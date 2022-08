MotoGP Gran Bretagna 2022: le classifiche e i risultati del weekend

I RISULTATI DEL WEEKEND La MotoGP approda in Gran Bretagna dopo la lunga pausa estiva e riprende il suo cammino da una pista iconica come quella di Silverstone, dove va in scena la dodicesima tappa del Motomondiale 2022. Di seguito troverete tutti i risultati del weekend della classe regina, dalle FP1 del venerdì alla gara di domenica.

I risultati del weekend del GP della Gran Bretagna 2022

Domenica 7 agosto, ore 14.00

La griglia di partenza del GP della Gran Bretagna 2022

Domenica 7 agosto

Risultati delle Qualifiche - Q2 GP della Gran Bretagna 2022

Sabato 6 agosto, ore 15.35

Risultati delle Qualifiche - Q1 GP della Gran Bretagna 2022

Sabato 6 agosto, ore 15.10

Risultati delle Prove Libere 4 del GP della Gran Bretagna 2022

Sabato 6 agosto, ore 14.30

Risultati delle Prove Libere 3* del GP della Gran Bretagna 2022

Sabato 6 agosto, ore 10.55

*Classifica combinata con i migliori tempi di FP1, FP2 e FP3

Risultati delle Prove Libere 2 del GP della Gran Bretagna 2022

Venerdì 5 agosto, ore 15.10

Risultati delle Prove Libere 1 del GP della Gran Bretagna 2022

Venerdì 5 agosto, ore 10.55

Pubblicato da Simone Valtieri, 31/07/2022