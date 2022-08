MotoGP Austria 2022, gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW

La MotoGP approda nella Stiria per il Gran Premio d'Austria: gli orari per seguire in tv e streaming la gara di Spielberg

GP D'AUSTRIA IN TV Ripreso il cammino con il Gran Premio della Gran Bretagna vinto da ''Pecco'' Bagnaia, ora la MotoGP è pronta a tornare in Austria, tra le montagne della Stiria, per affrontare un Gran Premio d'Austria inedito. Il layout del Red Bull Ring è, infatti, cambiato per ragioni di sicurezza, e al posto del curvone rettilineo che univa curva 1 e la curva 3 è stata inserita una chicane. E così Bagnaia e la Ducati, che partivano con i favori del pronostico sul tracciato austriaco, avranno ora la vita più difficile contro la Yamaha di Fabio Quartararo, su cui il pilota italiano sta rosicchiando punti in classifica grazie alle ultime due gare vinte. Fari puntati anche su Aleix Espargarò, sempre secondo in classifica alle spalle del francese, e sulle pattuglie Ducati e... KTM, che qui corrono in casa! Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel tredicesimo weekend dell'anno di MotoGP, Moto2 e Moto3 (con anche la MotoE), trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali! L'appuntamento britannico sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, in streaming su NOW, e in chiaro in differita anche sul digitale terrestre su TV8.

Venerdì 19 agosto

08.25 - Prove Libere 1 - MotoE

09.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, NOW)

09.55 - Prove Libere 1 - MotoGP (SKY, NOW)

10.55 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, NOW)

12.35 - Prove Libere 1 - MotoE

13.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, NOW)

14.10 - Prove Libere 2 - MotoGP (SKY, NOW)

15.10 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, NOW)

16.50 - Qualifiche - MotoE

Sabato 20 agosto

09.00 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, NOW)

09.55 - Prove Libere 3 - MotoGP (SKY, NOW)

10.55 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, NOW)

12.35 - Qualifiche - Moto3 (SKY, NOW, sintesi su TV8 dalle 15.30)

13.30 - Prove Libere 4 - MotoGP (SKY, NOW)

14.10 - Qualifiche - MotoGP (SKY, NOW, sintesi su TV8 dalle 15.30)

15.10 - Qualifiche - Moto2 (SKY, NOW, sintesi su TV8 dalle 15.30)

16.25 - Gara 1 - MotoE (SKY, NOW, sintesi su TV8 dalle 16.45)

Domenica 21 agosto

10.20 - Warm Up Moto3, MotoGP, Moto2 (SKY, NOW)

11.00 - Gara Moto3 (SKY, NOW, differita TV8 alle 14.00)

12.20 - Gara Moto2 (SKY, NOW, differita TV8 alle 15.15)

14.00 - Gara MotoGP (SKY, NOW, differita TV8 alle 17.00)

15.30 - Gara 2 - MotoE (SKY, NOW, differita TV8 alle 18.30)

Precedentemente conosciuto come Österreichring prima e A1-Ring poi, la pista disegnata tra le montagne della Stiria è stata costruita nel 1969, ma dopo il 1997 era stata abbandonata dalla MotoGP (la F1 smetterà di correrci nel 2003. Ristrutturata nel 2011 dopo l'acquisto da parte della Red Bull, è tornata nel calendario prima di Formula 1 (nel 2014), poi di MotoGP dal 2016. con un tracciato lungo 4,318 km che quest'anno per la prima volta presenta una novità: una chicane in mezzo al lungo rettilineo curvo (noto come curva 2) i cui angoli, per non far scalare i numeri delle altre curve, prenderanno il nome di 2a e 2b. Con questa modifica, voluta per implementare la sicurezza sul tracciato stiriano, decadono tutti i vecchi record della pista. Considerando il vecchio primato (1'22''643 di Jorge Martin in prova e 1'24''209 di Joan Mir in gara, entrambi al GP Stiria 2021) ci si attende che si possa ora girare sul nuovo layout in poco meno di 1'30.

Ci si attende un clima già autonnale per il Gran Premio d'Austria di questo fine settimana, con la pioggia che potrebbe imperversare per tutti e tre i giorni e temperature comprese tra gli 11° e i 23°.Va però sottolineata la possibilità di repentini cambi di clima in pochi minuti. Di seguito i dettagli da weather.com

Venerdì 19 agosto: temperature: max 24°, min 15°; temporale, precipitazioni 90%, umidità 71%, vento 8km/h.

Sabato 20 agosto: temperature: max 23°, min 14°; rovesci, precipitazioni 70%, umidità 62%, vento 11km/h.

Domenica 21 agosto: temperature: max 22°, min 11°; rovesci, precipitazioni 50%, umidità 56%, vento 10 km/h

Le previsioni saranno più accurate nei giorni immediatamente precedenti l'evento.

Pubblicato da Simone Valtieri, 16/08/2022