Dove si collocano Bagnaia e Quartararo rispetto ai grandi della MotoGP? - Parte 1

ORO, ARGENTO O BRONZO? La domanda è venuta fuori spesso: stiamo assistendo a un'epoca d'oro della MotoGP o magari a un periodo d'argento o addirittura di bronzo della classe regina? Il ragionamento più facile da fare è quello più inflazionato: senza Rossi, Lorenzo, Pedrosa, Stoner e Dovizioso e con un Marquez (per ora) a mezzo servizio, la MotoGP ha perso tutti i protagonisti più importanti della sua storia. Il ricambio generazionale è in atto, ma si ha ancora la sensazione che quelli della vecchia scuola siano stati un gradino sopra. E verrebbe da aggiungere: ci mancherebbe altro. Fabio Quartararo ha 23 anni, Enea Bastianini e Jorge Martin 24, Francesco Bagnaia e Joan Mir 25. Con l'addio di Andrea Dovizioso il veterano è diventato Aleix Espargaro, e ci sono solo altri tre piloti sopra i 30 anni (Nakagami, Zarco e Pol Espargaro) con Marquez che nel febbraio 2023 li raggiungerà. Insomma, per valutare bene questa generazione di piloti occorrerà attendere qualche anno, ma qualche considerazione, aiutandoci con i numeri e con l'interpretazione delle statistiche, la possiamo già fare.

MotoGP Malesia 2022, Sepang: il podio con Bastianini e Bagnaia (Ducati) e Quartararo (Yamaha)

MEDIA PUNTI Iniziamo con un dato impietoso: la media punti. Facciamo una premessa: statisticamente, più gare si corrono, più è difficile mantenere alta la media punti. Negli anni 2000 i GP erano 16 l'anno, oggi sono 18-20 (ma questo valore può incidere per un 10% e non è un dato assoluto, basti leggere nelle prossime righe il caso di Mir). Detto ciò, nei 21 anni di storia della MotoGP solo una volta chi si è aggiudicato il titolo mondiale lo ha fatto con una media inferiore a quella che porteranno a casa Bagnaia o Quartararo, ed è Joan Mir che nel 2020 ha vinto il titolo conquisatndo appena 158 punti su 14 gran premi (12,214 pt/gara). A un appuntamento dalla fine, infatti, Pecco comanda la classifica con 258 punti raccolti in 19 gare (13,579 pt/gara), davanti a Quartararo che ne ha invece 235 (12,368). Vincendo il 6 novembre a Valencia, Bagnaia potrebbe portare la sua media al massimo a 14,15 pt/gara, non sufficiente comunque a raggiungere né Nicky Hayden (terz'ultimo, 14,824 pt/gara nel 2006) o lo stesso Quartararo (Quart'ultimo, 15,44 pt/gara lo scorso anno), mentre non scenderà comunque sotto al dato di Mir anche in caso di conquista dell'iride con zero punti in Spagna. Questo cosa vuol dire? Innanzi tutto che il campionato mondiale della classe MotoGP è molto livellato, non solo come piloti, ma anche dal punto di vista motoristico. Ce ne accorgiamo dal fatto che quest'anno manca all'appello solo la Honda tra le case che non hanno vinto almeno una gara (e ha comunque sfiorato il successo con Marquez in Australia).

