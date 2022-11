MotoGP Valencia 2022, Bagnaia, il nono posto più bello! Sei campione del mondo!

21+42=63! Francesco Bagnaia vince il campionato del mondo 2022 della classe MotoGP! Al termine di una gara tesissima, in cui bada più a non cadere che a vincere, finisce in nona posizione e può dare inizio alla festa! Il Gran Premio della Comunità Valenciana lo vince Alex Rins, sottolineando quanto sia un errore gigantesco il ritiro della Suzuki, davanti alla KTM di Brad Binder e alla Ducati di Jorge Martin. Fabio Quartararo è generosissimo, è quarto, ci prova fino alla fine ma deve arrendersi, il titolo non l'ha perso certo oggi! Buone notizie anche per Enea Bastianini, a cui basta la settima piazza per salire sul podio iridato. Dopo la gara Pecco si ferma a festeggiare lungo la pista, deve usare i suoi numeri di Moto3 (21), Moto2 (42) e MotoGP (63) per aprire una cassaforte che contiene un casco dorato per colui che è diventato il numero 1, il primo di una sfilza di riconoscimenti che Bagnaia quest'anno ha meritato. Bravo Pecco, sei campione del mondo! Alla Ducati riesce una tripletta storica, il secondo titolo MotoGP dopo quello di Casey Stoner del 2007 è realtà, così come il primo titolo italiano dai tempi di Rossi (2009) e il primo di un pilota italiano su moto italiana da Giacomo Agostini e MV Agusta, che ci erano riusciti nel 1972, 50 anni fa.

CHE PARTENZA! Si decide il mondiale 2022! Bagnaia tesissimo prima del via del giro di ricognizione si accarezza le cosce, mentre Quartararo braccia conserte, parla con sé stesso. Allo spegnimento dei semafori parte bene Bagnaia che prende subito la coda di Fabio Quartararo, con Alex Rins che prende subito la prima posizione davanti a Martin, Miller e Marquez. Jack rientra in pista tra Quartararo e Bagnaia. Passato il francese al secondo giro si innesca una battaglia furiosa tra i due contendenti al titolo per la quinta piazza, con una serie di sorpassi incandescenti! I due si toccano anche e vola un'appendice aerodinamica sulla Ducati dell'italiano che alla fine prende la quinta posizione. Davanti a loro Rins, Martin, Marquez e Miller prendono un pizzico di vantaggio.

FABIO CI PROVA Dopo 3 giri il margine dei primi quattro su Bagnaia, Quartararo e su un pericoloso Binder è di 1''5 secondi, dietro di loro un gruppone da Moto3 comandato da Zarco. Al 4° giro Quartararo passa di nuovo Bagnaia e prova lui a ricucire sui fuggitivi, mentre si ritira Aleix Espargaro, che rischia di perdere così la terza piazza iridata a favore di un Enea Bastianini 12° nei primi giri. Mentre cade anche Pol Espargaro, Fabio Quartararo sembra avere il passo per staccare Bagnaia, che resta seguito da vicino dal sudafricano Binder. Il francese ha un ottimo ritmo e mentre davanti Rins e Martin allungano, vede da vicino Miller e Marquez. Si ritiriano nel frattempo per cadute anche Alex Marquez e Cal Crutchlow.

MARQUEZ CADE! Dopo qualche giro di impasse, Brad Binder riesce a prendere la posizione su Bagnaia, che scivola in settima posizione, minacciato anche da Joan Mir e Miguel Oliveira. Si giocano la decima posizione Luca Marini ed Enea Bastianini, dopo una serie di sorpassi. Quartararo, nel frattempo, non riesce ancora ad agganciare la coda dei primi quattro, quando un terzo di gara va in archivio. Davanti Rins, con la Suzuki all'ultima apparizione in MotoGP, riesce a tenere dietro la Ducati di Martin. Un favore a Quartararo lo fa Marc Marquz, che cade nel corso del decimo giro e gli cede una posizione. Così il francese sale in quarta e Bagnaia in sesta, cambia poco ma si apre una finestrella per il campione del mondo in carica.

