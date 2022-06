Taka Nakagami si scusa con Bagnaia e Rins

PRIMA IMMAGINE Il pilota del team Lucio Cecchinello Racing, Takaaki Nakagami, ha postato su Instagram una foto che lo ritrae inforunato nel letto dell'ospedale di Barcellona, dove è giunto dopo il tremendo incidente al via del Gran Premio della Cataluya 2022. Fortunatamente per il giapponese della Honda le lesioni non sono gravi, e tra qualche settimana dovrebbe poter tornare in sella senza alcun problema. ''Taka'', al di là del polverone scatenato dal mancato intervento dei commissari di gara sul suo operato, ci ha però tenuto a chiedere scusa ai due piloti coinvolti da lui nella caduta, Francesco Bagnaia e Alex Rins.

SCUSE SENTITE ''Prima di tutto, voglio scusarmi con Alex Rins, la Suzuki MotoGP, Pecco Bagnaia e la Ducati corse per l'incidente di curva 1. Mi dispiace veramente molto di aver distrutto le vostre gare'' - ha scritto Nakagami - ''È stato proprio spaventoso, ma fortunatamente sono Okay, non è stato un infortunio serio. Cercherò di recuperare il più presto possibile''. L'incidente è giunto in un periodo poco sereno della carriera del pilota della Honda, che vede il suo posto insidiato dal giovane connazionale Ai Ogura, che sta ben figurando in Moto2, ma anche dal possibile arrivo di altri piloti alla corte del team LCR, tra i quali nomi è stato fatto proprio quello di Rins. Non è certo che Taka - infortunato alla spalla e alla testa con inoltre diverse tumefazioni sul volto a causa dei ciottoli entrati quando gli si è sollevata la visiera - possa essere in sella al GP di Germania della prossima settimana.

Pubblicato da Simone Valtieri, 08/06/2022