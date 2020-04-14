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Motomondiale, albo d'oro Gran Premio del Giappone

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4 ore fa - L'albo d'oro del GP del Giappone, tutte le classi del Motomondiale

L'albo d'oro del Gran Premio del Giappone di tutte le classi del Motomondiale: MotoGP, Moto2, Moto3, 500, 350, 250, 125, 80, 50
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GRAN PREMIO DEL GIAPPONE Oggi l'appuntamento nipponico del Motomondiale è uno dei più seguiti e attesi del calendario, ma il suo ingresso fisso nel Mondiale è piuttosto recente e la sua presenza in calendario è andata storicamente di pari passo con l'impegno fisso dei colossi asiatici della moto (Honda, Yamaha, Suzuki e Kawasaki). Fatta eccezione infatti per cinque edizioni organizzate tra il 1963 e il 1967 dagli autodromi di Suzuka e del Fuji, è solamente dal 1987 che il Gran Premio del Giappone è diventato tappa fissa del mondiale. Le prime edizioni sono state disputate a Suzuka, dove peraltro è sbocciata una generazione di talenti che ha monopolizzato soprattutto le classi minori tra gli anni '90 e l'inizio dei Duemila. A seguito dell'edizione nefasta del 2003 però, in cui perse la vita il talento nipponico Daijiro Kato, si decise di spostare il Gran Premio a Motegi, la pista di proprietà Honda che aveva peraltro già organizzato il GP nel 1999 e che da tre anni era sede fissa di una seconda gara giapponese in calendario, il GP del Pacifico.

ALBO D'ORO GP DEL GIAPPONE, CLASSE MOTOGP

AnnoCircuitoPilotaNaz.
2002MotegiValentino Rossi (Honda)ITA
2003MotegiValentino Rossi (Honda)ITA
2004MotegiMakoto Tamada (Honda)JPN
2005MotegiLoris Capirossi (Ducati)ITA
2006MotegiLoris Capirossi (Ducati)ITA
2007MotegiLoris Capirossi (Ducati)ITA
2008MotegiValentino Rossi (Yamaha)ITA
2009MotegiJorge Lorenzo (Yamaha)SPA
2010MotegiCasey Stoner (Ducati)AUS
2011MotegiDaniel Pedrosa (Honda)SPA
2012MotegiDaniel Pedrosa (Honda)SPA
2013MotegiJorge Lorenzo (Yamaha)SPA
2014MotegiJorge Lorenzo (Yamaha)SPA
2015MotegiDaniel Pedrosa (Honda)SPA
2016MotegiMarc Márquez (Honda)SPA
2017MotegiAndrea Dovizioso (Ducati)ITA
2018MotegiMarc Márquez (Honda)SPA
2019MotegiMarc Márquez (Honda)SPA
2022MotegiJack Miller (Ducati)AUS
2023MotegiJorge Martin (Ducati)SPA
2024MotegiFrancesco Bagnaia (Ducati)ITA
2025MotegiFrancesco Bagnaia (Ducati)ITA
2026MotegiMarc Márquez (Ducati)SPA

ALBO D'ORO GP DEL GIAPPONE, CLASSE MOTO2

AnnoCircuitoPilotaNaz.
2010MotegiToni Elías (Moriwaki)SPA
2011MotegiAndrea Iannone (Suter)ITA
2012MotegiMarc Márquez (Suter)SPA
2013MotegiPol Espargaró (Kalex)SPA
2014MotegiThomas Lüthi (Suter)SVI
2015MotegiJohann Zarco (Kalex)FRA
2016MotegiThomas Lüthi (Kalex)SVI
2017MotegiÁlex Márquez (Kalex)SPA
2018MotegiFrancesco Bagnaia (Kalex)ITA
2019MotegiLuca Marini (Kalex)ITA
2022MotegiAi Ogura (Kalex)JPN
2023MotegiSomkiat Chantra (Kalex)THA
2024MotegiManuel Gonzalez (Kalex)ITA
2025MotegiDaniel Holgado (Kalex)SPA
2026MotegiIzan Guevara (Kalex)SPA

ALBO D'ORO GP DEL GIAPPONE, CLASSE MOTO3

AnnoCircuitoPilotaNaz.
2012MotegiDanny Kent (KTM)GBR
2013MotegiÁlex Márquez (KTM)SPA
2014MotegiÁlex Márquez (Honda)SPA
2015MotegiNiccolò Antonelli (Honda)ITA
2016MotegiEnea Bastianini (Honda)ITA
2017MotegiRomano Fenati (Honda)ITA
2018MotegiMarco Bezzecchi (KTM)ITA
2019MotegiLorenzo Dalla Porta (Honda)ITA
2022MotegiIzan Guevara (GasGas)SPA
2023MotegiJaume Masia (Honda)SPA
2024MotegiDavid Alonso (CFMoto)COL
2025MotegiDavid Munoz (KTM)SPA
2026MotegiDavid Almansa (KTM)SPA

