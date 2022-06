MotoGP Germania 2022, pole di Bagnaia! Ma Quartararo è sempre lì

SETTIMA POLE DUCATI In una sessione di qualifiche posticipata a causa di un black-out elettrico, la pole position del Gran Premio di Germania è andata a ''Pecco'' Bagnaia, il pilota che da venerdì ha fatto vedere le cose migliori al Sachsenring. Il problema però per Francesco - alla terza pole dell'anno, la settima Ducati su 10 gare - è sempre lo stesso: Fabio Quartararo, che non molla un millimetro e con la sua Yamaha si mette a pochi centesimi dal ducatista, e domani scatterà in seconda posizione. Con loro due in prima fila anche l'altro francese Johann Zarco, sempre velocissimo e costante in questa stagione con la Ducati del team Pramac.

The power of new tyres! 🤯@PeccoBagnaia hits a 1:19 as soon as he starts his second run 🔥#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/uWnIvSqEsJ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 18, 2022

BRAVO DIGGIA! In seconda fila, tra l'Aprilia di Aleix Espargarò e la Ducati di Jack Miller, si è messo in quinta posizione il secondo degli italiani, Fabio Di Giannantonio, che sta facendo vedere cose ammirevoli (soprattutto in qualifica) dalla pole del Mugello in poi. Terza fila aperta da un altro italiano, Luca Marini con la Ducati del team Mooney VR46, con lui il suo compagno di marca Jorge Martin e la seconda Aprilia, quella di Maverick Vinales. Quarta fila, infine, per Takaaki Nakagami, caduto con la sua Honda anche in qualifica dopo essere rotolato nelle libere del mattino, per Marco Bezzecchi con la Ducati e per Joan Mir con la Suzuki.

The first laps are in and it's @AleixEspargaro with the reference lap 🔥@FabioDiggia49 follows suit going from Q1 to P2 early on 💪#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/zAskzCCZNY — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 18, 2022

BRAVI DIGGIA E BEZ Dalla Q1 si erano qualificati al segmento decisivo Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, i due italiani della Ducati che avevano fatto vedere belle cose durante le libere. Fuori per appena 4 millesimi è rimasto Pol Espargarò (Honda), che domani scatterà in quinta fila assieme alle KTM di Miguel Oliveira e Brad Binder. Sesta fila per Alex Marquez (Honda), davanti a uno spento Enea Bastianini (Ducati) e alla wild-card Stefan Bradl (Honda). Settima fila per le Yamaha di Andrea Dovizioso e Franco Morbidelli e per la KTM di Remy Gardner. In ottava fila ci saranno solo Raul Fernandez (KTM) e Darryn Binder (Yamaha), visto che il pilota della Suzuki, Alex Rins, ha alzato bandiera bianca a causa del polso dolorante, e assisterà al Gran Premio dal paddock.

18/06/2022