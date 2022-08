MotoGP Austria 2022, altro che chicane! Ducati subito veloce nelle FP1 con Miller

JACK COME SEMPRE Chi pensava che la nuova chicane inserita a metà tra curva 1 e curva 3 potesse penalizzare la Ducati, potrebbe cominciare a ricredersi dopo la prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Austria. Certo, una rondine non fa primavera, ma piazzare tre moto su quattro davanti a tutti è un buon indizio di competitività della moto di Borgo Panigale anche sul nuovo layout del Red Bull Ring. Il più bravo di tutti è stato Jack Miller, come sempre tra i migliori quando la pista non è del tutto asciutta, e infatti le libere sono iniziate su un tracciato quasi del tutto bagnato che è andato via via asciugandosi nel corso della sessione. Il ducatista ha fermato i cronometri sul tempo di 1'30''756 (di fatto il nuovo record della pista), 618 millesimi meglio del compagno di marca Johann Zarco e 820 del suzukista Joan Mir. Quarto posto per un'altra Ducati, quella di Jorge Martin, a 860 millesimi dal battistrada.

PECCO E ALEIX INDIETRO I protagonisti del mondiale si sono tutti un po' nascosti nel corso delle FP1, con Fabio Quartararo comunque sempre nelle posizioni di vertice, quinto con la sua Yamaha a un secondo circa da Miller. Enea Bastianini, quarto nel mondiale, è due decimi e quattro posizioni più indietro, nono, alle spalle anche di Rins (Suzuki), Brad Binder (KTM) e Taka Nakagami (Honda), mentre per trovare Francesco Bagnaia (Ducati) e Aleix Espargarò (Aprilia), rispettivamente 3° e 2° nella classifica iridata, bisogna scendere fino alla 16° e 17° posizione a circa 1''8 da Miller. Ovviamente sono tempi che lasciano il tempo che trovano, con una pista in rapido asciugamento e piloti che hanno deciso di risparmiarsi in vista di FP2 e FP3. Se dovesse però piovere in entrambi i casi, il decimo e ultimo a passare in Q2 sarebbe Andrea Dovizioso, bravo a strappare l'ultimo posto utile virtuale con la sua Yamaha, in quello che è il suo penultimo weekend in carriera prima del ritiro. Gli altri italiani: Bezzecchi 12°, Morbidelli 15°, Di Giannantonio 19°, la wild card Savadori 21° e Marini 22°.

Pubblicato da Simone Valtieri, 19/08/2022