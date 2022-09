Moto3 Giappone 2022: Guevara vince ancora e vede il titolo! Bravo Foggia, secondo

Dennis Foggia ci prova fino alla fine ma non può nulla contro un Guevara in stato di grazia, che vince e vola verso il sogno iridato. Sul podio sale Sasaki

LA LEGGE DI GUEVARA Il giovane iberico Izan Guevara trionfa nel Gran Premio del Giappone e mette una seria ipoteca sul titolo iridato. Ci prova fino alla fine un generosissimo Dennis Foggia che è secondo e in classifica resta terzo ma a 63 punti dall'ormai quasi imprendibile spagnolo. Sul podio sale anche Ayumu Sasaki del team Sterilgarda Racing di Max Biaggi, mentre il compagno di Guevara nel team GasGas, Sergio Garcia, giunge quarto e mantiene la seconda posizione in classifica, ma staccato ora di ben 45 punti. Altri due italiani chiudono nei dieci, e sono Andrea Migno e Riccardo Rossi, nono e decimo.

CHE VOLI SUZUKI E MASIA! Subito dopo il via si capisce subito chi ne ha di più, con sei piloti che provano ad andarsene, e sono Guevara, Sasaki, Masia, Foggia, Garcia e Suzuki, ma quando Suzuki cade al quinto giro, Garcia non tiene il ritmo degl altri e si stacca, lasciando davanti un quartetto a giocarsi podio e vittoria. A tre giri dal termine Guevara prova a scappare e Masia per sguirlo viene disarcionato dalla sua moto, abbandonando i sogni di gloria. Si crea un gap tra il leader iridato e la coppia Foggia-Sasaki che non viene più ricucito fino al traguardo nonostante gli sforzi del volenteroso italiano. Sergio Garcia regola un altro gruppetto di quattro piloti, transitando quarto davanti a Munoz, Moreira e McPhee, mentre il padrone di casa Yamanaka beffa Migno e Rossi per l'ottavo posto. Nei 15 anche Nepa, 12° dietro ad Artigas.

Ordine d'arrivo GP Giappone 2022 - Classe Moto3

Classifica Mondiale Moto3 dopo il GP Giappone 2022

Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Izan GUEVARA GasGas SPA 254 2 Sergio GARCIA GasGas SPA 209 3 Dennis FOGGIA Honda ITA 191 4 Ayumu SASAKI Husqvarna JPN 174 5 Jaume MASIA KTM SPA 155 6 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 154 7 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 128 8 Andrea MIGNO Honda ITA 91 9 Daniel HOLGADO KTM SPA 83 10 Carlos TATAY CF Moto SPA 77 11 Xavier ARTIGAS CF Moto SPA 74 12 Diogo MOREIRA Honda BRA 74 13 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 73 14 David MUNOZ KTM SPA 72 15 Riccardo ROSSI Honda ITA 65 16 Kaito TOBA KTM JPN 63 17 John MCPHEE Husqvarna GBR 62 18 Ivan ORTOLA KTM SPA 59 19 Adrian FERNANDEZ KTM SPA 40 20 Stefano NEPA KTM ITA 40 21 Elia BARTOLINI KTM ITA 24 22 Joel KELSO KTM AUS 24 23 Scott OGDEN Honda GBR 20 24 Matteo BERTELLE KTM ITA 16 25 Lorenzo FELLON Honda FRA 11 26 Mario AJI Honda INA 5 27 Taiyo FURUSATO Honda JPN 2 28 Alberto SURRA Honda ITA 0 29 Ana CARRASCO KTM SPA 0 30 David SALVADOR Husqvarna SPA 0 31 Syarifuddin AZMAN Honda MAS 0 32 Luca LUNETTA KTM ITA 0 33 Joshua WHATLEY Honda GBR 0 34 Gerard RIU MALE KTM SPA 0 35 Nicola Fabio CARRARO KTM ITA 0 36 Jose Antonio RUEDA Honda SPA 0 37 Marc GARCIA KTM SPA 0 38 Harrison VOIGHT Honda AUS 0 39 Alessandro MOROSI KTM ITA 0 40 Maria HERRERA KTM SPA 0 41 David ALONSO GasGas SPA 0

Pubblicato da Simone Valtieri, 25/09/2022