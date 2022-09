MotoGP Giappone 2022, gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW

La MotoGP torna nella Terra del Sol Levante dopo tre anni per il Gran Premio del Giappone: gli orari per seguire in tv e streaming la gara di Motegi

GP DEL GIAPPONE IN TV Negli ultimi due Gran Premi, i ducatisti Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini sono stati protagonisti assoluti, spartendosi le vittorie di Misano e Aragon per millesimi. La sfida si sposta a Motegi, dove il leader del mondiale Fabio Quartararo (Yamaha) - sfortunato protagonista ad Alcaniz con il tamponamento a Marc Marquez (Honda) - ha perso altri punti preziosi in classifica e ora ne deve difendere appena 10 su Bagnaia e 17 su Aleix Espargaro (Aprilia), anch'esso a podio in Spagna la scorsa settimana. Il campionato si è riaperto totalmente e le ultime cinque gare saranno al cardiopalmo. Un ulteriore elemento di incertezza lo aggiunge il meteo, che ha costretto gli organizzatori a modificare il programma originale (qui il dettaglio) per far fronte all'arrivo di un tifone, cancellando una sessione di libere e allungando quella pomeridiana del venerdì a 1h15m. Ultimo particolare non da poco: sulla pista di Motegi, causa pandemia, non si è corso nel 2020 e nel 2021, quindi i piloti dovranno riprendere confidenza con un tracciato poco gommato e che non vedono da tre anni (dal 2019, quando vinse Marquez su Quartararo e Dovizioso). Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel sedicesimo weekend dell'anno di MotoGP, Moto2 e Moto3, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali! L'appuntamento asiatico sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, in streaming su NOW, e in chiaro in differita anche sul digitale terrestre su TV8.

MotoGP, Twin Rings, Motegi, casa Honda

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA E IN DIFFERITA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, DAZN e TV8

Venerdì 23 settembre

06.15 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, NOW)

07.10 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, NOW)

08.05 - Prove Libere 1 - MotoGP (SKY, NOW)

Sabato 24 settembre

02.00 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, NOW)

02.55 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, NOW)

03.50 - Prove Libere 2 - MotoGP (SKY, NOW)

05.35 - Qualifiche - Moto3 (SKY, NOW, sintesi su TV8 dalle 12.00)

06.30 - Qualifiche - Moto2 (SKY, NOW, sintesi su TV8 dalle 12.00)

07.25 - Prove Libere 4 - MotoGP (SKY, NOW)

08.05 - Qualifiche - MotoGP (SKY, NOW, sintesi su TV8 dalle 12.00)

Domenica 25 settembre

03.00 - Warm Up Moto3, MotoGP, Moto2 (SKY, NOW)

05.00 - Gara Moto3 (SKY, NOW, differita TV8 alle 9.15)

06.20 - Gara Moto2 (SKY, NOW, differita TV8 alle 10.30)

08.00 - Gara MotoGP (SKY, NOW, differita TV8 alle 12.15)

GP Giappone 2018, Motegi, partenza

Il Twin Ring di Motegi è stato costruito nel 1997 dalla Honda come test-track ma è presto diventato, viste la sua versatilità, un'ambita meta per i campionati a due e quattro ruote di mezzo mondo. Il debutto nel Motomondiale è arrivato nel 1999 sfruttando la pista tradizionale (il tracciato è dotato anche di un ovale) di 4,8 km con 6 curva a sinistra e 8 a destra con una carreggiata di 15 metri e un rettilineo principale di 762. Il record in gara di questa pista situata nel bellissimo distretto nipponico del Kanto appartiene a Jorge Lorenzo, che nel lontano 2014 ottenne il giro veloce in 1'45''350. Ed è sempre lo spagnolo che detiene il record assoluto, stabilito l'anno dopo, nel 2015, con una pole spaziale da 1'43''790! Il più veloce di tutti invece è stato Andrea Iannone, con 314,3 kmh toccati in fondo al rettilineo con la sua Ducati, anch'esso nel 2015. Sono tutti fortemente a rischio caduta...

In Giappone l'unica cosa discreta nel meteo del weekend saranno le temperature, comunque previste tra i 17° e i 25° graid nell'arco del weekend. Pioverà, però, con molta probabilità sia al venerdì che al sabato, mentre domenica è possibile che la gara si svolga sull'asciutto ma con un cielo comunque coperto. Di seguito i dettagli da weather.com

Venerdì 23 settembre: temperature: max 24°, min 18°; nuvoloso con brevi piogge, precipitazioni 60%, umidità 93%, vento 6km/h.

Sabato 24 settembre: temperature: max 25°, min 19°; nuvoloso con brevi piogge, precipitazioni 60%, umidità -%, vento -km/h.

Domenica 25 settembre: temperature: max 25°, min 17°; nuvoloso, precipitazioni 40%, umidità -%, vento - km/h

Le previsioni saranno più accurate nei giorni immediatamente precedenti il weekend.