ALBO D'ORO GP DEL GIAPPONE, CLASSE 500

AnnoCircuitoPilotaNaz.
1987SuzukaRandy Mamola (Yamaha)USA
1988SuzukaKevin Schwantz (Suzuki)USA
1989SuzukaKevin Schwantz (Suzuki)USA
1990SuzukaWayne Rainey (Yamaha)USA
1991SuzukaKevin Schwantz (Suzuki)USA
1992SuzukaMichael Doohan (Honda)AUS
1993SuzukaWayne Rainey (Yamaha)USA
1994SuzukaKevin Schwantz (Suzuki)USA
1995SuzukaDaryl Beattie (Suzuki)AUS
1996SuzukaNorifumi Abe (Yamaha)JPN
1997SuzukaMichael Doohan (Honda)AUS
1998SuzukaMax Biaggi (Honda)ITA
1999MotegiKenny Roberts Jr (Suzuki)USA
2000SuzukaNorifumi Abe (Yamaha)JPN
2001SuzukaValentino Rossi (Honda)ITA

ALBO D'ORO GP DEL GIAPPONE, CLASSE 350

AnnoCircuitoPilotaNaz.
1964SuzukaJim Redman (Honda)RHO
1965SuzukaMike Hailwood (MV Agusta)GBR
1966FujiPhil Read (Yamaha)GBR
1967FujiMike Hailwood (Honda)GBR

ALBO D'ORO GP DEL GIAPPONE, CLASSE 250

AnnoCircuitoPilotaNaz.
1963SuzukaJim Redman (Honda)RHO
1964SuzukaJim Redman (Honda)RHO
1965SuzukaMike Hailwood (Honda)GBR
1966FujiHiroshi Hasegawa (Yamaha)JPN
1967FujiRalph Bryans (Honda)GBR
1987SuzukaMasaru Kobayashi (Honda)JPN
1988SuzukaAnton Mang (Honda)GER
1989SuzukaJohn Kocinski (Yamaha)USA
1990SuzukaLuca Cadalora (Yamaha)ITA
1991SuzukaLuca Cadalora (Honda)ITA
1992SuzukaLuca Cadalora (Honda)ITA
1993SuzukaTetsuya Harada (Yamaha)JPN
1994SuzukaTadayuki Okada (Honda)JPN
1995SuzukaRalf Waldmann (Honda)GER
1996SuzukaMax Biaggi (Aprilia)ITA
1997SuzukaDaijirō Katō (Honda)JPN
1998SuzukaDaijirō Katō (Honda)JPN
1999MotegiShinya Nakano (Yamaha)JPN
2000SuzukaDaijirō Katō (Honda)JPN
2001SuzukaDaijirō Katō (Honda)JPN
2002SuzukaOsamu Miyazaki (Yamaha)JPN
2003SuzukaManuel Poggiali (Aprilia)RSM
2004MotegiDaniel Pedrosa (Honda)SPA
2005MotegiHiroshi Aoyama (Honda)JPN
2006MotegiHiroshi Aoyama (KTM)JPN
2007MotegiMika Kallio (KTM)FIN
2008MotegiMarco Simoncelli (Gilera)ITA
2009MotegiÁlvaro Bautista (Aprilia)SPA

ALBO D'ORO GP DEL GIAPPONE, CLASSE 125

AnnoCircuitoPilotaNaz.
1963SuzukaFrank Perris (Suzuki)GBR
1964SuzukaErnst Degner (Suzuki)GER
1965SuzukaHugh Anderson (Suzuki)NZL
1966FujiBill Ivy (Yamaha)GBR
1967FujiBill Ivy (Yamaha)GBR
1989SuzukaEzio Gianola (Honda)ITA
1990SuzukaHans Spaan (Honda)OLA
1991SuzukaNoboru Ueda (Honda)JPN
1992SuzukaRalf Waldmann (Honda)GER
1993SuzukaDirk Raudies (Honda)GER
1994SuzukaTakeshi Tsujimura (Honda)JPN
1995SuzukaHaruchika Aoki (Honda)JPN
1996SuzukaMasaki Tokudome (Aprilia)JPN
1997SuzukaNoboru Ueda (Honda)JPN
1998SuzukaKazuto Sakata (Aprilia)JPN
1999MotegiMasao Azuma (Honda)JPN
2000SuzukaYōichi Ui (Derbi)JPN
2001SuzukaMasao Azuma (Honda)JPN
2002SuzukaArnaud Vincent (Aprilia)FRA
2003SuzukaStefano Perugini (Aprilia)ITA
2004MotegiAndrea Dovizioso (Honda)ITA
2005MotegiMika Kallio (KTM)FIN
2006MotegiMika Kallio (KTM)FIN
2007MotegiMattia Pasini (Aprilia)ITA
2008MotegiStefan Bradl (Aprilia)GER
2009MotegiAndrea Iannone (Aprilia)ITA
2010MotegiMarc Márquez (Derbi)SPA
2011MotegiJohann Zarco (Derbi)FRA

