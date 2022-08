Qual è il pilota con la più alta media punti in MotoGP?

CHI È IL PIÙ FORTE? Dal 2002 al 2022, la MotoGP ha compiuto 20 anni e sta per portare a compimento la sua 21° stagione. In questa breve pausa estiva tra il Gran Premio di Gran Bretagna, vinto da ''Pecco'' Bagnaia, e quello d'Austria che verrà, tutti si stanno ponendo una domanda: come collocare la nuova generazione di piloti tra i grandi della categoria? I vari Quartararo, Bagnaia, Mir e Bastianini valgono Rossi, Marquez, Lorenzo e Stoner? La risposta, ovviamente, ancora non la abbiamo, non fosse altro perché le carriere dei più giovani sono appena agli inizi, mentre quasi tutti gli altri hanno già appeso il casco al chiodo. Il cronometro dice di sì, che i giovani sono veloci tanto e più dei ''vecchi'', ma anche le moto sono cresciute. Un buon parametro, anche se imperfetto, per mettere a confronto diverse generazioni di piloti è la media punti per gara. Arriviamoci in tre step.

Classifica a punti assoluta MotoGP 2002-2022 - Top 50

Cominciamo dalle basi. Scopriamo chi è il pilota che ha fatto più punti nella storia della MotoGP. E qui, ovviamente, è avvantaggiato chi ha corso più di tutti gli altri, e cioè Valentino Rossi. In grassetto i piloti ancora in attività.

POS PILOTA NAZ TOTALE 1 Valentino Rossi ITA 4.881 2 Dani Pedrosa SPA 2.976 3 Jorge Lorenzo SPA 2.899 4 Andrea Dovizioso ITA 2.578 5 Marc Márquez SPA 2.477 6 Casey Stoner AUS 1.815 7 Nicky Hayden USA 1.698 8 Loris Capirossi ITA 1.270 9 Maverick Viñales SPA 1.253 10 Colin Edwards USA 1.242 11 Cal Crutchlow GBR 1.174 12 Aleix Espargaró SPA 1.061 13 Marco Melandri ITA 1.017 14 Álvaro Bautista SPA 883 15 Pol Espargaró SPA 867 16 Sete Gibernau SPA 842 17 Max Biaggi ITA 833 18 Jack Miller AUS 832 19 Danilo Petrucci ITA 817 20 Fabio Quartararo FRA 777 21 Álex Rins SPA 755 22 Alex Barros BRA 732 23 Johann Zarco FRA 727 24 Andrea Iannone ITA 705 25 Carlos Checa SPA 660 26 Shinya Nakano JPN 615 27 Randy de Puniet FRA 575 28 Toni Elías SPA 574 29 John Hopkins USA 563 30 Bradley Smith GBR 559 31 Stefan Bradl GER 555 32 Joan Mir SPA 548 33 Chris Vermeulen AUS 521 34 Francesco Bagnaia ITA 484 35 Héctor Barberá SPA 479 36 Ben Spies USA 478 37 Makoto Tamada JPN 462 38 Franco Morbidelli ITA 396 39 Kenny Roberts Jr. USA 359 40 Takaaki Nakagami JPN 344 41 Brad Binder SAF 336 42 Miguel Oliveira POR 333 43 Tohru Ukawa JPN 333 44 Scott Redding GBR 323 45 Troy Bayliss AUS 278 46 Marco Simoncelli ITA 264 47 Hiroshi Aoyama JPN 241 48 Norifumi Abe JPN 234 49 Michele Pirro ITA 229 50 Enea Bastianini ITA 220

Media punti /stagione MotoGP 2002-2022 - Top 50

Il secondo step consiste nell'introdurre un primo filtro, ossia il numero di stagioni nel quale ogni pilota ha corso almeno una gara in MotoGP. E già così vediamo che le cose cambiano, e di parecchio. Davanti a tutti si catapulta Casey Stoner, che grazie alle ultime stagioni in calando di Rossi e a quelle rese difficili dagli infortuni per Marquez, si aggiudica il primato. Anche qui, però, la statistica è largamente migliorabile, non fosse altro che ogni anno varia il numero di gare (nel 2020, per esempio, a causa della pandemia, sono state solo 14) e che la stagione 2022 è ancora in corso.

