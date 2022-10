Dove si collocano Bagnaia e Quartararo rispetto ai grandi della MotoGP? - Parte 3

Prima di leggere questo articolo, leggi la prima e la seconda parte del nostro Dossier MotoGP cliccando qui sotto:

I piloti della MotoGP 2022

LA RISPOSTA Ma dunque Bagnaia e Quartararo (ma anche, potenzialmente, Mir, Bastianini o Martin), ci stanno con i grandi o no? E arriviamo alla conclusione: non ancora, ma si collacano sulla buona strada. Tra due/tre anni vedremo se l'avranno presa in pieno tra derapate, sportellate e staccate al limite, o se saranno rotolati nella ghiaia lungo il tragitto. D'altra parte oggi è più difficile primeggiare per diversi motivi: le moto e l'abbondanza di elettronica hanno reso i mezzi più ''facili'' da quidare e hanno scalfito la supremazia del ruolo del pilota, e poi il parterre si è innalzato mediamente di livello. Se guardiamo, infatti, un ultimo dato, nella MotoGP degli ultimi anni, hanno corso molti più campioni del mondo (di MotoGP, Moto2, Moto3, 500, 250, 125, Superbike e Supersport) di quanti ne abbiano mai corso in passato. Basti pensare che al via del campionato 2022 c'erano ben 15 campioni del mondo su 24 partenti (il 62%), mentre nei primi anni della categoria erano 7-8 (un dato che non deporrebbe a favore di Rossi, ma anche la leggenda di Tavullia ha vinto in anni con 13 campioni in pista contemporaneamente). Va detto anche, però, che nelle annate 2010-11 il dato fu di 13 su 17 (76,47%), con una griglia molto più corta, e in quegli anni erano 3-4 i piloti a dominare, ma qui torna a contare anche il pacchetto moto-pilota, visto che Stoner, Lorenzo, Rossi e Pedrosa non solo erano i più forti, ma correvano per i team migliori. Il prossimo anno il dato di campioni in pista tornerà di nuovo a 13 o 14, con la categoria che perderà Dovizioso (ritirato) e Gardner (in Superbike), e acquisterà Augusto Fernandez, il quale deve però ancora conquistare il suo primo titolo (può farlo a Valencia), ma il dato percentuale potrebbe crescere ancora perché i partenti scenderanno da 24 a 22.

Anno Campioni in pista (senza SR) Totale partenti (senza WC, SR) % Campioni su partenti Titoli in pista 2002 8 20 40,00% 16 2003 8 22 36,36% 15 2004 8 24 33,33% 17 2005 8 21 38,10% 18 2006 7 19 36,84% 18 2007 7 19 36,84% 17 2008 10 18 55,56% 22 2009 10 17 58,82% 24 2010 13 17 76,47% 26 2011 13 17 76,47% 27 2012 12 21 57,14% 25 2013 11 23 47,83% 25 2014 11 22 50,00% 26 2015 11 25 44,00% 27 2016 10 22 45,45% 29 2017 10 23 43,48% 30 2018 13 24 54,17% 33 2019 11 22 50,00% 31 2020 13 22 59,09% 30 2021 13 22 59,09% 32 2022 15 24 62,50% 25 2023 13 o 14 22 59,09 o 63,64% 23/24

EPOCA D'ARGENTO E siamo alla risposta finale: quella attuale è dunque un'epoca d'argento della MotoGP (per tornare alla domanda della prima ora), in cui si stanno gettando le premesse affinché tornino i fasti del passato, e la gente si senta di nuovo rappresentata da chi vince - o domina - in sella a una moto, magari riprendendo a riempire gli autodromi di alcuni paesi (tra cui l'Italia) dove si è osservato un brusco calo dell'interesse. D'altro canto, un altro aspetto interessante è che sempre più gare vengono vinte allo sprint o si decidono all'ultimo giro, rispetto a un passato nel quale in più di una stagione il dominatore di turno era solito staccare tutti e andare a vincere in solitaria. Basti pensare, infatti, che solo nel 2022 sono state ben 12 su 19 le gare in cui il divario tra primo e secondo è stato inferiore a un secondo, e nel caso del GP d'Australia sono transitati addirittura 7 piloti in appena 884 millesimi. Aggiungiamo un ultimo dato, che dipende però - sottolineiamo - anche dalle performance delle moto, e che a quasi ogni weekend vengono abbattuti e riscritti i record sul giro e di velocità su ogni pista del mondiale, come dire che non sarà ancora la generazione più forte della storia, ma questi piloti sono senza ombra di dubbio i più veloci che si siano mai visti girare in pista in due decadi di MotoGP e 70 di Motomondiale... vale la pena dargli fiducia.

26/10/2022