Pos Pilota Moto Stagione Pos Punti Gare disputate Media PT/Gara 1 Valentino Rossi Honda 2003 1 357 16 22,313 2 Valentino Rossi Honda 2002 1 355 16 22,188 3 Marc Marquez Honda 2019 1 420 19 22,105 4 Valentino Rossi Yamaha 2005 1 367 17 21,588 5 Jorge Lorenzo Yamaha 2010 1 383 18 21,278 6 Valentino Rossi Yamaha 2008 1 373 18 20,722 7 Casey Stoner Honda 2011 1 350 17 20,588 8 Casey Stoner Ducati 2007 1 367 18 20,389 9 Marc Marquez Honda 2014 1 362 18 20,111 10 Jorge Lorenzo Yamaha 2012 1 350 18 19,444 11 Jorge Lorenzo Yamaha 2013 2 330 17 19,412 12 Valentino Rossi Yamaha 2004 1 304 16 19,000 13 Marc Marquez Honda 2013 1 334 18 18,556 14 Dani Pedrosa Honda 2012 2 332 18 18,444 15 Jorge Lorenzo Yamaha 2015 1 330 18 18,333 16 Valentino Rossi Yamaha 2015 2 325 18 18,056 17 Valentino Rossi Yamaha 2009 1 306 17 18,000 18 Marc Marquez Honda 2018 1 321 18 17,833 19 Dani Pedrosa Honda 2013 3 300 17 17,647 20 Jorge Lorenzo Yamaha 2011 2 260 15 17,333 21 Sete Gibernau Honda 2003 2 277 16 17,313 22 Casey Stoner Honda 2012 3 254 15 16,933 23 Casey Stoner Ducati 2009 4 220 13 16,923 24 Valentino Rossi Yamaha 2010 3 233 14 16,643 25 Marc Marquez Honda 2016 1 298 18 16,556 26 Marc Marquez Honda 2017 1 298 18 16,556 27 Valentino Rossi Yamaha 2014 2 295 18 16,389 28 Dani Pedrosa Honda 2010 2 245 15 16,333 29 Sete Gibernau Honda 2004 2 257 16 16,063 30 Dani Pedrosa Honda 2011 4 219 14 15,643 31 Casey Stoner Ducati 2008 2 280 18 15,556 32 Fabio Quartararo Yamaha 2021 1 278 18 15,444 33 Jorge Lorenzo Yamaha 2009 2 261 17 15,353 34 Nicky Hayden Honda 2006 1 252 17 14,824 35 Dani Pedrosa Honda 2008 3 249 17 14,647 36 Jorge Lorenzo Yamaha 2014 3 263 18 14,611 37 Valentino Rossi Yamaha 2006 2 247 17 14,529 38 Andrea Dovizioso Ducati 2017 2 261 18 14,500 39 Loris Capirossi Ducati 2006 3 229 16 14,313 40 Max Biaggi Honda 2003 3 228 16 14,250 41 Marco Melandri Honda 2006 4 228 16 14,250 42 Andrea Dovizioso Ducati 2019 2 269 19 14,158 43 Francesco Bagnaia Ducati 2021 2 252 18 14,000 44 Tohru Ukawa Honda 2002 3 209 15 13,933 45 Valentino Rossi Yamaha 2016 2 249 18 13,833 46 Dani Pedrosa Honda 2009 3 234 17 13,765 47 Dani Pedrosa Honda 2015 4 206 15 13,733 48 Dani Pedrosa Honda 2014 4 246 18 13,667 49 Andrea Dovizioso Ducati 2018 2 245 18 13,611 50 Francesco Bagnaia Ducati 2022 1 258 19 13,579 51 Max Biaggi Honda 2004 3 217 16 13,563 52 Dani Pedrosa Honda 2007 2 242 18 13,444 53 Marc Marquez Honda 2015 3 242 18 13,444 54 Max Biaggi Yamaha 2002 2 215 16 13,438 55 Andrea Dovizioso Honda 2011 3 228 17 13,412 56 Valentino Rossi Yamaha 2007 3 241 18 13,389 57 Valentino Rossi Yamaha 2013 4 237 18 13,167 58 Jorge Lorenzo Yamaha 2016 3 233 18 12,944 59 Marco Melandri Honda 2005 2 220 17 12,941 60 Maverick Vinales Yamaha 2017 3 230 18 12,778 61 Alex Barros Honda 2002 4 204 16 12,750 62 Dani Pedrosa Honda 2006 5 215 17 12,647 63 Casey Stoner Ducati 2010 4 225 18 12,500 64 Fabio Quartararo Yamaha 2022 2 235 19 12,368 65 Valentino Rossi Yamaha 2017 5 208 17 12,235 66 Joan Mir Suzuki 2020 1 171 14 12,214 67 Nicky Hayden Honda 2005 3 206 17 12,118 68 Andrea Dovizioso Yamaha 2012 4 218 18 12,111 69 Dani Pedrosa Honda 2017 4 210 18 11,667 70 Joan Mir Suzuki 2021 3 208 18 11,556 71 Andrea Dovizioso Honda 2010 5 206 18 11,444 72 Franco Morbidelli Yamaha 2020 2 158 14 11,286 73 Maverick Vinales Suzuki 2016 4 202 18 11,222 74 Jorge Lorenzo Yamaha 2008 4 190 17 11,176 75 Aleix Espargaro Aprilia 2022 3 212 19 11,158 76 Maverick Vinales Yamaha 2019 3 211 19 11,105 77 Enea Bastianini Ducati 2022 4 211 19 11,105 78 Loris Capirossi Ducati 2003 4 177 16 11,063 79 Marco Melandri Honda 2007 5 187 17 11,000 80 Ben Spies Yamaha 2011 5 176 16 11,000 81 Valentino Rossi Yamaha 2018 3 198 18 11,000 82 Alex Rins Suzuki 2019 4 205 19 10,789 83 Maverick Vinales Yamaha 2018 4 193 18 10,722 84 Alex Rins Suzuki 2020 3 139 13 10,692 85 Colin Edwards Yamaha 2005 4 179 17 10,529 86 John Hopkins Suzuki 2007 4 189 18 10,500 87 Loris Capirossi Ducati 2005 6 157 15 10,467 88 Cal Crutchlow Yamaha 2013 5 188 18 10,444 89 Andrea Iannone Ducati 2015 5 188 18 10,444 90 Andrea Dovizioso Ducati 2014 5 187 18 10,389 91 Ben Spies Yamaha 2010 6 176 17 10,353 92 Dani Pedrosa Honda 2016 6 155 15 10,333 93 Alex Barros Honda 2004 4 165 16 10,313 94 Marc Marquez Honda 2022 12 113 11 10,273 95 Max Biaggi Honda 2005 5 173 17 10,176 96 Marc Marquez Honda 2021 7 142 14 10,143 97 Fabio Quartararo Yamaha 2019 5 192 19 10,105 98 Jack Miller Ducati 2021 4 181 18 10,056

