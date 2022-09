Motomondiale, albo d'oro Gran Premio del Giappone

GRAN PREMIO DEL GIAPPONE Oggi l'appuntamento nipponico del Motomondiale è uno dei più seguiti e attesi del calendario, ma il suo ingresso fisso nel Mondiale è piuttosto recente e la sua presenza in calendario è andata storicamente di pari passo con l'impegno fisso dei colossi asiatici della moto (Honda, Yamaha, Suzuki e Kawasaki). Fatta eccezione infatti per cinque edizioni organizzate tra il 1963 e il 1967 dagli autodromi di Suzuka e del Fuji, è solamente dal 1987 che il Gran Premio del Giappone è diventato tappa fissa del mondiale. Le prime edizioni sono state disputate a Suzuka, dove peraltro è sbocciata una generazione di talenti che ha monopolizzato soprattutto le classi minori tra gli anni '90 e l'inizio dei Duemila. A seguito dell'edizione nefasta del 2003 però, in cui perse la vita il talento nipponico Daijiro Kato, si decise di spostare il Gran Premio a Motegi, la pista di proprietà Honda che aveva peraltro già organizzato il GP nel 1999 e che da tre anni era sede fissa di una seconda gara giapponese in calendario, il GP del Pacifico.

VEDI ANCHE

Anno Circuito Pilota Naz. 2002 Motegi Valentino Rossi (Honda) ITA 2003 Motegi Valentino Rossi (Honda) ITA 2004 Motegi Makoto Tamada (Honda) JPN 2005 Motegi Loris Capirossi (Ducati) ITA 2006 Motegi Loris Capirossi (Ducati) ITA 2007 Motegi Loris Capirossi (Ducati) ITA 2008 Motegi Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2009 Motegi Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA 2010 Motegi Casey Stoner (Ducati) AUS 2011 Motegi Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2012 Motegi Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2013 Motegi Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA 2014 Motegi Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA 2015 Motegi Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2016 Motegi Marc Márquez (Honda) SPA 2017 Motegi Andrea Dovizioso (Ducati) ITA 2018 Motegi Marc Márquez (Honda) SPA 2019 Motegi Marc Márquez (Honda) SPA 2022 Motegi

Anno Circuito Pilota Naz. 2010 Motegi Toni Elías (Moriwaki) SPA 2011 Motegi Andrea Iannone (Suter) ITA 2012 Motegi Marc Márquez (Suter) SPA 2013 Motegi Pol Espargaró (Kalex) SPA 2014 Motegi Thomas Lüthi (Suter) SVI 2015 Motegi Johann Zarco (Kalex) FRA 2016 Motegi Thomas Lüthi (Kalex) SVI 2017 Motegi Álex Márquez (Kalex) SPA 2018 Motegi Francesco Bagnaia (Kalex) ITA 2019 Motegi Luca Marini (Kalex) ITA 2022 Motegi Ai Ogura (Kalex) JPN

Anno Circuito Pilota Naz. 2012 Motegi Danny Kent (KTM) GBR 2013 Motegi Álex Márquez (KTM) SPA 2014 Motegi Álex Márquez (Honda) SPA 2015 Motegi Niccolò Antonelli (Honda) ITA 2016 Motegi Enea Bastianini (Honda) ITA 2017 Motegi Romano Fenati (Honda) ITA 2018 Motegi Marco Bezzecchi (KTM) ITA 2019 Motegi Lorenzo Dalla Porta (Honda) ITA 2022 Motegi Izan Guevara (GasGas) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 1987 Suzuka Randy Mamola (Yamaha) USA 1988 Suzuka Kevin Schwantz (Suzuki) USA 1989 Suzuka Kevin Schwantz (Suzuki) USA 1990 Suzuka Wayne Rainey (Yamaha) USA 1991 Suzuka Kevin Schwantz (Suzuki) USA 1992 Suzuka Michael Doohan (Honda) AUS 1993 Suzuka Wayne Rainey (Yamaha) USA 1994 Suzuka Kevin Schwantz (Suzuki) USA 1995 Suzuka Daryl Beattie (Suzuki) AUS 1996 Suzuka Norifumi Abe (Yamaha) JPN 1997 Suzuka Michael Doohan (Honda) AUS 1998 Suzuka Max Biaggi (Honda) ITA 1999 Motegi Kenny Roberts Jr (Suzuki) USA 2000 Suzuka Norifumi Abe (Yamaha) JPN 2001 Suzuka Valentino Rossi (Honda) ITA

