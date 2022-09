MotoGP Giappone 2022, dominio di Jack Miller! Bagnaia cade mentre attacca Quartararo!

Mentre il compagno Miller domina la gara, Bagnaia si stende per provare a passare Quartararo per l'ottava posizione. Sul podio Binder e Martin. 4° Marquez

MILLER IMBATTIBILE! Jack Miller trionfa nel Gran Premio del Giappone vincendo senza praticamente rivali! L'australiano, che stranamente era andato in difficoltà sul bagnato, mentre oggi con l'asciutto ha fatto quello che voleva, fa sorridere la Ducati nel giorno in cui Francesco Bagnaia non ha il ritmo e cade nel finale proprio mentre provava a superare Fabio Quartararo per l'ottava posizione. Nella giornata del Sol Levante sono, però, altri i protagonisti, con Brad Binder (KTM) e Jorge Martin (Ducati) che finiscono sul podio e Marc Marquez che nonostante gli acciacchi, resta per tutta la gara incollato a Miguel Oliveira e poi lo beffa nel finale. Buono anche il sesto posto di Luca Marini davanti a Maverick Vinales, Fabio Quartararo, Enea Bastianini e Marco Bezzecchi. Giornata difficile ma comunque positiva per il francese leader del mondiale, visto che con Bagnaia a terra e Aleix Espargaro solo 16°, vittima di un problema tecnico che lo ha costretto a partire dai box, in classifica respira un po' e si porta a +18 sull'italiano e a +25 sullo spagnolo. A punti finisce anche Franco Morbidelli, 14°.

AHI AHI ALEIX! Prima del via subito un colpo di scena, problemi per Aleix Espargaro che torna ai box con la sua Aprilia a cambiare moto e scatta dall'ultimissima posizione. Si spengono i semafori e subito scatta molto bene dalla prima fila Brad Binder che prende il comando alla prima curva davanti a Jorge Martin e Marc Marquez. Martin ne ha di più però e si prende la prima posizione nel corso del primo giro. Scattano con calma Quartararo e Bagnaia, nono e dodicesimo nel corso della prima tornata con l'italiano dotato di meno performanti gomme dure. Va benissimo, invece, Jack Miller che con le stesse gomme balza in terza posizione.

THRILLER MILLER! Marquez scivola rapidamente in quinta posizione, passato anche da Oliveira, con Vinales e Zarco dietro mentre Quartararo è ottavo, davanti a Pol Espargaro, Marini, Rins, Bagnaia e Bastianini. Davanti Martin prova a scrollarsi di dosso Binder e Miller che però sono incollati. Comincia l'auspicabile rimonta di Bagnaia che si rimette dietro Rins e punta i piloti davanti a lui, mentre il compagno Miller si prende la seconda piazza e cerca di non far scappare Martin. Nel corso del terzo giro tutti i piloti sono in fila in un lungo serpentone con Jack Miller e Jorge Martin che se le danno di santa ragione e l'australiano che mette il musetto rosso della sua Ducati davanti a tutti! Alle loro spalle le KTM di Binder e Oliveira con un gran ritmo.

DUCATI IN FUGA! Nei primi giri non riesce a rimontare con costanza Bagnaia, con Enea Bastianini che si mette a battagliare con lui per la undicesima posizione. Luca Marini, intanto, gli fa un favore, passando Fabio Quartararo e mettendosi in ottava posizione. Miller, Martin, Binder, Oliveira, Marquez, Vinales, Zarco, Marquez, Quartararo e Pol Espargaro i primi dieci, con i primi due che scavano un gap di 1''5 sulla concorrenza. A rompere l'equilibrio ci pensa Miguel Oliveira che supera il compagno di team Binder e prova a mettersi all'inseguimento dei due fuggitivi. Johann Zarco intanto, commette un paio di errori e viene infilato al sesto giro da Marini, Quartararo, Pol Espargaro, Bagnaia, Bastianini e Bezzecchi, che guadagnano tutti una posizione.

IL TRENO SI SFILACCIA Si entra nel settimo giro e la coppia Ducati Miller-Martin ha 2'' di margine sulla coppia KTM Oliveira-Binder. Marquez, dopo il calo iniziale, resta quinto ed ha un minimo margine su vinales, tallonato invece da Marini. Quartararo invece ha un margine risibile su Pol Espargaro, e sul trenino italiano Bagnaia-Bastianini-Bezzecchi. Miller, nel frattempo, decimo dopo decimo porta a un secondo il margine su Martin, che può comunque difendere 2''5 sui primi inseguitori con Marquez che torna sotto a Oliveira e Binder. Bagnaia inizia timidamente a farsi sentire da Pol Espargaro che gli chiude le traiettorie e non perde contatto da Quartararo. E invece è di nuovo Enea Bastianini a superare Bagnaia e incaricarsi lui dell'attacco alla Honda.

