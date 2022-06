MotoGP Germania 2022, gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW

La MotoGP approda in Sassonia per il Gran Premio di Germania: gli orari per seguire in tv e streaming la gara del Sachsenring

GP GERMANIA IN TV A Barcellona, due domeniche fa, è arrivato il secondo successo stagionale per Fabio Quartararo con Aleix Espargarò (secondo fino a un giro dalla fine prima di rialzarsi credendo di aver finito la gara, e infine quinto) unico a tenere il passo del francese. Le Ducati sono salite sul podio con i ragazzi del team Pramac, Johann Zarco e Jorge Martin, quest'ultimo che vuole giocarsi ancora le sue chance di salire nel team ufficiale al posto di Enea Bastianini, caduto in Spagna, e al fianco dello sfortunato Francesco Bagnaia, steso alla prima curva da Nakagami. In Germania vedremo una nuova sfida tra questi protagonist, tutti a caccia del trono dell'assente Marc Marquez, operato al braccio e qui al Sachsenring sempre vincitore nelle sue otto partecipazioni in MotoGP. Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel decimo weekend dell'anno di MotoGP, Moto2, Moto3 trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali! L'appuntamento sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, e in chiaro in diretta anche sul digitale terrestre su TV8. In streaming potrete invece assistere a ogni sessione su NOW, previa sottoscrizione di un abbonamento.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD (NOW) E TV8

Venerdì 17 giugno

09.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, NOW)

09.55 - Prove Libere 1 - MotoGP (SKY, NOW)

10.55 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, NOW)

13.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, NOW)

14.10 - Prove Libere 2 - MotoGP (SKY, NOW)

15.10 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, NOW)

Sabato 18 giugno

09.00 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, NOW)

09.55 - Prove Libere 3 - MotoGP (SKY, NOW)

10.55 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, NOW)

12.35 - Qualifiche - Moto3 (SKY, NOW, TV8)

13.30 - Prove Libere 4 - MotoGP (SKY, NOW)

14.10 - Qualifiche - MotoGP (SKY, NOW, TV8)

15.10 - Qualifiche - Moto2 (SKY, NOW, TV8)

Domenica 19 giugno

09.00 - Warm Up Moto3, Moto2, MotoGP (SKY, NOW)

11.00 - Gara - Moto3 (SKY, NOW, TV8)

12.20 - Gara - Moto2 (SKY, NOW, TV8)

14.00 - Gara - MotoGP (SKY, NOW, TV8)

TUTTO SUL GP DI GERMANIA 2022

La pista di del Sachsenring dista una manciata di chilometri dlla vicina Chemnitz, ed è già dal 1920 che nelle strade vicino alla cittadina della Sassonia si è iniziato a correre in moto. Le prove stradali in stile Tourist Trophy divennero sempre più pericolose, per i piloti e per il pubblico, così nel 1996 si decise di costruire la pista del Sachsenring, che dal 1998 ospita con regolarità il GP di Germania. Quella di domenica sarà la 23° edizione del GP su questo tracciato, lungo 3,7 km e dotato di ben 10 curve a sinistra e solo 3 a destra per una sede stradale di 12 metri di larghezza e un rettilineo principale lungo 700 metri. Il record della pista in gara appartiene al ''king of the ring'' Marc Marquez, che nel 2019 staccò un miglior giro in 1:21.228. Anche il record in qualifica appartiene allo spagnolo, che nello stesso anno scattò dalla pole con la sua Honda con il tempo di 1:20.195. La massima velocità toccata in sella a una moto è invece dello scorso anno e appartiene a Johann Zarco, che in sella alla Ducati GP21 fece arrivare il tachimetro a 301.6 kmh. Si andrà sotto gli 80 secondi in prova e sopra i 302 kmh in staccata? Al weekend l'ardua sentenza!

La pioggia non dovrebbe interessare il weekend tedesco della MotoGP, con temperature fin troppo poco nordiche al sabato e alla domenica, e una giornata più mite nel corso delle libere del venerdì. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 17 giugno: temperature: max 24°, min 15°; per lo più nuvoloso, precipitazioni 10%, umidità 45%, vento 11 km/h.

Sabato 18 giugno: temperature: max 31°, min 19°; soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 37%, vento 13 km/h.

Domenica 19 giugno: temperature: max 32°, min 15°; per lo più soleggiato, precipitazioni 20%, umidità 37%, vento 18 km/h.

Pubblicato da Simone Valtieri, 14/06/2022