Anno Circuito Pilota Naz. 1964 Suzuka Jim Redman (Honda) RHO 1965 Suzuka Mike Hailwood (MV Agusta) GBR 1966 Fuji Phil Read (Yamaha) GBR 1967 Fuji Mike Hailwood (Honda) GBR

Anno Circuito Pilota Naz. 1963 Suzuka Jim Redman (Honda) RHO 1964 Suzuka Jim Redman (Honda) RHO 1965 Suzuka Mike Hailwood (Honda) GBR 1966 Fuji Hiroshi Hasegawa (Yamaha) JPN 1967 Fuji Ralph Bryans (Honda) GBR 1987 Suzuka Masaru Kobayashi (Honda) JPN 1988 Suzuka Anton Mang (Honda) GER 1989 Suzuka John Kocinski (Yamaha) USA 1990 Suzuka Luca Cadalora (Yamaha) ITA 1991 Suzuka Luca Cadalora (Honda) ITA 1992 Suzuka Luca Cadalora (Honda) ITA 1993 Suzuka Tetsuya Harada (Yamaha) JPN 1994 Suzuka Tadayuki Okada (Honda) JPN 1995 Suzuka Ralf Waldmann (Honda) GER 1996 Suzuka Max Biaggi (Aprilia) ITA 1997 Suzuka Daijirō Katō (Honda) JPN 1998 Suzuka Daijirō Katō (Honda) JPN 1999 Motegi Shinya Nakano (Yamaha) JPN 2000 Suzuka Daijirō Katō (Honda) JPN 2001 Suzuka Daijirō Katō (Honda) JPN 2002 Suzuka Osamu Miyazaki (Yamaha) JPN 2003 Suzuka Manuel Poggiali (Aprilia) RSM 2004 Motegi Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2005 Motegi Hiroshi Aoyama (Honda) JPN 2006 Motegi Hiroshi Aoyama (KTM) JPN 2007 Motegi Mika Kallio (KTM) FIN 2008 Motegi Marco Simoncelli (Gilera) ITA 2009 Motegi Álvaro Bautista (Aprilia) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 1963 Suzuka Frank Perris (Suzuki) GBR 1964 Suzuka Ernst Degner (Suzuki) GER 1965 Suzuka Hugh Anderson (Suzuki) NZL 1966 Fuji Bill Ivy (Yamaha) GBR 1967 Fuji Bill Ivy (Yamaha) GBR 1989 Suzuka Ezio Gianola (Honda) ITA 1990 Suzuka Hans Spaan (Honda) OLA 1991 Suzuka Noboru Ueda (Honda) JPN 1992 Suzuka Ralf Waldmann (Honda) GER 1993 Suzuka Dirk Raudies (Honda) GER 1994 Suzuka Takeshi Tsujimura (Honda) JPN 1995 Suzuka Haruchika Aoki (Honda) JPN 1996 Suzuka Masaki Tokudome (Aprilia) JPN 1997 Suzuka Noboru Ueda (Honda) JPN 1998 Suzuka Kazuto Sakata (Aprilia) JPN 1999 Motegi Masao Azuma (Honda) JPN 2000 Suzuka Yōichi Ui (Derbi) JPN 2001 Suzuka Masao Azuma (Honda) JPN 2002 Suzuka Arnaud Vincent (Aprilia) FRA 2003 Suzuka Stefano Perugini (Aprilia) ITA 2004 Motegi Andrea Dovizioso (Honda) ITA 2005 Motegi Mika Kallio (KTM) FIN 2006 Motegi Mika Kallio (KTM) FIN 2007 Motegi Mattia Pasini (Aprilia) ITA 2008 Motegi Stefan Bradl (Aprilia) GER 2009 Motegi Andrea Iannone (Aprilia) ITA 2010 Motegi Marc Márquez (Derbi) SPA 2011 Motegi Johann Zarco (Derbi) FRA