POS PILOTA NAZ PUNTI STAG MEDIA 1 Casey Stoner AUS 1.815 7 259,29 2 Marc Márquez SPA 2.477 10 247,70 3 Valentino Rossi ITA 4.881 20 244,05 4 Jorge Lorenzo SPA 2.899 12 241,58 5 Dani Pedrosa SPA 2.976 14 212,57 6 Max Biaggi ITA 833 4 208,25 7 Fabio Quartararo FRA 777 4 194,25 8 Andrea Dovizioso ITA 2.578 15 171,87 9 Maverick Viñales SPA 1.253 8 156,63 10 Alex Barros BRA 732 5 146,40 11 Sete Gibernau SPA 842 6 140,33 12 Joan Mir SPA 548 4 137,00 13 Marco Simoncelli ITA 264 2 132,00 14 Loris Capirossi ITA 1.270 10 127,00 15 Álex Rins SPA 755 6 125,83 16 Nicky Hayden USA 1.698 14 121,29 17 Johann Zarco FRA 727 6 121,17 18 Francesco Bagnaia ITA 484 4 121,00 19 Marco Melandri ITA 1.017 9 113,00 20 Brad Binder SAF 336 3 112,00 21 Enea Bastianini ITA 220 2 110,00 22 Cal Crutchlow GBR 1.174 11 106,73 23 Jack Miller AUS 832 8 104,00 24 Colin Edwards USA 1.242 12 103,50 25 Andrea Iannone ITA 705 7 100,71 26 James Toseland GBR 197 2 98,50 27 Álvaro Bautista SPA 883 9 98,11 28 Pol Espargaró SPA 867 9 96,33 29 Jorge Martin SPA 192 2 96,00 30 Carlos Checa SPA 660 7 94,29 31 Makoto Tamada JPN 462 5 92,40 32 Shinya Nakano JPN 615 7 87,86 33 Chris Vermeulen AUS 521 6 86,83 34 Jonas Folger GER 84 1 84,00 35 Miguel Oliveira POR 333 4 83,25 36 Tohru Ukawa JPN 333 4 83,25 37 Danilo Petrucci ITA 817 10 81,70 38 Aleix Espargaró SPA 1.061 13 81,62 39 Ben Spies USA 478 6 79,67 40 Franco Morbidelli ITA 396 5 79,20 41 Norifumi Abe JPN 234 3 78,00 42 Toni Elías SPA 574 8 71,75 43 John Hopkins USA 563 8 70,38 44 Bradley Smith GBR 559 8 69,88 45 Troy Bayliss AUS 278 4 69,50 46 Takaaki Nakagami JPN 344 5 68,80 47 Scott Redding GBR 323 5 64,60 48 Rubén Xaus SPA 129 2 64,50 49 Randy de Puniet FRA 575 9 63,89 50 Marco Bezzecchi ITA 61 1 61,00

Media punti /gara MotoGP 2002-2022 - Top 50

E allora restringiamo ancora i parametri, e introduciamo il filtro definitivo: la media punti per gara. In MotoGP il sistema di assegnazione dei punti non è mai cambiato, per cui non resta che dividere il numero di punti conquistati per il numero di gare corse. Certo, tra infortuni, moto più o meno competitive, forza dei rivali non si troverà mai la risposta perfetta, speriamo solo che questa vi soddisfi. And the winner is...

Marc Marquez (Honda) vince il GP di Spagna 2019 a Jerez

POS PILOTA NAZ PUNTI STAG MEDIA 1 Marc Márquez SPA 2.477 148 16,74 2 Casey Stoner AUS 1.815 115 15,78 3 Jorge Lorenzo SPA 2.899 203 14,28 4 Valentino Rossi ITA 4.881 343 14,23 5 Dani Pedrosa SPA 2.976 218 13,65 6 Max Biaggi ITA 833 65 12,82 7 Fabio Quartararo FRA 777 63 12,33 8 Andrea Dovizioso ITA 2.578 246 10,48 9 Sete Gibernau SPA 842 83 10,14 10 Tohru Ukawa JPN 333 34 9,79 11 Maverick Viñales SPA 1.253 132 9,49 12 Joan Mir SPA 548 61 8,98 13 Alex Barros BRA 732 82 8,93 14 Ben Spies USA 478 55 8,69 15 Jonathan Rea GBR 17 2 8,50 16 Álex Rins SPA 755 91 8,30 17 Francesco Bagnaia ITA 484 59 8,20 18 Loris Capirossi ITA 1.270 158 8,04 19 Nicky Hayden USA 1.698 218 7,79 20 Marco Simoncelli ITA 264 34 7,76 21 Brad Binder SAF 336 44 7,64 22 Johann Zarco FRA 727 96 7,57 23 Jorge Martin SPA 192 26 7,38 24 Enea Bastianini ITA 220 30 7,33 25 Marco Melandri ITA 1.017 139 7,32 26 Daijiro Kato JPN 117 16 7,31 27 Katsuyuki Nakasuga JPN 65 9 7,22 28 Chris Vermeulen AUS 521 73 7,14 29 Cal Crutchlow GBR 1.174 172 6,83 30 Troy Bayliss AUS 278 42 6,62 31 Norifumi Abe JPN 234 36 6,50 32 Carlos Checa SPA 660 102 6,47 33 Jonas Folger GER 84 13 6,46 34 Jack Miller AUS 832 129 6,45 35 Colin Edwards USA 1.242 196 6,34 36 Andrea Iannone ITA 705 118 5,97 37 Pol Espargaró SPA 867 146 5,94 38 Akira Ryō JPN 47 8 5,88 39 Makoto Tamada JPN 462 81 5,70 40 James Toseland GBR 197 35 5,63 41 Álvaro Bautista SPA 883 158 5,59 42 Miguel Oliveira POR 333 60 5,55 43 Toni Elías SPA 574 105 5,47 44 Franco Morbidelli ITA 396 74 5,35 45 Shinya Nakano JPN 615 118 5,21 46 Marco Bezzecchi ITA 61 12 5,08 47 Aleix Espargaró SPA 1.061 209 5,08 48 John Hopkins USA 563 112 5,03 49 Danilo Petrucci ITA 817 169 4,83 50 Stefan Bradl GER 555 117 4,74

