondo posto davanti a Lopez.

Classifica Mondiale Moto2 dopo il GP Giappone 2022

Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 234 2 Ai OGURA Kalex JPN 232 3 Aron CANET Kalex SPA 177 4 Celestino VIETTI Kalex ITA 162 5 Tony ARBOLINO Kalex ITA 138 6 Pedro ACOSTA Kalex SPA 132 7 Joe ROBERTS Kalex USA 126 8 Jake DIXON Kalex GBR 121 9 Somkiat CHANTRA Kalex THA 120 10 Alonso LOPEZ Boscoscuro SPA 105 11 Marcel SCHROTTER Kalex GER 104 12 Jorge NAVARRO Kalex SPA 83 13 Bo BENDSNEYDER Kalex NED 74 14 Albert ARENAS Kalex SPA 73 15 Cameron BEAUBIER Kalex USA 55 16 Sam LOWES Kalex GBR 51 17 Fermín ALDEGUER Boscoscuro SPA 48 18 Jeremy ALCOBA Kalex SPA 47 19 Manuel GONZALEZ Kalex SPA 44 20 Barry BALTUS Kalex BEL 28 21 Filip SALAC Kalex CZE 27 22 Lorenzo DALLA PORTA Kalex ITA 15 23 Stefano MANZI Kalex ITA 9 24 Alessandro ZACCONE Kalex ITA 9 25 Romano FENATI Boscoscuro ITA 7 26 Gabriel RODRIGO Kalex ARG 6 27 Marcos RAMIREZ Kalex SPA 5 28 Keminth KUBO Kalex THA 4 29 Sean Dylan KELLY Kalex USA 3 30 Mattia PASINI Kalex ITA 1 31 Simone CORSI MV Agusta ITA 0 32 Senna AGIUS Kalex AUS 0 33 Niccolò ANTONELLI Kalex ITA 0 34 Zonta VAN DEN GOORBERGH Kalex OLA 0 35 Taiga HADA Kalex JPN 0 36 Rory SKINNER Kalex GBR 0 37 Alex TOLEDO Kalex SPA 0 38 Piotr BIESIEKIRSKI Kalex POL 0

Pubblicato da Simone Valtieri, 25/09/2022