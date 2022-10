Bagnaia, Quartararo, Espargaro e Bastianini: le combinazioni iridate

Dopo il GP d'Australia, Pecco Bagnaia è volato in testa alla classifica MotoGP! Il titolo può decidersi il prossimo weekend in Malesia, vediamo come

IN QUATTRO PER L'IRIDE Sepang o Valencia? Mancano due sole gare al termine di una entusiasmante stagione della classe MotoGP e - come di consueto - la matematica ci regala la possibilità che il titolo possa decidersi con una gara d'anticipo o all'ultima gara. Dopo il Gran Premio d'Australia a Phillip Island, vinto dall'outsider Alex Rins, Francesco Bagnaia è passato in testa alla classifica iridata e ha ora la possibilità di vincere il primo titolo mondiale già domenica prossima a Sepang. In lizza per l'iride, però, ci sono ancora Fabio Quartararo, Aleix Espargaro ed Enea Bastianini, che seguono rispettivamente con 14, 27 e 42 punti di ritardo. Vediamo cosa deve succedere affinché Bagnaia sia campione al termine del Gran Premio della Malesia del 23 ottobre prossimo, e di cosa hanno bisogno gli altri tre piloti in lizza, per laurearsi iridati. Va detto che un arrivo a pari punti premierebbe in tutti e tre i casi Bagnaia, che con le sei vittorie conseguite sin qui può essere insidiato solo da Bastianini, il quale, però, avrebbe meno terzi posti del torinese.

MotoGP Australia 2022, Phillip Island, Francesco Bagnaia (Ducati)

Francesco Bagnaia è campione a Sepang se...

Vince il GP (25 punti) e Quartararo arriva da quarto posto (13 punti) in giù.

Arriva secondo (20 punti), Quartararo fa settimo (9 punti) o peggio ed Espargaro non vince la gara.

Arriva terzo (16 punti), Quartararo fa undicesimo (5 punti) o peggio ed Espargaro non fa primo o secondo.

Arriva quarto (13 punti), Quartararo fa quattordicesimo (2 punti) o peggio ed Espargaro non sale sul podio.

Arriva quinto (11 punti), Quartararo non fa punti ed Espargaro non sale sul podio.

Arriva sesto (10 punti), Quartararo non fa punti ed Espargaro non arriva tra i primi quattro.

Arriva settimo (9 punti), Quartararo non fa punti ed Espargaro non arriva tra i primi quattro.

Arriva ottavo (8 punti), Quartararo non fa punti ed Espargaro non arriva tra i primi cinque.

Arriva nono (7 punti), Quartararo non fa punti, Espargaro non arriva tra i primi sei e Bastianini non vince.

Arriva decimo (6 punti), Quartararo non fa punti, Espargaro non arriva tra i primi sette e Bastianini non vince.

Arriva 11° (5 punti), Quartararo non fa punti, Espargaro non arriva tra i primi otto e Bastianini non vince.

Arriva 12° (4 punti), Quartararo non fa punti, Espargaro non arriva tra i primi nove e Bastianini non vince.

Arriva 13° (3 punti), Quartararo non fa punti, Espargaro non arriva tra i primi dieci e Bastianini non vince.

Arriva 14° (2 punti), Quartararo non fa punti, Espargaro non arriva tra i primi undici e Bastianini non vince.

Arriva 15° (1 punto), Quartararo non fa punti, Espargaro non arriva tra i primi dodici e Bastianini non vince.

Non fa punti, Quartararo non fa punti, Espargaro non arriva tra i primi tredici e Bastianini non fa primo o secondo.

MotoGP San Marino 2022, Misano Adriatico: Fabio Quartararo (Yamaha)

Fabio Quartararo, per tenere aperto il mondiale, a Sepang deve...

Salire sul podio, con qualsiasi piazzamento di Bagnaia.

Arrivare quarto, quinto, sesto, settimo od ottavo, ma solo se Bagnaia non vince.

Arrivare nono, decimo o undicesimo, ma solo se Bagnaia non fa primo o secondo.

Arrivare 12° o 13°, ma solo se Bagnaia non sale sul podio.

Arrivare 14° o 15°, ma solo se Bagnaia non arriva tra i primi quattro.

Non fare punti, ma solo se Bagnaia arriva dal quinto posto in giù.

MotoGP Gran Bretagna 2022, Silverstone: Aleix Espargarò (Aprilia)

Aleix Espargaro, per tenere aperto il mondiale, a Sepang deve...

Vincere

Arrivare secondo, ma solo se Bagnaia non vince.

Arrivare terzo, ma solo se Bagnaia non fa quarto o meglio.

Arrivare quarto, ma solo se Bagnaia non fa quinto o meglio e Quartararo non vince.

Arrivare quinto, ma solo se Bagnaia non fa settimo o meglio e Quartararo non vince.

Arrivare sesto, ma solo se Bagnaia non fa ottavo o meglio e Quartararo non vince.

Arrivare settimo, ma solo se Bagnaia non fa nono o meglio e Quartararo non vince.

Arrivare ottavo, ma solo se Bagnaia non fa decimo o meglio e Quartararo non vince.

Arrivare nono, ma solo se Bagnaia non fa 11° o meglio e Quartararo non vince.

Arrivare decimo, ma solo se Bagnaia non fa 12° o meglio e Quartararo non vince o fa secondo.

Arrivare 11°, ma solo se Bagnaia non fa 13° o meglio e Quartararo non vince o fa secondo.

Arrivare 12°, ma solo se Bagnaia non fa 14° o meglio e Quartararo non vince o fa secondo.

Arrivare 13°, ma solo se Bagnaia non fa punti e Quartararo non sale sul podio.

MotoGP Austria 2022, Spielberg: Enea Bastianini (Ducati)

Enea Bastianini, per tenere aperto il mondiale, a Sepang deve...

Vincere, ma solo se Bagnaia non fa ottavo o meglio.

Arrivare secondo, ma solo se Bagnaia non fa punti e Quartararo non arriva primo o secondo.

Pubblicato da Simone Valtieri, 16/10/2022