ALBO D'ORO GP DEL GIAPPONE, CLASSE 50

AnnoCircuitoPilotaNaz.
1963SuzukaLuigi Taveri (Honda)SVI
1965SuzukaLuigi Taveri (Honda)SVI
1966FujiYoshimi Katayama (Suzuki)JPN
1967FujiMitsuo Itō (Suzuki)JPN

VINCITORI GP DEL GIAPPONE, PILOTI

Pos.PilotaNaz.VittorieMGP500M2350250M312550
1Marc MárquezSPA64   1       1  
2Valentino RossiITA431            
3Daniel PedrosaSPA43       1      
4Kevin SchwantzUSA4   4            
5Daijirō KatōJPN4         4      
6Jorge LorenzoSPA33              
  Loris CapirossiITA33              
8Francesco BagnaiaITA32   1          
9Álex MárquezSPA3     1     2    
10Mike HailwoodGBR3       21      
11Jim RedmanRHO3       12      
12Luca CadaloraITA3         3      
13Mika KallioFIN3         1   2  
14Andrea DoviziosoITA21           1  
15Michael DoohanAUS2   2            
  Norifumi AbeJPN2   2            
  Wayne RaineyUSA2   2            
18Max BiaggiITA2   1     1      
19Thomas LüthiSVI2     2          
20Izan GuevaraSPA2     1     1    
21Andrea IannoneITA2     1       1  
  Johann ZarcoFRA2     1       1  
23Hiroshi AoyamaJPN2         2      
  Ralf WaldmannGER2         1   1  
25Bill IvyGBR2             2  
  Masao AzumaJPN2             2  
  Noboru UedaJPN2             2  
28Luigi TaveriSVI2               2
29Casey StonerAUS11              
  Makoto TamadaJPN11              
  Jack MillerAUS11              
  Jorge MartinSPA11              
33Daryl BeattieAUS1   1            
  Kenny Roberts JrUSA1   1            
  Randy MamolaUSA1   1            
36Luca MariniITA1     1          
  Pol EspargaróSPA1     1          
  Toni ElíasSPA1     1          
  Ai OguraJPN1     1          
  Somkiat ChantraTHA1     1          
  Manuel GonzalezSPA1     1          
  Daniel HolgadoSPA1     1          
43Phil ReadGBR1       1        
44Álvaro BautistaSPA1         1      
  Anton MangGER1         1      
  Hiroshi HasegawaJPN1         1      
  John KocinskiUSA1         1      
  Manuel PoggialiRSM1         1      
  Marco SimoncelliITA1         1      
  Masaru KobayashiJPN1         1      
  Osamu MiyazakiJPN1         1      
  Ralph BryansGBR1         1      
  Shinya NakanoJPN1         1      
  Tadayuki OkadaJPN1         1      
  Tetsuya HaradaJPN1         1      
56Danny KentGBR1           1    
  Enea BastianiniITA1           1    
  Lorenzo Dalla PortaITA1           1    
  Marco BezzecchiITA1           1    
  Niccolò AntonelliITA1           1    
  Romano FenatiITA1           1    
  Jaume MasiaSPA1           1    
  David AlonsoCOL1           1    
  David MunozSPA1           1    
  David AlmansaSPA1           1    
66Arnaud VincentFRA1             1  
  Dirk RaudiesGER1             1  
  Ernst DegnerGER1             1  
  Ezio GianolaITA1             1  
  Frank PerrisGBR1             1  
  Hans SpaanOLA1             1  
  Haruchika AokiJPN1             1  
  Hugh AndersonNZL1             1  
  Kazuto SakataJPN1             1  
  Masaki TokudomeJPN1             1  
  Mattia PasiniITA1             1  
  Stefan BradlGER1             1  
  Stefano PeruginiITA1             1  
  Takeshi TsujimuraJPN1             1  
  Yōichi UiJPN1             1  
80Mitsuo ItōJPN1               1
  Yoshimi KatayamaJPN1               1
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Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

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