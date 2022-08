MotoGP Gran Bretagna 2022: pole supersonica di Zarco! In otto sotto al vecchio record!

OTTO SOTTO AL RECORD! Una sessione di qualifiche clamorosa a Silverstone ha stabilito la griglia di partenza del Gran Premio della Gran Bretagna! Il più veloce di tutti è stato Johann Zarco, che con la Ducati del team Pramac nel finale ha demolito il record della pista di Marc Marquez migliorandolo di 401 millesimi! 1:57.767 il nuovo riferimento cronometrico fissato dal francese, che ha preceduto altri cinque piloti sotto il muro dell'1'58 e otto in tutto meglio del vecchio primato del tracciato. In prima fila con lui ci saranno Maverick Vinales su Aprilia e Jack Miller su Ducati, staccati, rispettivamente, di 98 e 164 millesimi.

CHE SECONDA FILA! La seconda fila sarà pregiata, con Fabio Quartararo (Yamaha), staccato di 171 millesimi dalla pole e davanti a un Francesco Bagnaia ancora in difficoltà con l'assetto, che ha messo la sua Ducati a 194 millesimi da Zarco. Sesto un eroico Aleix Espargarò, che dopo una bruttissima caduta all'inizio delle prove libere 4 è stato costretto a un passaggio in clinica mobile per fare delle infiltrazioni. Ciò nonstante lo spagnolo, il favorito per la pole alla vigilia, si è guadagnato una splendida sesta piazza. Terza fila tutta Ducati per Marco Bezzecchi, Enea Bastianini e Jorge Martin, con Luca Marini, ancora per Ducati, e le Suzuki di Alex Rins e Joan Mir a chiudere in quarta fila.

LE ALTRE FILE Nella Q1 sono stati bravi Bastianini e Bezzecchi a passare al turno decisivo, mentre per quel che riguarda le altre file il primo degli esclusi è stato Miguel Oliveira con la KTM, che per circa un decimo è rimasto in 13° posizione e domani scatterà in quinta fila con il compagno Brad Binder e con la Ducati di Fabio Di Giannantonio. Sesta fila per la KTM di Remy Gardner e per le Honda di Alex Marquez e Stefan Bradl, mentre in settima fila ci saranno altre due Honda, quelle di Pol Espargaro e Takaaki Nakagami, che hanno messo nel panino la Yamaha di Franco Morbidelli. Ottava e ultima fila per Raul Fernandez su KTM e per le due Yamaha del team RNF WithU di Darryn Binder e di un mesto Andrea Dovizioso.

Pubblicato da Simone Valtieri, 06/08/2022