Moto3 Austria 2022: impresa Sasaki! Il pilota di Biaggi rimonta dalla 22° e vince!

SUPER SASAKI! Lo manda Max Biaggi: Ayumu Sasaki, pilota Husqvarna del team Sterilgarda Racing del campione romano, compie un vero capolavoro, e nonostante due long-lap penalty precipita in 22° posizione e poi rimonta fino a vincere il Gran Premio d'Austria a suon di record della pista, con giri più veloci rispetto anche alla pole position. Sasaki trionfa davanti al connazionale Suzuki, che tiene alto i colori del team Leopard visto un opaco Foggia finito solo in 12° posizione. Sul podio sale anche lo spagnolo Munoz, che dopo due cadute all'ultimo giro vede finalmente il traguardo e beffa il turco Oncu sulla linea. Quinto il leader del mondiale Sergio Garcia, che guadagna 2 punticini sul compagno del team GasGas Izan Guevara. Gara da dimenticare per gli italiani: già detto di Foggia, Nepa è 15°, Rossi 19°, Bartolini 20° e Migno penalizzato per aver fatto cadere Tatay.

THE CRAZY BOY!!! 🙌@AyumuSasaki1 overcomes a double long lap penalty for one of the most incredible victories you'll ever see! 👏👏👏#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/uoxvCvjAB3 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 21, 2022

LA GARA Allo spegnimento dei semafori scatta bene il poleman Holgado ma chi fa meglio di tutti il primo giro è Tatsu Suzuki, che dalla settima posizione balza sulle prime posizioni e si prende la testa all'inizio del secondo. A superarlo sarà poco dopo Ayumu Suzuki, su cui però gravano due long-lap penalty per aver fatto cadere Garcia lo scorso GP di Gran Bretagna, e così il giapponese del team di Biaggi precipita oltre la 20° posizione pur avendo il passo più veloce. Davanti intanto si alternano vari piloti tra cui Munoz, Suzuki, Oncu e Guevara, mentre Dennis Foggia inizialmente fa fatica, pur restando nella top ten. Oncu viene messo sotto investigazione per il taglio della chicane e scivola dalle prime posizioni. Provano via via a staccarsi gruppetti ma le scie portano a un continuo ricongiungimento. Gli altri italiani in lotta per la top ten sono Nepa e Migno, mentre Rossi scivola nelle retrovie e prende anche un long-lap penalty che lo mette del tutto fuori gioco. Chi impressiona è comunque Ayumu Sasaki che risale a una velocità doppia rispetto agli altri e in pochissimi giri, quando ne mancano 15 al termine, torna addirittura nella top ten! Mentre cade Tatay dopo un contatto con Migno (che viene sanzionato) e Foggia esce dalla top ten, Sasaki risale in ottava posizione e da solo si incarica di andare a riprendere il gruppetto di testa, che nel frattempo ha guadagnato un secondo circa sugli inseguitori. Il giapponese abbassa il record della pista e salta come birilli Moreira, Holgado, Munoz, Garcia, Oncu, Suzuki e Guevara, prendendosi la testa della gara a 11 giri dal termine! Sasaki riesce poi a mantenere agevolmente il comando con il solo connazionale Suzuki in grado di seguire il suo ritmo. I due riescono a scavare un piccolo solco su un gruppo di 8 piloti, di cui non fa parte Foggia. Gli otto inseguitori diventano sette a 7 giri dal termine perché cade Masià con Foggia che rientra così virtualmente in top ten. Provano a riportarsi sui due di testa Oncu e Munoz, che a 5 giri dal termine vedono i due battistrada. Ma mentre i due agganciano Suzuki, Sasaki prova ad andarsene ma senza fortuna a causa delle tante scie. Cominciano gli ultimi due giri con i primi quattro compatti e un secondo gruppetto di quattro con i big Garcia e Guevara. All'inizio dell'ultimo giro Sasaki è primo, Suzuki prova a ogni staccata a passarlo ma non ci riesce, anzi Sasaki allunga e va a vincere in solitaria! Suzuki riesce a tenere a bada Munoz e Oncu e i primi quattro terminano così! Quinto Sergio Garcia che guadagna due punticini su Guevara, settimo. Solo 12° Foggia, con Nepa 15° unico altro italiano a punti.

VEDI ANCHE

HOW on earth is @AyumuSasaki1 doing this?! 😮



HE LEADS and there's still over 10 laps to go! 🔥#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/cckbWnboOM — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 21, 2022

Ordine d'arrivo GP Austria 2022 - Classe Moto3

An epic opener here on race day in Austria! ✅#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/TPuk53famH — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 21, 2022

Classifica Mondiale Moto3 dopo il GP Austria 2022

Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Sergio GARCIA GasGas SPA 193 2 Izan GUEVARA GasGas SPA 188 3 Dennis FOGGIA Honda ITA 144 4 Ayumu SASAKI Husqvarna JPN 138 5 Jaume MASIA KTM SPA 127 6 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 127 7 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 114 8 Andrea MIGNO Honda ITA 84 9 Carlos TATAY CF Moto SPA 70 10 Xavier ARTIGAS CF Moto SPA 64 11 Kaito TOBA KTM JPN 63 12 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 62 13 Daniel HOLGADO KTM SPA 56 14 Riccardo ROSSI Honda ITA 54 15 Diogo MOREIRA Honda BRA 54 16 David MUNOZ KTM SPA 48 17 John MCPHEE Husqvarna GBR 40 18 Ivan ORTOLA KTM SPA 38 19 Stefano NEPA KTM ITA 30 20 Adrian FERNANDEZ KTM SPA 29 21 Elia BARTOLINI KTM ITA 23 22 Joel KELSO KTM AUS 22 23 Scott OGDEN Honda GBR 20 24 Matteo BERTELLE KTM ITA 16 25 Lorenzo FELLON Honda FRA 11 26 Mario AJI Honda INA 5 27 Taiyo FURUSATO Honda JPN 0 28 Alberto SURRA Honda ITA 0 29 Ana CARRASCO KTM SPA 0 30 David SALVADOR Husqvarna SPA 0 31 Syarifuddin AZMAN Honda MAS 0 32 Luca LUNETTA KTM ITA 0 33 Gerard RIU MALE KTM SPA 0 34 Joshua WHATLEY Honda GBR 0 35 Nicola Fabio CARRARO KTM ITA 0 36 Jose Antonio RUEDA Honda SPA 0 37 Marc GARCIA KTM SPA 0 38 David ALONSO GasGas SPA 0

Pubblicato da Simone Valtieri, 21/08/2022