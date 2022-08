MotoGP Austria 2022, FP2 comanda Zarco! Otto moto italiane nei dieci

TANTA ITALIA Non proprio un monologo Ducati, ma quasi: questa è stata la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Austria, graziata dalla pioggia che si è affacciata timidamente solo nel finale. Per questo motivo, se domattina dovesse esserci maltempo, la classifica di oggi sarebbe già qualificante per la Q2 e nella top ten ci sono otto moto italiane e quattro piloti del Belpaese. Il migliore di tutti è stato Johann Zarco con la Ducati del team Pramac, bravo a beffare, rispettivamente per 24 e 29 millesimi, i compagni di moto e di squadra, Jack Miller e Jorge Martin. Nello stesso decimo c'è anche Fabio Quartararo con la Yamaha, staccato di appena 40 millesimi. Ma tra i virtuali qualificati ci sono altri quattro italiani, tutti su Ducati: ''Pecco'' Bagnaia, Luca Marini, Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini, con ritardi compresi tra 160 e 229 millesimi e con quest'ultimo che si è visto cancellare due giri buoni per bandiere gialle e track limits prima di raccogliere il tempo utile al terzo tentativo.

KTM IN DIFFICOLTÀ Gli ultimi due in top ten sono Maverick Vinales con la sua Aprilia e Brad Binder con la KTM, che per una manciata di millesimi ha messo fuori Aleix Espargarò, secondo del mondiale e 9° moto italiana su 11. 12° la prima delle Honda, quella di Taka Nakagami, mentre solo 13° e 15° le Suzuki di Rins e Mir che erano stati protagonisti per tutta la sessione, non trovando il tempo nel finale. 14° Pol Espargaro, sotto gli occhi vigili di Marc Marquez nel box. Il pilota spagnolo ha firmato la prossima stagione per il team GasGas con KTM, un ritorno all'ovile per il pilota spagnolo ma rientrando dalla porta di servizio della casa che qui corre tra le mura di casa, per l'appunto, ma che oggi ha visto più cadute che risultati. Oliveira, Gardner e Fernandez, infatti sono tutti finiti a terra e occupano gli ultimi posti della graduatori. Per quanto riguarda i piloti italiani restanti, sono tutti dal 17° al 20° posto: Franco Morbidelli (Yamaha), Andrea Dovizioso (Yamaha), Fabio Di Giannantonio (Ducati) e Lorenzo Savadori (Aprilia).

That's the end of @_moliveira88's day! 🛑



He'll need to hope FP3 is dry in the morning! 🤞#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/8yeOXpz4rz — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 19, 2022

Pubblicato da Simone Valtieri, 19/08/2022