Moto3 Germania 2022, dominio di Izan Guevara. Bravo Foggia: secondo

CHE GUEVARA! Il Gran Premio di Germania della classe Moto3 è un monologo del baby campione iberico Izan Guevara. L'alfiere del team Aspar di Gino Borsoi se ne va nei primissimi giri e conduce gara solitaria fino alla bandiera a scacchi, accorciando a meno sette punti in classifica sul suo compagno Sergio Garcia, sempre nel gruppo inseguitore in lotta con Dennis Foggia. Alla fine sul podio il secondo gradino è dell'italiano, che è bravissimo a rispondere a Garcia all'ultima curva e torna terzo nel mondiale, ma con 51 punti di ritardo dalla vetta. Ai piedi del podio si fermano i giapponesi Sasaki e Suzuki, mentre poca gloria per gli altri italiani, con Bertelle e Rossi caduti senza colpe nelle prime fasi di gara, Migno 11°, Bartolini 14° e Nepa 15°

LA GARA Allo spegnimento dei semafori scatta benissimo Izan Guevara, che alla prima curva si mette davanti ai due del team Leopard, Foggia e Suzuki. Nella pancia del gruppo, intanto, si stendono Tatay (responsabile), Rossi e McPhee che salutano subito la contesa. Si mettono in evidenza nei primi giri anche Munoz e Holgado, con quest'ultimo che prende la seconda posizione dopo qualche giro e ricuce con Guevara che, invece, stava provando a scappare. Si forma un gruppone di nove piloti in testa, che diventano otto quando Oncu sconta i suoi long lap penalty per partenza anticipata. Il gruppo inseguitore si sgretola dopo un altro incidente multiplo tra Bertelle, Yamanaka e Ogden e così gli otto in testa se ne vanno, con Guevara che prova nuovamente a fuggire. Sotto il forcing di Guevara si sfilaccia anche il primo gruppo con Kelso che ne fa le spese, cadendo. Restano in cinque a seguire lo spagnolo, che ha un secondo circa di margine su Foggia, Garcia, Suzuki, Sasaki e Holgado. Verso metà gara la fuga sembra ormai riuscita, con Foggia, Garcia e Holgado gravati di un ''warning'' per essere passati due volte sul verde. La gara scorre via anomala rispetto alle solite ammucchiate della Moto3, con il vantaggio di Guevara che sale a 2'' quando mancano una dozzina di giri al termine e gli altri cinque che si scambiano poco le posizioni. Il caldo e la conformazione della pista non aiutano lo spettacolo, e così le scintille si vedono solo negli ultimissimi giri, quando Guevara ha ormai oltre 4'' di vantaggio. Negli ultimi cinque giri restano in tre gli inseguitori, con Holgado e Suzuki che si staccano. Foggia prova ad alzare il ritmo per scrollarsi di dosso la tenace resistenza di Garcia e Sasaki ma il gruppetto resta compatto. Arriva l'ultimo giro: mentre Guevara festeggia con 5'' di margine, si danno battaglia Foggia e Garcia con l'iberico che porta il suo attacco a due curve dalla fine e incrocia le traiettorie all'ultima, ma Foggia esce meglio e si riprende la seconda posizione. Nei dieci chiudono Sasaki, Suzuki, Holgado, Oncu, Fernandez, Munoz e Ortola. Andrea Migno è il secondo italiano, 11° perdendo due posizioni nel giro finale, mentre a punti finiscono anche Bartolini e Nepa.

Ordine d'arrivo GP Germania 2022 - Classe Moto3

Classifica Mondiale Moto3 dopo il GP Germania 2022

Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Sergio GARCIA GasGas SPA 166 2 Izan GUEVARA GasGas SPA 159 3 Dennis FOGGIA Honda ITA 115 4 Jaume MASIA KTM SPA 107 5 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 91 6 Ayumu SASAKI Husqvarna JPN 88 7 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 81 8 Andrea MIGNO Honda ITA 76 9 Carlos TATAY CF Moto SPA 62 10 Riccardo ROSSI Honda ITA 47 11 Xavier ARTIGAS CF Moto SPA 46 12 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 43 13 Kaito TOBA KTM JPN 38 14 Daniel HOLGADO KTM SPA 38 15 Diogo MOREIRA Honda BRA 34 16 David MUNOZ KTM SPA 32 17 Ivan ORTOLA KTM SPA 29 18 Adrian FERNANDEZ KTM SPA 28 19 John MCPHEE Husqvarna GBR 24 20 Elia BARTOLINI KTM ITA 23 21 Joel KELSO KTM AUS 22 22 Scott OGDEN Honda GBR 16 23 Matteo BERTELLE KTM ITA 16 24 Stefano NEPA KTM ITA 9 25 Lorenzo FELLON Honda FRA 5 26 Mario AJI Honda INA 5

Pubblicato da Simone Valtieri, 19/06/2022