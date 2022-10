Bagnaia-Quartararo. Cosa deve fare Pecco a Valencia per vincere il mondiale...

CONTI FACILI IN MOTOGP Rispetto alla scorsa settimana, quando abbiamo riassunto tutte le possibilità a vantaggio di Francecso Bagnaia per vincere il titolo già nella domenica Sepang, i conti per Valencia sono molto più facili da fare e molto più immediati. Il torinese ha 23 punti di margine con 25 ancora disponibili e per diventare campione del mondo della classe MotoGP ha bisogno semplicemente di raccogliere due punti, arrivando in una delle prime 14 posizioni nel Gran Premio della Comunità Valenciana. C'è anche un'altra possibilità di trionfo per ''Pecco'', ossia se Fabio Quartararo non vince. Il pilota francese, infatti, ha bisogno di conquistare la vittoria al Ricardo Tormo e che il suo rivale non faccia più di due punti, visto che a pari merito vincerebbe comunque l'italiano per il maggior numero di vittorie (7 sin qui contro 3). Con qualsiasi altro risultato di Quartararo, il titolo sarebbe del pilota della Ducati. Ricapitolando:

Francesco Bagnaia è campione a Valencia se...

Vince il GP, arriva secondo, terzo, quarto e via dicendo, fino alla 14° posizione compresa.

Giunge dal 15° posto in giù o non termina la gara, a patto che Quartararo non vinca.

Fabio Quartararo è campione a Valencia se...

Vince il GP e Bagnaia arriva dalla 15° posizione in poi.

MOTO2, COMBINAZIONI IRIDATE. Non ci sarà pari merito invece nella classe Moto2, dove Ai Ogura ha buttato al vento speranze granitiche di titolo stendendosi alla fine di un GP che stava chiudendo in seconda piazza, e regalando ad Augusto Fernandez un vantaggio di 9,5 punti con una sola gara ancora da disputare. Dovendo dunque recuperare 10 punti per stare davanti allo spagnolo, il giapponese dovrà sperare in una giornata storta del rivale per potersi laureare campione, mentre Fernandez festeggerebbe davanti al pubblico amico salendo sul podio oppure sfruttando un'altra delle vantaggiose combinazioni che la matematica gli offre. Diamo uno sguardo a tutte le combinazioni iridate.

Augusto Fernandez è campione a Valencia se...

Vince il GP o arriva sul podio, con qualsiasi risultato di Ogura.

Arriva quarto o quinto e Ogura non fa meglio che secondo

Arriva sesto, settimo, ottavo o nono e Ogura non fa meglio che terzo

Arriva 10°, 11° o 12° e Ogura non fa meglio che quarto

Arriva 13° o 14° e Ogura non fa meglio che quinto

Arriva 15° e Ogura non fa meglio che sesto

Non fa punti e Ogura non fa meglio che settimo

Ai Ogura è campione a Valencia se...

Vince il GP e Fernandez non fa meglio che quarto

Arriva secondo e Fernandez fa meglio che sesto

Arriva terzo e Fernandez non fa meglio che decimo

Arriva quarto e Fernandez non fa meglio che 13°

Arriva quinto e Fernandez non fa meglio che 15°

Arriva sesto e Fernandez non fa punti

A HUGE lifeline that @Afernandez37 never saw coming! 😱



He will head to Valencia with a 9.5 point lead! 🤯#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/uROLXtNprB — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 23, 2022

Pubblicato da Simone Valtieri, 23/10/2022