BAGNAIA IN DIFFICOLTA' Quando mancano 17 giri al termine Quartararo deve recuperare poco meno di due secondi su Miller, poi però deve passare anche Martin e Rins, e deve sperare che al contempo Bagnaia perda altre 9 posizioni. Due giri dopo Quartararo risale a 1''5 da Miller, ma Binder che è alle sue spalle fa il giro veloce e lo segue a 1''2 circa. Bagnaia, invece, sembra fare da tappo a un gruppetto battagliero con Mir, Oliveira e Marini. Lo spagnolo lo passa poco prima dell'inizio del 15° di 27 giri, Pecco prova timidamente a rispondere ma si accoda dopo qualche curva e deve già pensare a Oliveira e Marini, vicinissimi. Il portoghese porta il suo attacco all'italiano che lo tiene dietro.

PECCO SCIVOLA INDIETRO Spostando l'obiettivo sulla testa della corsa, prosegue la rimonta di Quartararo che si porta a 8 decimi da Miller, con Binder, però, che lo insidia a soli 3 decimi di distanza. Davanti Rins resta battistrada davanti a Martin. Mentre Bagnaia si fa passare anche da Oliveira, scivolando in ottava piazza, davanti Brad Binder passa Fabio Quartararo e lo spinge in quinta posizione. La notizia buona per Fabio, però, è che i primi cinque sono praticamente tutti attaccati e può dunque provare a vincere. Un Bagnaia prudentissimo si fa passare anche da Marini e si mette in nona posizione, con Bastianini pronto a passare anche lui.

''CONTENDERS'' IN CRISI Iniziano gli ultimi sette giri con Fabio Quartararo che sembra staccarsi un po' dai quattro battistrada. Rins, Martin, Miller e Binder prendono mezzo secondo al francese, e questa è la buona notizia per un Bagnaia che non ha il ritmo dei soliti giorni e fa passare Bastianini senza combattere, scivolando in decima piazza. Ma oggi può anche andare bene così. Alle sue spalle ci sono Morbidelli, Bezzecchi e Fernandez, che sono però più lontani. Passano altri due giri e il titolo mondiale si avvicina. Davanti cominciano le manovre per la vittoria, con Binder che supera Miller e si prende la terza posizione. Rins ha comunque un margine di qualche metro su Martin, che invece deve guardarsi le spalle dal sudafricano della KTM.

TENSIONE ALTISSIMA Cinque giri al termine e Jack Miller finisce nella ghiaia in curva 11, buttando al vento un possibile podio, anche se le gomme sembravano non avere più nulla da dire sulla sua Ducati. Finisce così l'esperienza dell'australiano a Borgo Panigale. Quartararo risale in quarta piazza ma è staccato da Martin e Binder che si giocano la seconda piazza, mentre Rins, sembra poter restare saldo al comando. Bagnaia, intanto, risale grazie al ritiro del compagno in nona posizione con Morbidelli che si fa più vicino dietro di lui.

CHE BINDER! Iniziano gli ultimi tre giri, Fabio Quartararo può solo sperare che i primi tre si rallentino (o cadano), non ha il passo per riprenderli, mentre Bagnaia oggi il passo non l'ha avuto quasi mai, ma poteva permetterselo, e continua a occupare la nona posizione, minacciato però da Franco Morbidelli, compagno di Quartararo. Davanti Brad Binder attacca Jorge Martin e si prende di giustezza la seconda posizione, ma ha quasi 9 decimi da rimontare in meno di due giri su Rins. Rins, Binder, Martin, Quartararo, Mir, Oliveira, Marini, Bastianini, Bagnaia e Morbidelli, sono questi i primi dieci all'inizio dell'ultimo giro!

RINS VINCE, BAGNAIA DI PIU! Inizia l'ultimo giro! Curva dopo curva il titolo si avvicina a un ritmo velocissimo per Pecco Bagnaia, dovrebbe accadere l'imponderabile. Davanti Alex Rins sente sempre più potente il motore della KTM di Brad Binder ma riesce a tenerlo dietro! La Suzuki vince la gara d'addio alla MotoGP con Alex Rins, davanti a Jorge Martin (Ducati) e a un coraggiosissimo Fabio Quartararo! Poi velocemente Oliveira, Mir, Marini, Bastinanini ed eccolo che arriva il campione del mondo 2022!!! Francesco Bagnaia, con la gara più brutta e più tesa della stagione, trova un nono posto che vale un titolo mondiale!!! Dietro di lui gli amici Morbidelli e Bezzecchi, come a scortarlo sulla vetta del mondo!

Pubblicato da Simone Valtieri, 06/11/2022