Nella tabella tutti i piloti che hanno una media punti superiore ai 10 per gara nella storia della MotoGP (2001-2022)

MEDIE BASSE E ALTE In altre stagioni della MotoGP ci sono stati campioni che hanno letteralmente dominato il mondiale, formando con la moto un connubio dominante. Valentino Rossi per ben quattro volte si è laureato campione del mondo della classe regina con una media punti superiore ai 20 per gara, mentre Marquez e Stoner ci sono riusciti per due volte e Lorenzo per una. I migliori ''secondi'' nella storia del mondiale, inoltre, hanno medie molto più alte di quelle di Pecco e Fabio di quest'anno: Jorge Lorenzo fu vicecampione nel 2013 con 19.44 pt conquistati per gara, un dato migliore anche di quello del campione di quell'anno, Marquez, che però poté contare su una gara in più rispetto al rivale (Lorenzo saltò infatti il GP di Germania perché infortunato). E lo stesso fece Pedrosa nel 2012, conquistando il secondo posto in classifica con una media di 18,44 pt/gara. Per far capire quanto è basso il dato dei due che si stanno giocando l'iride nel 2022, scopriamo che ben 5 volte nella storia chi è arrivato quarto (!) nel mondiale ha avuto una media sin qui migliore di entrambi i protagonisti del campionato. Dunque, sono davvero così scarsi questi due?

Il podio del GP del Portogallo 2007 con Dani Pedrosa (Honda), Valentino Rossi (Yamaha) e Casey Stoner (Ducati)

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/10/2022