MotoGP Giappone 2022, Marquez, pole sotto al diluvio dopo 3 anni! Bagnaia non va!

MARQUEZ È TORNATO Con un'ora di ritardo si sono disputate le qualifiche del Gran Premio del Giappone, su una pista completamente bagnata dalla pioggia della notte e della mattinata, che ha stravolto il programma di gara. La pole position, in condizioni in cui si è sempre trovato a suo agio, è andata a Marc Marquez, che sulla pioggia sforza meno il braccio infortunato e si fa trovare pronto! Erano più di 1000 giorni (1071 per l'esattezza) che lo spagnolo non partiva in pole, ossia proprio dall'ultimo GP del Giappone disputato nel 2019! L'iberico scatterà domani in prima fila affiancato dal ducatista Johann Zarco a 208 millesimi e dalla KTM di Brad Binder a 323.

Almost like he never left! @marcmarquez smells blood in the water in Q2 at Motegi ⚡️ #JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/XYrKMOobGf — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 24, 2022

MALE I BIG Chi si gioca il mondiale, invece, dovrà rincorrere domani a Motegi, con Aleix Espargaro migliore del terzetto che aspira al titolo con la sesta posizione, preceduto dal suo compagno in Aprilia, Maverick Vinales, e dalla Ducati di Jorge Martin. Terza fila e nono tempo per Fabio Quartararo, che con la sua Yamaha dovrà partire dietro anche a Jack Miller (Ducati) e a Miguel Oliveira (KTM), caduto nel corso della sessione. Infine solo 12° piazza per Francesco Bagnaia, che ha cambiato due moto senza mai trovare il feeling sul bagnato nel corso della Q2. Il ducatista scatterà mestamente 12°, dietro anche a Luca Marini (Ducati), migliore degli italiani, e Pol Espargaro (Honda), ma la sensazione è che se domani non sarà asciutto, avrà poche chance di lottare per le posizioni che contano.

BESTIA A TERRA! Dalla tagliola della Q1 erano passati i due piloti del team Ducati Pramac, Johann Zarco e Jorge Martin, con Enea Bastianini che è caduto nelle fasi finali della sessione, proprio mentre sembrava in grado di cogliere uno dei due posti per la Q2. Il riminese scatterà invece in quinta fila, preceduto anche da Marco Bezzecchi (Ducati) e Franco Morbidelli (Yamaha). Sesta fila per Fabio Di Giannantonio (Ducati), davanti alla Honda di Alex Marquez e alla Suzuki di Alex Rins. Sesta fila a sorpresa per il test rider Honda Tetsuta Nagashima, che sarà accompagnato da Remy Gardner (KTM) e dall'altro tester Takuya Tsuda con la Suzuki. Nelle retrovie scatteranno invece Raul Fernandez (KTM), Cal Crutchlow (Yamaha), Darryn Binder (Yamaha) e Takaaki Nakagami (Honda), tutti caduti (tranne Crutchlow) nel corso della Q1.

His first weekend on a #MotoGP bike at Motegi isn't going as planned ❌@Bestia23 won't make it to Q2 after a crash and he is LIVID! 😠#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/8UjtlNRiXN — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 24, 2022

Pubblicato da Simone Valtieri, 24/09/2022