Anno Circuito Pilota Naz. 1963 Suzuka Luigi Taveri (Honda) SVI 1965 Suzuka Luigi Taveri (Honda) SVI 1966 Fuji Yoshimi Katayama (Suzuki) JPN 1967 Fuji Mitsuo Itō (Suzuki) JPN

Pos. Pilota Naz. Vittorie MGP 500 M2 350 250 M3 125 50 1 Marc Márquez SPA 5 3 1 1 2 Valentino Rossi ITA 4 3 1 3 Daniel Pedrosa SPA 4 3 1 4 Kevin Schwantz USA 4 4 5 Daijirō Katō JPN 4 4 6 Jorge Lorenzo SPA 3 3 Loris Capirossi ITA 3 3 8 Álex Márquez SPA 3 1 2 9 Mike Hailwood GBR 3 2 1 10 Jim Redman RHO 3 1 2 11 Luca Cadalora ITA 3 3 12 Mika Kallio FIN 3 1 2 13 Andrea Dovizioso ITA 2 1 1 14 Michael Doohan AUS 2 2 Norifumi Abe JPN 2 2 Wayne Rainey USA 2 2 17 Max Biaggi ITA 2 1 1 18 Thomas Lüthi SVI 2 2 19 Andrea Iannone ITA 2 1 1 Johann Zarco FRA 2 1 1 21 Hiroshi Aoyama JPN 2 2 Ralf Waldmann GER 2 1 1 23 Bill Ivy GBR 2 2 Masao Azuma JPN 2 2 Noboru Ueda JPN 2 2 26 Luigi Taveri SVI 2 2 27 Casey Stoner AUS 1 1 Makoto Tamada JPN 1 1 29 Daryl Beattie AUS 1 1 Kenny Roberts Jr USA 1 1 Randy Mamola USA 1 1 32 Francesco Bagnaia ITA 1 1 Luca Marini ITA 1 1 Pol Espargaró SPA 1 1 Toni Elías SPA 1 1 Ai Ogura JPN 1 1 37 Phil Read GBR 1 1 38 Álvaro Bautista SPA 1 1 Anton Mang GER 1 1 Hiroshi Hasegawa JPN 1 1 John Kocinski USA 1 1 Manuel Poggiali RSM 1 1 Marco Simoncelli ITA 1 1 Masaru Kobayashi JPN 1 1 Osamu Miyazaki JPN 1 1 Ralph Bryans GBR 1 1 Shinya Nakano JPN 1 1 Tadayuki Okada JPN 1 1 Tetsuya Harada JPN 1 1 50 Danny Kent GBR 1 1 Enea Bastianini ITA 1 1 Lorenzo Dalla Porta ITA 1 1 Marco Bezzecchi ITA 1 1 Niccolò Antonelli ITA 1 1 Romano Fenati ITA 1 1 Izan Guevara SPA 1 1 57 Arnaud Vincent FRA 1 1 Dirk Raudies GER 1 1 Ernst Degner GER 1 1 Ezio Gianola ITA 1 1 Frank Perris GBR 1 1 Hans Spaan OLA 1 1 Haruchika Aoki JPN 1 1 Hugh Anderson NZL 1 1 Kazuto Sakata JPN 1 1 Masaki Tokudome JPN 1 1 Mattia Pasini ITA 1 1 Stefan Bradl GER 1 1 Stefano Perugini ITA 1 1 Takeshi Tsujimura JPN 1 1 Yōichi Ui JPN 1 1 72 Mitsuo Itō JPN 1 1 Yoshimi Katayama JPN 1 1