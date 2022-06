Moto3 Catalunya 2022, Guevara domina a Barcellona, Foggia, che sfortuna!

SUPER IZAN E BABY-MUNOZ L'ennesima domenica da dimenticare per Dennis Foggia quella del Gran Premio della Catalunya. Il pilota italiano scattava dalla pole position, e dopo essere stato a lungo nelle posizioni di testa si è dovuto arrendere per la caduta della catena sua Honda. Campo libero per i ragazzi GasGas del team di Gino Borsoi che vincono con un Izan Guevara imprendibile per tutti. Quarto il leader iridato Sergio Garcia, beffato allo sprint dal sedicenne David Munoz e da un Tatsu Suzuki (compagno di Foggia nel team Leopard) protagonista per tutta la gara. Gara stregata per gli italiani con Migno e Rossi che hanno avuto problemi di track limits. Nella classifica iridata ora Garcia comanda con 16 punti di margine su Guevara, 47 su Masia e ben 55 su Foggia.

LA GARA Al via della gara parte subito forte Dennis Foggia che mantiene la prima posizione e comanda per tutto il primo giro, con Izan Guevara, Riccardo Rossi, Sergio Garcia e Tatsu Suzuki che si mettono subito in scia dell'italiano. Si sviluppa un lungo serpentone, con Foggia che prova a sgranarlo tirando sin dalle prime battute e con Masia e Migno che nelle prime fasi devono recuperare dalle retrovie. Non riesce la strategia dell'italiano che dopo qualche giro viene fagocitato dal gruppo. In testa si alternano Suzuki, Guevara, Garcia. A 15 giri dal termine Dennis Foggia deve alzare bandiera bianca per un problema alla catena e si ritira, per il secondo zero consecutivo che sembra condannare le speranze iridate del pilota romano.Nelle prime posizioni si fanno vedere anche Oncu, Yamanaka e il rookie Salvador. Per il team Leopard resta in gara Tatsu Suzuki che sembra in giornata buona, e si mette a fare il ritmo. Dietro si prendono in un maxi incidente Yamanaka, Holgado e Salvador, tutti e tre a terra senza conseguenze con Salvador che è fortunato a non essere centrato dai piloti che sopraggiunvevano. La caduta genera una frattura nel gruppo e davanti rimangono in sette, purtroppo senza italiani: Suzuki, Guevara, Oncu, Garcia, Munoz, Masia e Fernandez. Rossi, Migno e Bertelle sono nel gruppo inseguitore a 1''5 dai primi e hanno 11 giri per rientrare. Lo fanno presto e il ricongiungimento avviene a 9 giri dal termine quando, per la prima volta, mette il muso davanti Jaume Masia. Andrea Migno, nel frattempo, saluta le speranze di rimonta dopo un doppio long lap penalty. A sette giri dal termine rompe gli indugi Izan Guevara e riesce a scavare un piccolo gap sul resto della concorrenza, tentando una piccola fuga. A tentare il ricongiungimento stavolta è il leader iridato Sergio Garcia, suo compagno di team. A cinque giri dalla fine nel gruppo di testa cade Toba, mentre Guevara riesce a mantenere un margine su Garcia e sul rookie Munoz. Ai due torna sotto anche Suzuki, ma nel frattempo Guevara diventa imprendibile per chiunque. Izan Guevara trionfa nel GP della Catalunya, il podio se lo giocano i tre inseguitori, e alla fine ha ragione il giovanissimo David Munoz, secondo e al primo podio in Moto3. Con lui sul podio Tatsuki Suzuki con Sergio Garcia solo quarto. Non ci sono italiani in top ten, con anche Ricky Rossi penalizzato da un long lap penalty, undicesimo e Matteo Bertelle 13°.

VEDI ANCHE

Ordine d'arrivo GP Catalunya 2022 - Classe Moto3

Brilliance in Barcelona from @IzanGuevara28! 😎



But the brilliance doesn't stop there with rookie @david64official standing on the podium in just his 2nd GP start! 👏#Moto3 | #CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/BAOS9NT589 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 5, 2022

Classifica Mondiale Moto3 dopo il GP Catalunya 2022

Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Sergio GARCIA GasGas SPA 150 2 Izan GUEVARA GasGas SPA 134 3 Jaume MASIA KTM SPA 103 4 Dennis FOGGIA Honda ITA 95 5 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 82 6 Ayumu SASAKI Husqvarna JPN 75 7 Andrea MIGNO Honda ITA 71 8 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 70 9 Carlos TATAY CF Moto SPA 62 10 Riccardo ROSSI Honda ITA 47 12 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 43 14 Xavier ARTIGAS CF Moto SPA 43 13 Kaito TOBA KTM JPN 38 11 Diogo MOREIRA Honda BRA 34 15 Daniel HOLGADO KTM SPA 28 16 David MUNOZ KTM SPA 25 17 John MCPHEE Husqvarna GBR 24 18 Ivan ORTOLA KTM SPA 23 19 Joel KELSO KTM AUS 22 20 Elia BARTOLINI KTM ITA 21 21 Adrian FERNANDEZ KTM SPA 20 22 Scott OGDEN Honda GBR 16 23 Matteo BERTELLE KTM ITA 16 24 Stefano NEPA KTM ITA 8 25 Lorenzo FELLON Honda FRA 5 26 Mario AJI Honda INA 5 27 Taiyo FURUSATO Honda JPN 0 28 Ana CARRASCO KTM SPA 0 29 David SALVADOR Husqvarna SPA 0 30 Gerard RIU MALE KTM SPA 0 31 Joshua WHATLEY Honda GBR 0 32 Alberto SURRA Honda ITA 0 33 Jose Antonio RUEDA Honda SPA 0 34 Syarifuddin AZMAN Honda MAS 0 35 David ALONSO GasGas SPA 0

Pubblicato da Simone Valtieri, 05/06/2022