MLLER SHOW! Mentre il primo a cadere è Tetsuta Nagashima, Jack Miller davanti fa un ritmo insostenibile e porta a oltre 2'' il margine su Jorge Martin. Dietro Bastianini si dimostra più aggressivo nell'attaccare Pol Espargaro, con Quartararo che prende qualche metro sui suoi inseguitori. Non sembra avere il ritmo Bagnaia, che perde contatto da Bastianini e deve guardarsi le spalle da Bezzecchi. Davanti, intanto, fa un altro mestiere Miller che va il doppio di Martin e in pochissimi minuti porta il suo vantaggio a 3'' netti. Bastianini al giro 11° rompe gli indugi, passa Espargaro e si mette in caccia di Quartararo, il sorpasso rinvigorisce anche Bagnaia che torna subito sotto allo spagnolo.

TSUDA A FUOCO! Mentre Miller se ne va con 3''5 di vantaggio su Martin, va in fiamme la Suzuki del giapponese Tsuda che speriamo non abbia lasciato olio in pista. Arriva nel frattempo anche il sorpasso di Bagnaia su Pol Espargaro con il torinese che torna in decima posizione e cerca di sfruttare il traino di Bastianini per tornarae sull'ottavo posto di Quartararo. Torna in terza piazza nel frattempo Binder che supera di nuovo Oliveira il quale non è tranquillo con Marquez alle sue spalle. Non riesce, invece, Marini a superare Vinales che gliela rende durissima per la sesta posizione. Alla fine al giro 14, il ducatista deve attendere un errore dello spagnolo per infilarsi, con Quartararo e Bastianini che però gli tornano sotto, mentre Bagnaia si stacca dal futuro compagno di team.

A lucky escape for Takuya Tsuda! 👍



The Japanese gets off his Suzuki as the marshals rush to extinguish the fire 😱#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/y4zWjvZvku — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 25, 2022

QUIETE APPARENTE Si entra negli ultimi 10 giri di gara. Darryn Binder cade e si ritira con la Yamaha lasciando una posizione bonus ad Aleix Espargaro, risalito intanto fino alla 19° posizione con difficoltà. Davanti Jack Miller può contare su 4'' e spiccioli di margine su Jorge Martin, mentre Oliveira, Binder e Marquez viaggiano compatti. Dietro a Marini, un po' sfilacciati, ci sono Vinales, Quartararo, Bastianini, Bagnaia e Bezzecchi. Le posizioni sono piuttosto cristallizzate e restano tali per 2-3 giri senza grossi scossoni. I più vicini sono Vinales e Quartararo, con il francese che non riesce però a trovare il varco sullo spagnolo. Un paio di track limits warning per Martin e Binder, che continuano a occupare 2° e 3° posizione, e per Bagnaia, 10°. Si ritira, invece, Alex Rins in quella che diventa una giornata nera per la Suzuki.

MILLER VOLA! A sette giri dal termine Jack Miller ha 5'' di vantaggio su Jorge Martin. Aleix Espargaro nel frattempo ha ripreso Di Giannantonio per la 17° posizione, ma i punti - leggi Morbidelli 15° - sono lontani. Bagnaia da qualche segno di vita tornando sotto il piede del'1'46 mentre Binder minaccia Martin per la seconda posizione e Oliveira e Marquez devono guardarsi le spalle dal rientro di Luca Marini. Le cose più interessanti per il mondiale, però, avvengono tra la 7° posizione di Vinales e la 10° di Bagnaia con Quartararo e Bastianini in mezzo e Pecco che sembra aver trovato un po' di ritmo.

PECCO RIMONTA! Si entra negli ultimi quattro giri con Pecco Bagnaia che si riprende la posizione su Enea Bastianini con un sorpasso spettacolare e diventa nono. Ha un po' di tempo il torinese per provare ad andare a prendere Fabio Quartararo e ridurre il gap in classifica, ricordando che prima della gara giapponese ne aveva 10 da recuperare sul francese. Davanti Marc Marquez minaccia la quarta posizione di Miguel Oliveira, mentre Brad Binder ci prova con Jorge Martin per la seconda piazza. Tre giri alla fine e le battaglie nella top ten sono tre! Il primo a rompere gli indugi è Marquez che con un sorpasso da vecchi tempi affianca in curva e supera Oliveira, prendendosi la quarta piazza!

MILLER VINCE! BAGNAIA CADE! Negli ultimi due giri Jack Miller viaggia veloce verso la vittoria, con Martin e Binder che sono ingarellati per la seconda piazza. Marini non è lontano da Marquez e Oliveira, mentre Vinales è l'unico tranquillo. Dietro di loro il disastro di Bagnaia, che per provare l'assalto a Quartararo finisce nella ghiaia buttando al vento 7 preziosissimi punti perdendone 8 sul francese! Binder intanto riesce a sopravanzare Martin e si prende la seconda posizione, rovinando la doppietta Ducati, perché Miller transita in solitaria e in impennata sul traguardo! Miller, Binder, Martin il podio del GP del Giappone. Marquez è ottimo quarto davanti a Oliveira che nell'ultimo giro si controsorpassa con Marini. Vinales è settimo davanti a Quartararo che benedice questi 8 punti davanti a Bastianini con Bezzecchi che chiude la top ten.

Pubblicato da Simone Valtieri, 25/09/2022