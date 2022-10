Dove si collocano Bagnaia e Quartararo rispetto ai grandi della MotoGP? - Parte 2

Prima di leggere questo articolo, vai alla prima parte del nostro Dossier MotoGP cliccando qui sotto

AAA TIRANNO CERCASI ''Sono davvero così scarsi questi due?'' - dicevamo. La risposta, ovviamente, è no. Attualmente viviamo in un'era della MotoGP in cui - come dicevamo prima - le prestazioni sono molto più livellate sia tra le moto che tra i piloti. Se diamo uno sguardo a un dato storico (tabella qui sotto), ce ne rendiamo conto subito: nei primi anni della serie, la media di vincitori diversi per stagione era di 4 o 5, un dato che si conferma fino al 2019, con la sola eccezione dell'annata 2016 in cui furono 9 i diversi piloti a riportare almeno una vittoria. Nelle ultime tre stagioni, invece, che ci siano tanti diversi vincitori è una costante: addirittura 9 nel 2020 su 14 gare, 8 nel 2021 e, finora, 7 quest'anno. Impossibile non notare che nelle ultime tre stagioni a generare questa situazione ha contribuito anche la presenza a singhiozzo di Marc Marquez, totalmente assente nel 2020 e poi saltuariamente in pista nelle due annate successive. Senza Marquez, in pratica, non c'è un dominatore. Dunque è lecito attendersi che il prossimo anno lo spagnolo - che già solo cone le poche gare corse quest'anno e nonostante la condizione fisica non al top, ha la quinta migliore media punti della stagione - tornerà a dominare?

Anno Campione Vincitori diversi Numero GP Ratio Vincitori 2002 Valentino Rossi (Honda) 4 16 4,00 BIA, ROS, UKA, BAR 2003 Valentino Rossi (Honda) 4 16 4,00 ROS, GIB, BIA, CAP 2004 Valentino Rossi (Yamaha) 4 16 4,00 ROS, GIB, BIA, TAM 2005 Valentino Rossi (Yamaha) 4 17 4,25 ROS, MEL, HAY, CAP 2006 Nicky Hayden (Honda) 6 17 2,83 HAY, ROS, CAP, MEL, PED, ELI 2007 Casey Stoner (Ducati) 5 18 3,60 STO, PED, ROS, VER, CAP 2008 Valentino Rossi (Yamaha) 4 18 4,50 ROS, STO, PED, LOR 2009 Valentino Rossi (Yamaha) 5 17 3,40 ROS, LOR, PED, STO, DOV 2010 Jorge Lorenzo (Yamaha) 4 18 4,50 LOR, PED, ROS, STO 2011 Casey Stoner (Honda) 4 17 4,25 STO, LOR, PED, SPI 2012 Jorge Lorenzo (Yamaha) 3 18 6,00 LOR, PED, STO 2013 Marc Marquez (Honda) 4 18 4,50 MAR, PED, LOR, ROS 2014 Marc Marquez (Honda) 4 18 4,50 MAR, ROS, LOR, PED 2015 Jorge Lorenzo (Yamaha) 4 18 4,50 LOR, ROS, MAR, PED 2016 Marc Marquez (Honda) 9 18 2,00 MAR, ROS, LOR, VIN, DOV, PED, CRU, IAN, MIL 2017 Marc Marquez (Honda) 5 18 3,60 MAR, DOV, VIN, PED, ROS 2018 Marc Marquez (Honda) 5 18 3,60 MAR, DOV, VIN, CRU, LOR 2019 Marc Marquez (Honda) 5 19 3,80 MAR, DOV, VIN, RIN, PET 2020 Joan Mir (Suzuki) 9 14 1,56 MIR, MOR, RIN, DOV, VIN, QUA, OLI, BIN, PET 2021 Fabio Quartararo (Yamaha) 8 18 2,25 QUA, BAG, MIL, BIN, MAR, MRT, VIN, OLI 2022 ? 7 19/20 2,71 BAG, QUA, ESP, BAS, MIL, RIN, OLI

ETÀ E MEZZO TECNICO La risposta che ci diamo è, no. Qui torna in gioco un dato fondamentale, quello dell'età e, di conseguenza, dell'esperienza. Rossi, Stoner, lo stesso Marquez, hanno tutti avuto stagioni di dominio al top della loro condizione psico-fisica, cavalcando la gioventù come meglio non avrebbero potuto, ma il tempo passa per tutti, e se per un campione come Marc non è ancora un peso (lo sono più gli infortuni), per tutti i giovani che sono cresciuti nelle ultime tre stagioni ha avuto un'importanza capitale, perché hanno acquisito esperienza, senza che faccia da contraltare il logorio fisico. Oltre al ragionamento sui piloti, però, va aggiunto il dato sulle moto. Se un tempo erano due o tre quelle che potevano vincere, oggi sono, come detto, tutte e sei (torneranno a essere cinque il prossimo anno con l'assenza della Suzuki) e se negli anni passati Honda e Yamaha avevano qualcosa in più e hanno aiutato i vecchi campioni a fare incetta di titoli, oggi sembra essere la Ducati una spanna sopra agli altri, e chissà se questa non sarà una costante anche il prossimo anno, o una bella eccezione (come nel 2007 di Stoner). In sella alla moto di Borgo Panigale stanno ben 5 dei primi 10 piloti in classifica, e questo depone sia a favore di Quartararo - che con una moto penalizzante ha fatto a tratti miracoli - sia di Bagnaia, che si è messo dietro una folta schiera di piloti che corrono con un mezzo simile.

26/10/2022